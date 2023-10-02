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[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA牛五花拼盤 （含美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花）

2023-10-02 21:56:47 三重菜菜子 人氣：102
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：380篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：乾杯列車(台北總站)
phone02-2361-8000
place台北市中正區北平西路3號2樓
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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[台北中正]

 

乾杯列車 台北總店

台北市中正區北平西路32樓(微風台北車站2樓)

02-2361-8000

週一至週日 10:00-22:00

 

[台北中正]

[台北中正]

[台北中正]

 

用餐日期：2023/8/26(六)

第二次來乾杯列車 台北總店了，

大概是中秋節前夕，又燃起了那想吃燒肉的心，

這次同樣選在台北車站二樓微風的總店，

主要是地點方便，再來是相較其他分店更好訂位一些。

 

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

[台北中正]

 

乾杯燒肉是炭火燒肉，烤爐放好炭火後，

店員帶我們入座，送上菜單稍作介紹，用餐時間九十分鐘。

因為是假日前來，就沒有上一次吃的平日午間套餐，

今日皆隨意單點自己想吃品項，都是以牛肉為主，

包含橫膈膜、厚切牛舌及拼盤組合，加點一碗白飯及單點一杯可樂。

 

澳洲冷藏厚切牛舌 $399+10%/澳洲穀飼橫膈膜牛舌 $380+10%

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

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[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

 

上桌後店員會簡單告知如何烤，

首先烤的是厚切牛舌及澳洲穀飼橫膈膜，厚切牛舌烤到表面微乾即可，

吃起來是脆彈的感覺，以往吃薄切的比較多，厚切的更有口感。

橫膈膜則是有鹽味跟烤肉醬兩種，

當日選擇的是較能吃出原味的鹽味，烤至七八分熟即可，

蘸點店家提供的檸檬汁或燒肉醬都很好吃，還有點下飯欸！

 

上等GETA牛五花拼盤 $540+10%

（含美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花）

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

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[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA


另一個選擇燒肉拼盤，拼盤有好三四種可選擇，

但是固定品項都是美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花

最後挑了上等GETA牛五花拼盤

GETA牛五花是牛肋骨間或牛腹部的肉，

因為帶筋，乾杯會劃刀處理，至於GETA則是日文木屐的意思～

店員建議烤7-9分熟，表面微焦。

 

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

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[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

 

雞肉的部分烤到雞皮焦黃，脆脆的外皮微微滴汁，

由於是選用雞腿肉，肉質非常鮮嫩，可搭配奶油蒜片沾醬，

因為奶油跟蒜片太搭了，後來什麼肉都給它蘸下去，堪稱靈魂醬汁！

GETA牛五花可烤久一點，本身帶有口感，肉是越嚼越香～

 

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA

 

豬五花切的很大塊，五花肉烤起來也比較油，

建議點一些蔬菜或泡菜來搭配會更好；

美國厚腹肉則是切片，擔心黏網，所以放到最後請店員換網之後再烤，

厚腹肉建議可以烤到表皮微焦，因為油脂豐富蠻容易發爐，

大家烤的時候務必要注意翻面！

 

這次最有感的改變是，

乾杯的烤肉夾從可立式的變成家家戶戶夯肉用的平民烤肉夾，

有點降了我心中乾杯屬於日式精緻燒肉的格調，

再來就是不知道是不是夏天的關係，沒有上次來喝到的那壺雞湯，

不過第二次來吃乾杯燒肉台北總店，還是覺得肉很好吃！

 

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