內湖美食-港墘站內湖737巷品臻黃金脆皮燒肉，港墘站平價美食小吃推薦，另可預訂加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉

鄰近港墘站的內湖737巷是內湖美食一級戰區，打算到港墘站辦事的我先做了功課，看有什麼內湖737巷美食2023推薦。發現品臻黃金脆皮燒肉內湖店的評價不錯，以台灣溫體豬五花每日現烤的酥脆燒肉即使冷掉也一樣好吃，品臻黃金脆皮燒肉在台北有多家分店，每家都是數量有限賣完為止，品臻黃金脆皮燒肉在內湖路一段737巷16、18號大陳記麵店前有設攤位，每週不同營業時段、日期，不管想找內湖737夜市小吃、內湖737早市小吃都OK，除了外帶、外送，想買加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉也能撥訂購專線0925-582011預訂，可選擇宅配或店舖面交，有經過附近的我便趁機外帶脆皮燒肉、瘦肉邊條回家享用。

位於內湖737巷的品臻黃金脆皮燒肉地利很好，從北捷文湖捷運港墘站1號出口走路6分鐘即可抵達，附近有214、222、 247、內湖幹線…等多路公車經過的「西湖圖書館(湖光教會)」站牌，不遠處也有港富立體停車場，交通非常方便。

內湖737巷除了是許多內湖通勤族、上班族覓食的好地方，也是許多在地婆婆媽媽採買的好所在，內湖737巷早市會持續到中午左右，下班時段開始也會變成是熱鬧的小夜市，人潮超多的！而生意很好的品臻黃金脆皮燒肉內湖店，既內湖737巷早市人氣小吃、也是內湖737巷夜市熱賣美食。

品臻黃金脆皮燒肉的創辦人是擁有多年廚師經驗的黃老闆，他對美食的挑剔也讓他的料理獨具一格，品臻黃金脆皮燒肉嚴選台灣溫體豬五花，並使用了獨門秘製醃料讓每一塊五花肉都能入味，還堅持在24.5度C的室內恆溫下進行醃製、再靜置風乾，來確保每一片肉都能充分吸收醃料的風味，再以250度的高溫爐烤60分鐘、逼出油脂，烤好的黃金脆皮燒肉保留了臺灣風味同時又融合了外地口味，也打造出讓人一吃就驚艷的口感，所以在台北市吳興街、饒河夜市、永春市場跟內湖都有開分店。

品臻黃金脆皮燒肉內湖店目前只有禮拜天早上是在737巷16號擺攤，其他時段攤位都是在737巷18號前，不過不用擔心，反正都是在大陳記麵店前面，頂多只是左右挪動一點點而已，還是相當地好找。

品臻黃金脆皮燒肉是使用天然礦的火山石烤爐，而不是用一般那種木炭烤爐燒烤。這種烤爐不僅能平均導熱還能響應環保料理的理念，也能避免木炭燒烤會出現炭灰或讓燒肉外皮焦黑的情形，在經過專業控溫後，就能讓脆皮五花肉達到外酥內嫩的完美狀態。

品臻黃金脆皮燒肉內湖店乍看下有點像港式燒臘店，但賣的卻是較少見的脆皮燒肉，透明的櫥櫃裡掛著一條條烤得外表金黃的脆皮燒肉，光看就好誘人！

因為每日現烤的脆皮燒肉數量有限、賣完就沒有了，所以有看到時建議可以趁機買一些回家吃。

品臻黃金脆皮燒肉內湖店除了可以外帶之外，也有跟 Uber、foodpanda外送平台合作，付款方式除收現金之外也接受LINE pay跟街口支付。

攤位前面清有貼出品臻黃金脆皮燒肉內湖店價目表。

黃金脆皮燒肉小盒200元、大盒300元、分享盒580，秘製叉燒每份200元、瘦肉邊條每份100元。而黃金脆皮燒肉別家分店都只有大份小份的差別，內湖店才有分享盒，秘製叉燒也是內湖店特有的獨賣品項喔！

品臻黃金脆皮燒肉在出爐且完全冷卻後，專業團隊會將脆皮五花肉進行真空包裝，來保持最新鮮的酥脆口感，很適合買回家做烤箱或氣炸鍋料理。

加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉可上官網訂購、能選擇宅配或店舖面交，真空包每包大小條不一樣，所以是秤重賣的( 1兩 40)。

如果有送禮需求，品臻黃金脆皮燒肉也可以提供特別訂製的專屬禮盒袋喔！

專屬的提袋很有質感，而且這種金脆皮燒肉初一十五或節日有蠻多人會買回家拜拜，這樣買來送人既實用又很大方。

品臻黃金脆皮燒肉是現點現切的，在等待切的過程一直聞到黃金脆皮燒肉的香味，讓人忍不住口水猛吞，而我也發現品臻黃金脆皮燒肉有很多回購的老客人喔！

因為黃金脆皮燒肉外皮烤得很酥脆，切的時候還能聽到咖滋咖滋的聲響，可以窺見外皮烤得有多酥脆。

在高溫爐烤的過程中，豬肉表面形成了金黃酥脆的脆皮，內部卻保持了肉質的柔軟與水嫩，在旁邊等待的我看得超餓！

買大份的黃金脆皮燒肉會有專用盒可裝，這樣的盒裝很適合帶回家享用，回家打開後看到的狀況會跟現場差不多，裡面的肉不會東倒西歪，如果要拜訪朋友時帶這種小菜去相信也會很受歡迎。

