



大丸家 Curry Rice •料理質感跟店鋪一樣、都是柔柔軟軟地感覺•

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《料理的質感跟店本身一樣、

都是柔柔軟軟地感覺❤》





開在新天地附近的人氣小餐館

【大丸家 Curry Rice】





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記得當初對這家店的印象～

「網美❗甜甜圈+咖哩飯❗人很多❗」

但 甜甜圈嘛、沒啥興趣，

人很多會很擠也是麻煩......

所以一直都沒特別想去嘗試~

不過最近剛好掃到IG上的照片、

有開花歐姆蛋耶❤❤❤

（雖然已經推出偌久。）

就趁放假時來嚐嚐啦。





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不同於一代店時期的木質日式風、

現在走很少女的韓系風格。

白天從外頭看、牆上壁燈柔光搭配

映照街道景色的玻璃窗景就已經相當迷人、

想必夜晚時會更加暖心吧✨

（期待夜幕降臨後開張的小酒館『丸裏』）





裡面的空間雖不大、

可淡雅柔軟的空間質感讓人待著很舒服。





接著就是慢慢把想吃的全部吃完(≧▽≦)





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✴️『漢堡排（牛肉）歐姆蛋包飯』

（有2種醬［茄汁、辣味］，我選茄汁✨）





光看見那細緻柔軟的蛋包就有種幸福感浮現、

（加上露出一大顆的漢堡肉排❤）





尤其當滑蛋展開之後的半熟滑嫩景象

更讓人感到療癒非常❤。

然後再淋上紅色茄汁就能開心享用了💖





茄汁醇厚的醬韻拌入軟滑蛋皮裡的微酸濃潤，

很讚💯💯💯

一吃我是瞬間開胃啊啊啊❗❗

再搭配炒飯與火腿粒的口感彈性，

嚐起來的感受更加豐富❤

下方漢堡排咬下軟嫩多汁，

味道輕柔而十足（也是種柔軟地滋味呢！）

所以跟歐姆蛋好契合❤





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★小插曲~

（遇上歐姆蛋系列沒供應❗）

✴️『唐揚雞麻婆豆腐』

嘛....必須說

少了歐姆蛋包的麻婆豆腐

....看著有點空虛呢🤣





不過味道上還不錯、

麻婆鹹香"辣"蠻開胃💖

唐揚雞肉則是肉嫩香甜~🤤



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✴️『麻婆漢堡排歐姆蛋包飯』

［有加蛋美味加倍🌟］





滑蛋的柔軟讓麻婆香辣變得更加柔滑順口、

以及漢堡滴肉嫩汁香 (~￣▽￣)~





✴️甜甜圈咖哩飯『雪藏起司炸雞』

《之前響叮噹的招牌菜系列、

當然也是要嚐嚐看呀✨》





然後~甜甜圈真好吃❤❤❤





咬下酥厚綿的甜甜圈外殼、

感受麵皮散出的暖香甜味兒、

接著享受融入裡頭起司香濃後的

鹹甜交織與細嫩燙口的雞肉香氣~

光單吃這個甜甜圈就相當有滿足感出現❤

~咖哩飯算是額外的錦上添花✨✨





✴️『辣味炸雞』（加價購）

飄著海苔香氣的酥嫩炸雞、

沾著甜辣醬濃~好吃🤤





✴️『奶酒布丁』

剛送上就能聞到四溢而出的酒香，

接著就是濃濃的奶酒甜香與軟滑布丁

一同放入口中後的幸福感受💖

（邊吃邊思考、這酒甜濃厚的程度..

應該暫時不能騎車吧🤣）





店名:大丸家 Curry Rice

時間:11:00-20:00(供餐至19:00)

(固定週三店休)

電話:06-2143909

地址:台南市中西區永福路一段72號