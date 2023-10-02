[台北中正]乾杯列車 台北總店｜中秋夯肉這裡吃，上等GETA牛五花拼盤 （含美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花）

乾杯列車 台北總店
台北市中正區北平西路3號2樓(微風台北車站2樓)
02-2361-8000
週一至週日 10:00-22:00
用餐日期：2023/8/26(六)
第二次來乾杯列車 台北總店了，
大概是中秋節前夕，又燃起了那想吃燒肉的心，
這次同樣選在台北車站二樓微風的總店，
主要是地點方便，再來是相較其他分店更好訂位一些。
乾杯燒肉是炭火燒肉，烤爐放好炭火後，
店員帶我們入座，送上菜單稍作介紹，用餐時間九十分鐘。
因為是假日前來，就沒有上一次吃的平日午間套餐，
今日皆隨意單點自己想吃品項，都是以牛肉為主，
包含橫膈膜、厚切牛舌及拼盤組合，加點一碗白飯及單點一杯可樂。
澳洲冷藏厚切牛舌 $399+10%/澳洲穀飼橫膈膜牛舌 $380+10%
上桌後店員會簡單告知如何烤，
首先烤的是厚切牛舌及澳洲穀飼橫膈膜，厚切牛舌烤到表面微乾即可，
吃起來是脆彈的感覺，以往吃薄切的比較多，厚切的更有口感。
橫膈膜則是有鹽味跟烤肉醬兩種，
當日選擇的是較能吃出原味的鹽味，烤至七八分熟即可，
蘸點店家提供的檸檬汁或燒肉醬都很好吃，還有點下飯欸！
上等GETA牛五花拼盤 $540+10%
（含美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花）
另一個選擇燒肉拼盤，拼盤有好三四種可選擇，
但是固定品項都是美國後腹肉、奶油雞腿肉、台灣豬五花，
最後挑了上等GETA牛五花拼盤，
GETA牛五花是牛肋骨間或牛腹部的肉，
因為帶筋，乾杯會劃刀處理，至於GETA則是日文木屐的意思～
店員建議烤7-9分熟，表面微焦。
雞肉的部分烤到雞皮焦黃，脆脆的外皮微微滴汁，
由於是選用雞腿肉，肉質非常鮮嫩，可搭配奶油蒜片沾醬，
因為奶油跟蒜片太搭了，後來什麼肉都給它蘸下去，堪稱靈魂醬汁！
GETA牛五花可烤久一點，本身帶有口感，肉是越嚼越香～
豬五花切的很大塊，五花肉烤起來也比較油，
建議點一些蔬菜或泡菜來搭配會更好；
美國厚腹肉則是切片，擔心黏網，所以放到最後請店員換網之後再烤，
厚腹肉建議可以烤到表皮微焦，因為油脂豐富蠻容易發爐，
大家烤的時候務必要注意翻面！
這次最有感的改變是，
乾杯的烤肉夾從可立式的變成家家戶戶夯肉用的平民烤肉夾，
有點降了我心中乾杯屬於日式精緻燒肉的格調，
再來就是不知道是不是夏天的關係，沒有上次來喝到的那壺雞湯，
不過第二次來吃乾杯燒肉台北總店，還是覺得肉很好吃！