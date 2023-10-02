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內湖美食-港墘站內湖737巷品臻黃金脆皮燒肉，港墘站平價美食小吃推薦，另可預訂加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉

2023-10-02 19:36:04 Emily Yang 人氣：102
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Emily Yang

發表篇數：412篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：品臻黃金脆皮燒肉-內湖店
place台北市內湖區內湖路一段737巷18號(大陳記麵店前)737巷18號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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鄰近港墘站的內湖737巷是內湖美食一級戰區，打算到港墘站辦事的我先做了功課，看有什麼內湖737巷美食2023推薦。發現品臻黃金脆皮燒肉內湖店的評價不錯，以台灣溫體豬五花每日現烤的酥脆燒肉即使冷掉也一樣好吃，品臻黃金脆皮燒肉在台北有多家分店，每家都是數量有限賣完為止，品臻黃金脆皮燒肉在內湖路一段7371618號大陳記麵店前有設攤位，每週不同營業時段、日期，不管想找內湖737夜市小吃、內湖737早市小吃都OK，除了外帶、外送，想買加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉也能撥訂購專線0925-582011預訂，可選擇宅配或店舖面交，有經過附近的我便趁機外帶脆皮燒肉、瘦肉邊條回家享用。

 

位於內湖737巷的品臻黃金脆皮燒肉地利很好從北捷文湖捷運港墘站1號出口走路6分鐘即可抵達附近有214222 247內湖幹線等多路公車經過的西湖圖書館(湖光教會)站牌不遠處也有港富立體停車場交通非常方便

 

內湖737巷除了是許多內湖通勤族上班族覓食的好地方，也是許多在地婆婆媽媽採買的好所在，內湖737巷早市會持續到中午左右下班時段開始也會變成是熱鬧的小夜市人潮超多的！而生意很好的品臻黃金脆皮燒肉內湖店，既內湖737巷早市人氣小吃、也是內湖737巷夜市熱賣美食

 

品臻黃金脆皮燒肉的創辦人是擁有多年廚師經驗的黃老闆，他對美食的挑剔也讓他的料理獨具一格，品臻黃金脆皮燒肉嚴選台灣溫體豬五花，並使用了獨門秘製醃料讓每一塊五花肉都能入味還堅持在24.5C的室內恆溫下進行醃製再靜置風乾，來確保每一片肉都能充分吸收醃料的風味，再以250度的高溫爐烤60分鐘逼出油脂，烤好的黃金脆皮燒肉保留了臺灣風味同時又融合了外地口味，也打造出讓人一吃就驚艷的口感，所以在台北市吳興街、饒河夜市、永春市場跟內湖都有開分店

 

品臻黃金脆皮燒肉內湖店目前只有禮拜天早上是在73716號擺攤其他時段攤位都是在73718號前不過不用擔心反正都是在大陳記麵店前面頂多只是左右挪動一點點而已，還是相當地好找

 

品臻黃金脆皮燒肉是使用天然礦的火山石烤爐，而不是用一般那種木炭烤爐燒烤這種烤爐不僅能平均導熱還能響應環保料理的理念也能避免木炭燒烤會出現炭灰或讓燒肉外皮焦黑的情形，在經過專業控溫後，就能讓脆皮五花肉達到外酥內嫩的完美狀態。

 

品臻黃金脆皮燒肉內湖店乍看下有點像港式燒臘店但賣的卻是較少見的脆皮燒肉透明的櫥櫃裡掛著一條條烤得外表金黃的脆皮燒肉，光看就好誘人！

因為每日現烤的脆皮燒肉數量有限賣完就沒有了所以有看到時建議可以趁機買一些回家吃

 

品臻黃金脆皮燒肉內湖店除了可以外帶之外也有跟 Uberfoodpanda外送平台合作，付款方式除收現金之外也接受LINE pay跟街口支付。

 

攤位前面清有貼出品臻黃金脆皮燒肉內湖店價目表。

黃金脆皮燒肉小盒200大盒300分享盒580秘製叉燒每份200瘦肉邊條每份100而黃金脆皮燒肉別家分店都只有大份小份的差別內湖店才有分享盒秘製叉燒也是內湖店特有的獨賣品項喔

 

品臻黃金脆皮燒肉在出爐且完全冷卻後，專業團隊會將脆皮五花肉進行真空包裝，來保持最新鮮的酥脆口感，很適合買回家做烤箱或氣炸鍋料理。

加熱即食的冷凍真空黃金脆皮燒肉可上官網訂購、能選擇宅配或店舖面交真空包每包大小條不一樣所以是秤重賣的( 1 40)

 

如果有送禮需求品臻黃金脆皮燒肉也可以提供特別訂製的專屬禮盒袋喔

專屬的提袋很有質感，而且這種金脆皮燒肉初一十五或節日有蠻多人會買回家拜拜這樣買來送人既實用又很大方

 

品臻黃金脆皮燒肉是現點現切的，在等待切的過程一直聞到黃金脆皮燒肉的香味讓人忍不住口水猛吞，而我也發現品臻黃金脆皮燒肉有很多回購的老客人喔！

 

因為黃金脆皮燒肉外皮烤得很酥脆，切的時候還能聽到咖滋咖滋的聲響，可以窺見外皮烤得有多酥脆。

 

在高溫爐烤的過程中，豬肉表面形成了金黃酥脆的脆皮，內部卻保持了肉質的柔軟與水嫩，在旁邊等待的我看得超餓！

 

