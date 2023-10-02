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> 圖文創作 > 新竹也有好吃又便宜的酸菜魚啦！「二鼎食鍋」主打傳統台式、中式、坡式風味鴛鴦鍋！很推薦各式特色火鍋料！日式昭和復古結合台式懷舊的用餐空間非常舒服！ - 阿華田的美食日記

新竹也有好吃又便宜的酸菜魚啦！「二鼎食鍋」主打傳統台式、中式、坡式風味鴛鴦鍋！很推薦各式特色火鍋料！日式昭和復古結合台式懷舊的用餐空間非常舒服！ - 阿華田的美食日記

2023-10-02 20:27:26 阿華田 人氣：125
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窩客好文

阿華田

發表篇數：416篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：二鼎食鍋
phone03-6582-388
place新竹縣竹北市勝利六街66號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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2023.10.02

新竹也有好吃又便宜的酸菜魚啦！「二鼎食鍋」主打傳統台式、中式、坡式風味鴛鴦鍋！很推薦各式特色火鍋料！日式昭和復古結合台式懷舊的用餐空間非常舒服！

 
 
 
 
 

新竹也有好吃的酸菜魚啦！這臉盆大的椒麻酸菜鮮魚鍋，裡頭有滿滿的配料，只賣你$550元，真的很可以！這間「二鼎食鍋」於8月份才新開幕，二鼎食鍋主打傳統台式、中式、坡式風味的巨無霸鴛鴦鍋，跟一般火鍋不同的是會先把食材煮好，一上桌就能開動，很像傳統「大鍋菜」，每一口都吃得到滿滿好料，絕對是竹北火鍋新選擇！「二鼎食鍋」的老闆曾周遊許多國家，不只追求正統口味，也把很多特色食材加入到菜單裡，像是坡式肉骨茶加入客家菜豆乾、台式海鮮菜尾加入比利時淡菜，頗有創意及巧思，最後也不要錯過各式特色手工火鍋料，像是手工花枝刺小腿、手工黑椒起司雞肉花枝丸，都是以天然食材製作，兼具美味且無負擔，推薦給你們！

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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二鼎食鍋」位在勝利六街上，隔兩條街就是竹北大遠百，周圍鄰近竹北十興國小、新竹縣體育館，開車族建議停在莊敬北路的路邊停車格，或者直接停遠百停車場，都不會走太遠，另外可以碰碰運氣店門口有一個免費停車格。

二鼎食鍋」裝潢以日式昭和復古結合台式懷舊的混搭路線，海棠花玻璃、橘色復古地磚、玻璃吊燈以及懷舊皮革座位，帶點昏暗的用餐環境，給人放鬆舒適感。

二鼎食鍋」座位以4人座位為主，位置間都有隔板間隔。

▲二鼎食鍋菜單價格

桌上的竹冊打開後就是菜單啦！點餐是掃QR code，從菜單的小細節就能看出店家的用心。

二鼎食鍋」醬料區有店家調配好的柚香腐乳醬、酸檸辣醬、川香辣油，以開胃的酸辣風味為主，基本上火鍋本身就非常夠味，不用沾醬也可以。

一入座，先被桌上宮廷劇才會出現的茶具，還有純銅製作的茶壺給吸引，裡頭裝的是順口好喝的無糖溫麥茶，很適合搭配重口味的火鍋來解解膩。

《二鼎食鍋用餐須知》
每人低消$250，140公分以下免低消。需酌收10%服務費。
為確保鍋底味道品質，開鍋後就無法加點！
每個鍋底皆含有木耳、杏鮑菇、大白菜、寬粉各一份。
每個鍋底可供1~2人份食用。
每桌皆附免費熱麥茶。

來「二鼎食鍋」用餐就會贈送三款免費小菜，盛裝在有質感的金邊提把墨綠方形器皿中，分別有滷豬舌、破布子苦瓜、涼拌海蜇皮， 豬舌口感彈牙沒腥味意外的好吃，小菜不定期更換。

