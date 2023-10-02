來到台中逢甲夜市、秋紅谷、國家歌劇院、路思義教堂必買的在地隱藏伴手禮【Kris克里酥｜蛋捲｜曲奇餅｜伴手禮】，你還沒吃過嗎?

中秋連假過後緊接著就是國慶連假了，你已經有計劃好要去台中哪裡走走了嗎？



台中的地標性景點光是在西屯，就有路思義教堂、國家歌劇院、逢甲夜市、秋紅谷等可逛，別忘了還要預留時間挑選伴手禮喔！



▲除了名店伴手禮以外，在地隱藏版名產更是不能錯過，尤其是這家同樣位於西屯青海路上的〝Kris克里酥〞。



這可是耶加我最近在秋紅谷附近發現，今年8月份才剛剛開幕的新店喔！

Kris 克里酥

蛋捲｜曲奇餅｜伴手禮

營業時間：11:00～20:00

電話：04 2452 7755

住址：臺中市西屯區青海路二段284號

粉專：www.facebook.com/kriseggroll

線上預訂：https://lin.ee/ZT5EzcF





他們家主打的蛋捲和曲奇餅，是嚴選自進口麵粉和日本海藻糖製作，就算是帶餡口味吃起來也不甜膩。



吃過這麼多家的蛋捲，我發現只要用料實在，光是原味的蛋香其實就好好吃喔～



▼【Kris克里酥】的原味蛋捲就是屬於這種，每一口吃起來口感酥脆、蛋香濃郁，一不注意整瓶都吃光光了~🤣



欸，我發現它不太會掉屑，吃完手也不會油膩膩的耶！

Kris克里酥｜經典蛋捲

克里酥蛋捲

▲同樣是原味蛋捲的「一口酥」更熱銷，追劇的時候一口吃一個好方便，所以動不動就完售了（哭~



沒預訂的話，想買一口酥完全要碰運氣啊！

Kris克里酥｜經典蛋捲

一口酥蛋捲

【Kris克里酥】的伴手禮盒系列有三款，分別是經典蛋捲+曲奇(經典禮盒)、經典蛋捲+愛餡蛋捲(蛋捲禮盒)、中秋禮盒的選擇。



▼我這次選的是經典蛋捲+曲奇的「克里酥經典禮盒」。



Kris克里酥｜伴手禮盒

克里酥經典禮盒

因為蛋捲和曲奇都是他們家的招牌主打，兩種我都想吃到~😋



【Kris克里酥】曲奇餅乾共有原味、可可、抹茶三種口味可以選擇。

曲奇餅乾的口感分成2派，一種是酥脆、另一種則是鬆綿化。



▲克里酥曲奇的口感屬於前者，但是吃起來酥脆不硬，還帶有療癒奶油香氣......他們家的原味怎麼都這麼好吃啦～

Kris克里酥｜曲奇餅乾

原味曲奇餅

Kris克里酥｜曲奇餅乾

巧克力曲奇餅

▲融入濃郁可可香氣的巧克力曲奇更加分，我超愛！



▼綠色的日式抹茶粉融入奶香，吃起來柔和了抹茶的濃苦，又不會變成綠茶風味.....這樣才知道自己吃的是抹茶口味嘛~

Kris克里酥｜曲奇餅乾

抹茶曲奇餅

可惜【Kris克里酥】曲奇只有圓形鐵盒才有推出三種綜合，要不然我就可以一盒經典禮盒、一盒蛋捲禮盒了。



經過再三調整比例的「克里酥愛餡蛋捲」，吃起來濃而不甜膩，我也很愛的說。

▲【Kris克里酥】的禮盒、提袋設計採桃紅色包裝色系，比起傳統大紅不失喜氣又不俗氣，過節送禮也很適合喔！



香而不膩的蛋捲和曲奇餅，就連不喜歡吃太甜的長輩都好喜歡~

2023國慶煙火在台中，大家來台中旅行的同時別忘了順手來買伴手禮唷！

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