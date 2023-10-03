漁人町日本星光市集｜台中最新夜市，濃厚日本風情，營業至半夜兩點

台中最新景點 漁人町日本星光市集，9/28正式營運，每週四五六日營業至深夜兩點，台中宵夜新選擇！

串聯70家美食店家，超過100個日式木造攤位，還有吉祥物丸將級燈籠造景，打造濃厚日式風情，身處日本慶典般歡騰，更讚是一旁就有上千停車位，台中魚市場旁華麗轉身，讓人滿滿期待

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漁人町日本星光市集 在哪？

漁人町日本星光市集 就位在台中魚市場、潮港城旁！在台中南屯環中路四段及五權西路二段交叉處，鮮明招牌看起來格外亮眼，一旁有上千個停車位，開車前往也很便利

漁人町日本星光市集

時間：15:00-02:00（週一二三公休）

地址：台中市南屯區環中路四段2號

電話：04－2315 6666

若騎車前往可停在有機車格的人行道上，沿途都有小燈籠的裝飾，充滿日本風情

漁人町日本星光市集 入口裝置藝術

漁人町日本星光市集 入口處有高掛的紅白燈籠，打造日本鳥居造型，入夜真的很有氣氛，就像來到日本慶典般

與友人剛開幕到訪，目測約有五成店家已開幕，每個日式木造攤位都超可愛，加上有雨遮，天候不佳也能來逛不會淋到雨這點還不賴，但相較起來就是不太通風，加上人潮眾多，難免有點悶，但攤位一制性的日式風格，視覺上很舒適

漁人町日本星光市集 多條走道前還有設置可愛的招財貓，相當吸睛

漁人町日本星光市集 座位區

漁人町日本星光市集 在兩側設置立食區與座位區，可購買美食後就近開吃，食用完請記得自行將垃圾拿到丟棄，一同維持良好的用餐環境給其他人使用

在後方還有舞台休憩區，可坐著享受美食，觀看街頭藝人表演

一旁還有不能錯過的超巨大招財貓 吉祥物丸將，當天還有看到本尊出沒一起來逛夜市和遊客合影

漁人町日本星光市集 美食攤位資訊

共規劃六條，以一番街至六番街命名，都有清楚標示攤位名稱，接著分享幾間當天有品嚐的店家

董娘鮮吃玉米

販售水煮玉米吉醬燒玉米，當天買了烤玉米一支60元，是選用口感較Ｑ的糯米玉米，醬汁刷得均勻，加點辣味道還不錯

嚐嚐玖玖雞蛋糕

像丸子串造型的雞蛋糕，烤熟後要先吹涼才會裝盒，模樣相當可愛

選了oreo餅乾及泰奶口味，oreo是以原味搭上oreo餅乾，吃得的原味的香氣與oreo餅乾香甜，而泰奶口味是中間包入泰奶醬，但味道吃起來比較像鋁箔包的阿薩姆奶茶，風味表現稍嫌可惜

大鮪海鮮

販售各式新鮮生魚片，單魚種一份100元，也有海鮮熟食，像奶油蛤蜊、胡椒蝦等，最受歡迎是鮭魚生魚片，雖大排長龍，但等候時間不會太久，喜愛吃生魚片的可參考看看

鮮嫩肥美的鮭魚生魚片，沾點芥末醬油鮮甜好吃，份量上不會過少，想吃得更過癮可能要去一旁的丸南了

不只有美食攤位，也有遊戲攤位，像是彈珠台、釣魚等，因應日本市集風格，器材採木質系色調融入，這點覺得滿用心的

整體來說漁人町日本星光市集視覺上滿吸睛的，蒞臨現場真的有像日本廟會的氛圍，加上攤位重覆性不高，若全數攤販都有順利開幕，應該會更熱鬧值得一逛，但目前搭上開幕人潮眾多，加上有雨遮，逛起來還是稍嫌悶熱擁擠，這點請自行斟酌囉，這次覺得海鮮系列美食表現還不錯，以上資訊就分享給你們

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