買大份的黃金脆皮燒肉會有專用盒可裝，這樣的盒裝很適合帶回家享用，回家打開後看到的狀況會跟現場差不多，裡面的肉不會東倒西歪，如果要拜訪朋友時帶這種小菜去相信也會很受歡迎。

 

第一次買的我原本是要買1~2人份的小份(200元)，但看到價目表寫大份約2~3人份(300元)、比買小份更划算，所以特別點了大份的黃金脆皮燒肉帶回家。

 

瘦肉邊條是邊邊的肉，因為瘦肉比例高，經過高溫爐烤之後會比較乾、硬一點，所以烤好後會先修起來、另外賣給喜歡喜歡有嚼勁的朋友。

 

雖然醃製過後的品臻黃金脆皮燒肉本身就很夠味但考量到有些喜歡吃重口味的朋友所以店家也有提供川味辣椒粉及孜然粉給有需要的朋友拿回家沾

 

每天都忙著辛苦工作下班後當然要善待自己一下帶點好吃的美食回家犒賞自己一下

 

除了調味粉之外，買品臻黃金脆皮燒肉跟瘦肉邊條還會附洋蔥，如因為我是要外帶回家，考量到洋蔥會出水，老闆還幫忙把洋蔥另外打包，避免跟燒肉放一起而影響了食用口感，真的很貼心耶！

 

冰冰涼涼的洋蔥有事先處理過，所以吃起來口感脆甜、辛香卻不辣，配燒肉吃感覺很解膩，細緻的洋蔥纖維跟黃金脆皮燒肉一起吃，也能帶來豐富的口感層次。

 

黃金脆皮燒肉的肉片切得厚薄很適中，能吃到不錯的口感又不需要太費勁地嚼很久沒有加粉直接吃就很夠味而且一點都沒有豬腥味，還能吃出豬肉的香甜 。

我當天還有吃到帶有軟骨的部分、吃起來還多了種獨特的咬勁和彈性喔！

 

外皮香酥脆、裡面的豬肉肉質鮮嫩又多汁，每一口都能感受到脆皮豬散發出的烤肉香味在口中瀰漫開來，獨家醬料的醃製使豬肉充滿了豐富的風味，帶有微妙的甜味和香料的香氣，脆皮的酥脆口感與豬肉的鮮嫩碰撞在一起，讓人吃得欲霸不能。

 

烤過後的瘦肉邊條口感較乾硬些、咬起來有點類似肉條跟肉絲的口感，但比一般的肉條跟肉絲更好吃，應脆的外皮與裡面肉質的口感，都有一種令人著迷的嚼勁與香味。

 

瘦肉邊條吃起來更香了，因為有一定的硬度所以會感受到一些咬勁，香脆的瘦肉邊條整體是比較鹹香些的重口味， 配酒、配茶都很剛好

雖然口味比較重一些但瘦肉邊條跟脆皮豬肉一樣吃了都不會有口乾舌燥的狀況，而且會越吃會涮嘴。

 

經過高溫爐烤的品臻黃金脆皮燒肉、瘦肉邊條口感風味都很獨特，讓人一吃就上癮！無論是獨自追劇時嘴饞，或是與家人共享美食、與朋友聊天時，都很適合吃。除了到店外帶跟點外送之外，上網訂購品臻黃金脆皮燒肉的真空包也很方便，冷凍真空包簡單加熱就能還原剛出爐的美味不管要當消夜或是幫正餐加菜都很理想，愛吃肉肉的朋友很推薦吃看看品臻黃金脆皮燒肉跟瘦肉邊條，相信會一吃遍主顧喔！  

 

品臻黃金脆皮燒肉

加熱即食訂購官網  https://crispypork-tw.1shop.tw/

品臻．黃金脆皮燒肉粉絲頁https://www.facebook.com/crispypork.tw/

 

*品臻黃金脆皮燒肉-內湖店

內湖737(每週不同營業時段、日期)分成2個攤址喔!

電話:0925-582-011 (週一公休)

 

[早市]營業時間:8:00~12:00(賣完提早收攤)

(星期二三四五六)攤址台北市內湖區內湖路一段73718(大陳記麵店前)

(星期日)攤址:台北市內湖區內湖路一段73716 (前方)

=====================

[晚市]營業時間17:30~21:30(賣完提早收攤)

(星期二~)攤址台北市內湖區內湖路一段73718(大陳記麵店前)

 

=====================

*品臻黃金脆皮燒肉-吳興店

電話:0900-788-123  (週一公休)

營業時間:8:00~12:00(賣完提早收攤)

攤址台北市信義區吳興街191-2

 

=====================

 

*品臻黃金脆皮燒肉-永春店

電話:0958-533-101 (週一公休)

營業時間:(平日)14:30~17:30(售完為止)  (假日)9:30~12:0014:30~17:00(售完為止)

攤址台北市信義區虎林街84(永春圖書館外)6號攤位

 

=====================

*品臻黃金脆皮燒肉-饒河店

電話:0958-533-101 (雨天公休)

營業時間:18:00~24:00(賣完提早收攤)

饒河1攤位址台北市松山區饒河街156(前方夜市走道)

饒河2攤位址台北市松山區饒河街127(前方夜市走道)

 

 文章轉自  內湖737巷美食小吃-港墘站品臻黃金脆皮燒肉內湖店，內湖737夜市小吃、內湖737早市美食推薦，港墘站平價美食小吃推薦 - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

 

 

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