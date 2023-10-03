台北高空景觀餐廳【Aloft 中山雅樂軒酒店17樓餐廳】不分平假日雙人吃到飽早餐660元/啤酒喝到飽/早餐時段4小時讓你飽到中午/享受飯店級禮遇/台北CP值超高早餐

萬豪集團旗下全新酒店-台北中山雅樂軒酒店推出找伴吃，雙人同行自助式早餐只要660，等同買一送一，不分平假日，只到10月底，平日用餐時間從6:00-10:00，長達4小時，感覺中午都不用吃了，最特別是早餐就有Buckskin柏克金啤酒喝到飽。這麼好康的優惠假日幾乎訂位已滿，可安排平日前往用餐，享受飯店級早餐和度假氛氛，餐廳在17樓，這裡用餐環境舒適，可居高臨下欣賞台北巿區美景，夜晚則搖身一變為酒吧，時尚感十足。

餐廳最佳景觀座位區，兩邊都是玻璃，可以一覽台北城巿美景。影片分享

以上DM來自官網，Aloft 中山雅樂軒酒店最新推出：找伴吃早餐，兩人660元，已包含服務費。

用餐環境乾淨明亮，除室內座位區，也有戶外陽台座位區，天氣好時還可以看到101和新光三越。

房客專屬的沙發用餐區。

雅樂軒酒店早餐原價550＋10%，兒童3-12歲半價275+10%。

餐點擺盤精緻，樣式雖然沒有很多，但每樣都做的相當精緻美味。

蛋料理採現點現做，一上桌會尋問要歐姆蛋，美式炒蛋、荷包蛋。

水果、沙拉區，不定期會更換新品。

咖啡、飲品、沙拉、熱食甜點等無限享用

最特別的是早餐就有提供柏克金啤酒無限暢飲

豆漿、牛奶、果汁等飲品也是無限供應。

平日早餐時段：6:00-10:00，假日早餐時段：7:00-11:00

小籠湯包、堅果類也是吃到飽。

我們被安排靠窗的座位，可以一邊欣賞美景，一邊享用美食，真是人生一大享受～

頂樓有無邊際泳池，超美的～影片分享

這裡的視野也是一極讚。

戶外真的超有度假氛圍，也是最佳的美拍視角。

這裡可以居高臨下欣賞台北高空城巿美景，180度將台北巿景盡收眼底

每人平均330元就可以吃到飯店等級自助式早餐吃到飽，還可以享受飯店級禮遇，為台北CP值超高早餐。

飯店地下室有停車場，需另外收費

周邊公園

中山雅樂軒酒店W XYZ BAR：台北市中山區雙城街1號；電話：02-77439938；早餐營業時間：平日06:00-10:00；假日07:00-11:00

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