．椒麻酸菜鮮魚 $550

每鍋底料皆含有皆含有木耳、杏鮑菇、大白菜、寬粉各一份，寬粉是使用純綠豆製作，就算久煮還是能保有彈牙口感。

椒麻酸菜鮮魚」特別選用較高級的去骨鱸魚菲力，再搭配私房酸菜、新鮮青花椒、乾花椒粒、蔥段、辣椒、泡椒等等多種辛香料，很喜歡鱸魚肉質細緻無腥味的口感，還有爽脆的酸菜，一大勺就能配整碗白飯，難怪這幾年台灣那麼流行，對了鱸魚是人工去骨，還是會有漏網之魚，吃的時候還是要小心喔。

．麻辣鴨血 $50
．水潤餅 $20

麻辣鴨血」真的滑嫩又入味，香香麻麻、微辣微酸，吃起來特別開胃。

全台只有新竹吃得到的「水潤餅」，沒想到「二鼎食鍋」也能吃到！單吃會有淡淡的肉桂香氣，也很適合沾著湯一起享用，味道、口感更豐富。

．泰式鮮蝦 $120

泰式鮮蝦」裝在超炫砲的隕石造型容器裡，淋上泰式酸辣醬，是道夏日開胃的冷盤涼菜。

．台式海鮮菜尾 $630
．坡式肉骨茶 $550

如果一次點兩鍋，會使用比較大的鴛鴦鍋上桌，份量跟一般鍋子一樣。

大家常喝到帶有中藥香氣的肉骨茶是馬來西亞式的，而「二鼎食鍋」的「坡式肉骨茶」是以胡椒香氣為主，特別選用早上去市場採買的溫體豬肋排，加入辣度溫和的紅胡椒粒、整顆蒜頭、紅蔥頭、蝦米、客家菜豆乾等等食材製作，湯頭香香辣辣的很有層次。

豬肋排軟嫩至輕輕一撥就骨肉分離，肉質鮮嫩多汁且無豬騷味，真的很好吃。

．手工花枝刺小腿 $69

將翅小腿沿著骨頭肉剝下後，裹上花枝漿，變成棒棒糖造型的帶骨肉球，雙重口感頗具特色又好吃的火鍋料，必點！

．手工黑椒起司雞肉花枝丸 $39

另外還推薦會爆漿的「手工黑椒起司雞肉花枝丸」，外皮是真材實料的雞肉混合花枝漿，咬下去是滿滿的起司，吃的時候請小心燙口！

一般的菜尾是只吃菜不喝湯，但「二鼎食鍋」的「台式海鮮菜尾」整鍋都能吃，裡頭有鮮蝦、比利時淡菜、小卷、鳥蛋、炸豬皮、雞肉、白菜等等，最後以香菜、蛋酥妝點，看起來更美味，吃起來有如高級版的白菜滷，帶有鮮甜的扁魚、蝦米香氣，非常下飯。

老闆特別選用較高級的比利時淡菜，雖然小顆，但絕對沒泡藥水，肉質扎實且鮮甜好吃。

．日本芥蘭佐日本醬汁 $90

脆脆的涼拌芥蘭菜，醬汁淡淡的柴魚香氣，鹹度適中且相當清爽。

．古早味冰品 $30

選用新竹在地的老字號814冰棒，我自己也很喜歡這間冰棒，每年夏天都會買一整包回家囤著。

．彈珠汽水 $50
．鳳梨醋飲 $40

二鼎食鍋」有提供免費麥茶，也有冰涼飲料可以單點，當然少不了古早味「飲料彈珠汽水」，也有自家私釀的「鳳梨醋飲」，酸酸甜甜且果香濃郁，搭配火鍋很適合。

二鼎食鍋」絕對是間有特色的火鍋店，老闆堅持湯頭不走味，火鍋料、青菜都事先煮好，一上桌就能開吃，以大鍋菜方式呈現，完全不用動手煮，真的很方便。鍋底口味選擇上都是以開胃下飯重口味為主，其中「椒麻酸菜鮮魚」絕對是白飯小偷！怕酸、怕麻、怕辣的朋友，推薦你「台式海鮮菜尾」。另外「二鼎食鍋」也吃得到新竹在地老字號的食物，像是水潤餅、814冰棒等等，很適合帶家人、朋友一起來用餐。

《二鼎食鍋》

店家地址：新竹縣竹北市勝利六街66號

營業時間：12:00-14:00、17:00-22:00 ※週一公休

訂位專線：03-658-2388

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試喝，內文為真實感受與分享

 
 
 



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