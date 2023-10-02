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來到台中逢甲夜市、秋紅谷、國家歌劇院、路思義教堂必買的在地隱藏伴手禮【Kris克里酥｜蛋捲｜曲奇餅｜伴手禮】，你還沒吃過嗎?

2023-10-02 19:31:00 黃嘉慧 人氣：113
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黃嘉慧

發表篇數：8篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Kris克里酥
phone04-2452-7755
place台中市西屯區青海路二段284號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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中秋連假過後緊接著就是國慶連假了，你已經有計劃好要去台中哪裡走走了嗎？

 
台中的地標性景點光是在西屯就有路思義教堂國家歌劇院逢甲夜市秋紅谷等可逛，別忘了還要預留時間挑選伴手禮喔！

 

/tmp/phpmMBmG3

 
除了名店伴手禮以外，在地隱藏版名產更是不能錯過，尤其是這家同樣位於西屯青海路上的〝Kris克里酥〞

 
這可是耶加我最近在秋紅谷附近發現，今年8月份才剛剛開幕的新店喔！

 

  

Kris 克里酥 

蛋捲｜曲奇餅｜伴手禮

  營業時間：11:00～20:00

電話：04 2452 7755

住址：臺中市西屯區青海路二段284號

粉專：www.facebook.com/kriseggroll

線上預訂：https://lin.ee/ZT5EzcF

 

 

 
/tmp/phpIe2Nn9

 

他們家主打的蛋捲和曲奇餅，是嚴選自進口麵粉日本海藻糖製作，就算是帶餡口味吃起來也不甜膩。

 
吃過這麼多家的蛋捲，我發現只要用料實在，光是原味的蛋香其實就好好吃喔～

 

/tmp/php9HFZWS

 

/tmp/phpJEUFNL

 
【Kris克里酥】的原味蛋捲就是屬於這種，每一口吃起來口感酥脆、蛋香濃郁，一不注意整瓶都吃光光了~🤣

 
欸，我發現它不太會掉屑，吃完手也不會油膩膩的耶！

 

/tmp/phptoQYgL

 

Kris克里酥｜經典蛋捲

克里酥蛋捲

 

/tmp/php8PwTAe

 

同樣是原味蛋捲的「一口酥」更熱銷，追劇的時候一口吃一個好方便，所以動不動就完售了（哭~

 
沒預訂的話，想買一口酥完全要碰運氣啊！

 

/tmp/phpk3gjOv

 

Kris克里酥｜經典蛋捲

一口酥蛋捲

 

【Kris克里酥】的伴手禮盒系列有三款，分別是經典蛋捲+曲奇(經典禮盒)經典蛋捲+愛餡蛋捲(蛋捲禮盒)中秋禮盒的選擇。

 
我這次選的是經典蛋捲+曲奇的「克里酥經典禮盒」

 

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Kris克里酥｜伴手禮盒

克里酥經典禮盒

 

因為蛋捲和曲奇都是他們家的招牌主打，兩種我都想吃到~😋

 
【Kris克里酥】曲奇餅乾共有原味、可可、抹茶三種口味可以選擇。

 

/tmp/phpt9fVCw

 

曲奇餅乾的口感分成2派，一種是酥脆、另一種則是鬆綿化。

 
克里酥曲奇的口感屬於前者，但是吃起來酥脆不硬，還帶有療癒奶油香氣......他們家的原味怎麼都這麼好吃啦～

 

/tmp/phpXcsjv4

  

Kris克里酥｜曲奇餅乾

 原味曲奇餅

 

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Kris克里酥｜曲奇餅乾

巧克力曲奇餅

 

融入濃郁可可香氣的巧克力曲奇更加分，我超愛！

 
綠色的日式抹茶粉融入奶香，吃起來柔和了抹茶的濃苦，又不會變成綠茶風味.....這樣才知道自己吃的是抹茶口味嘛~

 

/tmp/phphjrn6r

 

Kris克里酥｜曲奇餅乾

抹茶曲奇餅

 

可惜【Kris克里酥】曲奇只有圓形鐵盒才有推出三種綜合，要不然我就可以一盒經典禮盒、一盒蛋捲禮盒了。

 
經過再三調整比例的「克里酥愛餡蛋捲」，吃起來濃而不甜膩，我也很愛的說。

 

 /tmp/php9lN8hB

  

【Kris克里酥】的禮盒、提袋設計採桃紅色包裝色系，比起傳統大紅不失喜氣又不俗氣，過節送禮也很適合喔！

 
香而不膩的蛋捲和曲奇餅，就連不喜歡吃太甜的長輩都好喜歡~

 

/tmp/phpLanL1n

  

2023國慶煙火在台中，大家來台中旅行的同時別忘了順手來買伴手禮唷！

 

文章標籤

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