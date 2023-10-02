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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐盒份量十足,上班外食族不能錯過的美味

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐盒份量十足,上班外食族不能錯過的美味

2023-10-02 18:34:51 jaicyjy 人氣：108
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：648篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：衝丼一食
phone09-8903-5053
place台中市西區美村路一段574-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

便當美味餐盒真的是外食族上班族的好朋友

每次不知道到用餐時間或懶得煮飯

不吃要吃什麼的時候第一首選絕對是便當

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感

每日現做餐盒份量十足,滿滿的一盒肉和菜都能享受

上班外食族不能錯過的美味

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】

位在美村路一段574之3號 騎樓

靠近美術館,五權綠園道

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

餐盒都是當日現點現做，賣完為止

建議可以使用線上與電話點餐

也有與外送平台業者合作，上班族或只想宅在家的大大有多種點餐方式可選擇

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

便當就是看起來乾乾淨淨，不會有某些便當店拖泥帶水的濕感

而且包裝也用得很乾淨,讓人看起來就很有胃口

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

繽紛五顏六色配菜看了就好開胃
【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

醬燒牛肉丼

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

牛肉片搭配店家醬汁燒炒入味

垂涎欲滴的燒肉，滿滿盛裝在白米上，趁熱品嚐

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

甘口、濃厚的風味牛肉片緊緊包覆

於齒唇間釋放陣陣肉香與醬香底蘊

甘醇鮮濃的滋味，讓人越吃越開胃，忍不住一口接一口

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

所有的菜色每日現點現煮

配菜的種類都會不一樣

屬於少油少鹽清燙, 吃完便當裡都不會留油膩

今天有青江菜、杏鮑菇、三角豆腐、小黃瓜

玉米筍、韓式泡菜等等

配上香Q的米飯讓人越吃越好吃

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

衝丼

鮮嫩多汁的現煎肉片再放上現切的青葱與滿滿配菜

怎麼不能衝動吃起來呢！

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

現切青葱的美味果真是對上我的胃口

恰到好處的葱辣感與肉片一起入口，美味更上一層樓！

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

醬燒豬肉丼

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐
份量十足,連老哥這大食量的也能吃得飽

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

豬肉片鹹香入味，咬起來軟嫩軟嫩的
就算每天買來吃也不會膩

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

比目魚丼

肉質細嫩甜而不油

營養豐富又好吃

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

玉子燒

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

口感細緻綿密軟嫩帶出蛋甜香

蛋香豐盈

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

雞蛋控吃過肯定會愛上這滋味

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

每天上下班都要煩惱吃甚麼嗎？快來衝丼一食衝一波

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

【衝丼一食】

IG @one.meal.eat

訂餐專線：0989-035-053

地址：403台中市西區美村路一段574之3號 騎樓

地址：台中市西區美村路一段574之三號騎樓
營業時間：週一到週五+
1100-1330
1730-2000

【台中西區便當推薦】【衝丼一食】無負擔的清爽口感.每日現做餐

 

文章標籤

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