第一次買的我原本是要買1~2人份的小份(200元)，但看到價目表寫大份約2~3人份(300元)、比買小份更划算，所以特別點了大份的黃金脆皮燒肉帶回家。

瘦肉邊條是邊邊的肉，因為瘦肉比例高，經過高溫爐烤之後會比較乾、硬一點，所以烤好後會先修起來、另外賣給喜歡喜歡有嚼勁的朋友。

雖然醃製過後的品臻黃金脆皮燒肉本身就很夠味，但考量到有些喜歡吃重口味的朋友，所以店家也有提供川味辣椒粉及孜然粉給有需要的朋友拿回家沾。

每天都忙著辛苦工作，下班後當然要善待自己一下，帶點好吃的美食回家犒賞自己一下！

除了調味粉之外，買品臻黃金脆皮燒肉跟瘦肉邊條還會附洋蔥，如因為我是要外帶回家，考量到洋蔥會出水，老闆還幫忙把洋蔥另外打包，避免跟燒肉放一起而影響了食用口感，真的很貼心耶！

冰冰涼涼的洋蔥有事先處理過，所以吃起來口感脆甜、辛香卻不辣，配燒肉吃感覺很解膩，細緻的洋蔥纖維跟黃金脆皮燒肉一起吃，也能帶來豐富的口感層次。

黃金脆皮燒肉的肉片切得厚薄很適中，能吃到不錯的口感又不需要太費勁地嚼很久，沒有加粉直接吃就很夠味，而且一點都沒有豬腥味，還能吃出豬肉的香甜 。

我當天還有吃到帶有軟骨的部分、吃起來還多了種獨特的咬勁和彈性喔！

外皮香酥脆、裡面的豬肉肉質鮮嫩又多汁，每一口都能感受到脆皮豬散發出的烤肉香味在口中瀰漫開來，獨家醬料的醃製使豬肉充滿了豐富的風味，帶有微妙的甜味和香料的香氣，脆皮的酥脆口感與豬肉的鮮嫩碰撞在一起，讓人吃得欲霸不能。

烤過後的瘦肉邊條口感較乾硬些、咬起來有點類似肉條跟肉絲的口感，但比一般的肉條跟肉絲更好吃，應脆的外皮與裡面肉質的口感，都有一種令人著迷的嚼勁與香味。

瘦肉邊條吃起來更香了，因為有一定的硬度所以會感受到一些咬勁，香脆的瘦肉邊條整體是比較鹹香些的重口味， 配酒、配茶都很剛好。

雖然口味比較重一些，但瘦肉邊條跟脆皮豬肉一樣，吃了都不會有口乾舌燥的狀況，而且會越吃會涮嘴。

經過高溫爐烤的品臻黃金脆皮燒肉、瘦肉邊條口感風味都很獨特，讓人一吃就上癮！無論是獨自追劇時嘴饞，或是與家人共享美食、與朋友聊天時，都很適合吃。除了到店外帶跟點外送之外，上網訂購品臻黃金脆皮燒肉的真空包也很方便，冷凍真空包簡單加熱就能還原剛出爐的美味，不管要當消夜或是幫正餐加菜都很理想，愛吃肉肉的朋友很推薦吃看看品臻黃金脆皮燒肉跟瘦肉邊條，相信會一吃遍主顧喔！

品臻黃金脆皮燒肉

加熱即食訂購官網 https://crispypork-tw.1shop.tw/

品臻．黃金脆皮燒肉粉絲頁：https://www.facebook.com/crispypork.tw/

*品臻黃金脆皮燒肉-內湖店

內湖737巷(每週不同營業時段、日期)分成2個攤址喔!

電話:0925-582-011 (週一公休)

[早市]營業時間:8:00~12:00(賣完提早收攤)

(星期二三四五六)攤址: 台北市內湖區內湖路一段737巷18號(大陳記麵店前)

(星期日)攤址:台北市內湖區內湖路一段737巷16號 (前方)

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[晚市]營業時間17:30~21:30(賣完提早收攤)

(星期二~日)攤址: 台北市內湖區內湖路一段737巷18號(大陳記麵店前)

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*品臻黃金脆皮燒肉-吳興店

電話:0900-788-123 (週一公休)

營業時間:8:00~12:00(賣完提早收攤)

攤址: 台北市信義區吳興街191-2號

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*品臻黃金脆皮燒肉-永春店

電話:0958-533-101 (週一公休)

營業時間:(平日)14:30~17:30(售完為止) (假日)9:30~12:00；14:30~17:00(售完為止)

攤址: 台北市信義區虎林街84號(永春圖書館外)6號攤位

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*品臻黃金脆皮燒肉-饒河店

電話:0958-533-101 (雨天公休)

營業時間:18:00~24:00(賣完提早收攤)

饒河1攤位址: 台北市松山區饒河街156號(前方夜市走道)

饒河2攤位址: 台北市松山區饒河街127號(前方夜市走道)

文章轉自 內湖737巷美食小吃-港墘站品臻黃金脆皮燒肉內湖店，內湖737夜市小吃、內湖737早市美食推薦，港墘站平價美食小吃推薦 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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