大丸家 Curry Rice •料理質感跟店鋪一樣、都是柔柔軟軟地感覺•
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《料理的質感跟店本身一樣、
都是柔柔軟軟地感覺❤》
開在新天地附近的人氣小餐館
【大丸家 Curry Rice】
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記得當初對這家店的印象～
「網美❗甜甜圈+咖哩飯❗人很多❗」
但 甜甜圈嘛、沒啥興趣，
人很多會很擠也是麻煩......
所以一直都沒特別想去嘗試~
不過最近剛好掃到IG上的照片、
有開花歐姆蛋耶❤❤❤
（雖然已經推出偌久。）
就趁放假時來嚐嚐啦。
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不同於一代店時期的木質日式風、
現在走很少女的韓系風格。
白天從外頭看、牆上壁燈柔光搭配
映照街道景色的玻璃窗景就已經相當迷人、
想必夜晚時會更加暖心吧✨
（期待夜幕降臨後開張的小酒館『丸裏』）
裡面的空間雖不大、
可淡雅柔軟的空間質感讓人待著很舒服。
接著就是慢慢把想吃的全部吃完(≧▽≦)
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✴️『漢堡排（牛肉）歐姆蛋包飯』
（有2種醬［茄汁、辣味］，我選茄汁✨）
光看見那細緻柔軟的蛋包就有種幸福感浮現、
（加上露出一大顆的漢堡肉排❤）
尤其當滑蛋展開之後的半熟滑嫩景象
更讓人感到療癒非常❤。
然後再淋上紅色茄汁就能開心享用了💖
茄汁醇厚的醬韻拌入軟滑蛋皮裡的微酸濃潤，
很讚💯💯💯
一吃我是瞬間開胃啊啊啊❗❗
再搭配炒飯與火腿粒的口感彈性，
嚐起來的感受更加豐富❤
下方漢堡排咬下軟嫩多汁，
味道輕柔而十足（也是種柔軟地滋味呢！）
所以跟歐姆蛋好契合❤
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
★小插曲~
（遇上歐姆蛋系列沒供應❗）
✴️『唐揚雞麻婆豆腐』
嘛....必須說
少了歐姆蛋包的麻婆豆腐
....看著有點空虛呢🤣
不過味道上還不錯、
麻婆鹹香"辣"蠻開胃💖
唐揚雞肉則是肉嫩香甜~🤤
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✴️『麻婆漢堡排歐姆蛋包飯』
［有加蛋美味加倍🌟］
滑蛋的柔軟讓麻婆香辣變得更加柔滑順口、
以及漢堡滴肉嫩汁香 (~￣▽￣)~
✴️甜甜圈咖哩飯『雪藏起司炸雞』
《之前響叮噹的招牌菜系列、
當然也是要嚐嚐看呀✨》
然後~甜甜圈真好吃❤❤❤
咬下酥厚綿的甜甜圈外殼、
感受麵皮散出的暖香甜味兒、
接著享受融入裡頭起司香濃後的
鹹甜交織與細嫩燙口的雞肉香氣~
光單吃這個甜甜圈就相當有滿足感出現❤
~咖哩飯算是額外的錦上添花✨✨
✴️『辣味炸雞』（加價購）
飄著海苔香氣的酥嫩炸雞、
沾著甜辣醬濃~好吃🤤
✴️『奶酒布丁』
剛送上就能聞到四溢而出的酒香，
接著就是濃濃的奶酒甜香與軟滑布丁
一同放入口中後的幸福感受💖
（邊吃邊思考、這酒甜濃厚的程度..
應該暫時不能騎車吧🤣）
店名:大丸家 Curry Rice
時間:11:00-20:00(供餐至19:00)
(固定週三店休)
電話:06-2143909
地址:台南市中西區永福路一段72號