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台北高空景觀餐廳【Aloft 中山雅樂軒酒店17樓餐廳】不分平假日雙人吃到飽早餐660元/啤酒喝到飽/早餐時段4小時讓你飽到中午/享受飯店級禮遇/台北CP值超高早餐

2023-10-03 08:35:00 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：中山雅樂軒酒店W XYZ BAR
phone02-7743-9938
place台北市中山區雙城街1號17樓
作者本次評價：
4.70
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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萬豪集團旗下全新酒店-台北中山雅樂軒酒店推出找伴吃，雙人同行自助式早餐只要660，等同買一送一，不分平假日，只到10月底，平日用餐時間從6:00-10:00，長達4小時，感覺中午都不用吃了，最特別是早餐就有Buckskin柏克金啤酒喝到飽。這麼好康的優惠假日幾乎訂位已滿，可安排平日前往用餐，享受飯店級早餐和度假氛氛，餐廳在17樓，這裡用餐環境舒適，可居高臨下欣賞台北巿區美景，夜晚則搖身一變為酒吧，時尚感十足。

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餐廳最佳景觀座位區，兩邊都是玻璃，可以一覽台北城巿美景。影片分享

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以上DM來自官網，Aloft 中山雅樂軒酒店最新推出：找伴吃早餐，兩人660元，已包含服務費。

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 用餐環境乾淨明亮，除室內座位區，也有戶外陽台座位區，天氣好時還可以看到101和新光三越。

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房客專屬的沙發用餐區。

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雅樂軒酒店早餐原價550＋10%，兒童3-12歲半價275+10%。

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餐點擺盤精緻，樣式雖然沒有很多，但每樣都做的相當精緻美味。

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蛋料理採現點現做，一上桌會尋問要歐姆蛋，美式炒蛋、荷包蛋。

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水果、沙拉區，不定期會更換新品。

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咖啡、飲品、沙拉、熱食甜點等無限享用

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最特別的是早餐就有提供柏克金啤酒無限暢飲

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豆漿、牛奶、果汁等飲品也是無限供應。

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平日早餐時段：6:00-10:00，假日早餐時段：7:00-11:00

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小籠湯包、堅果類也是吃到飽。

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我們被安排靠窗的座位，可以一邊欣賞美景，一邊享用美食，真是人生一大享受～

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頂樓有無邊際泳池，超美的～影片分享

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這裡的視野也是一極讚。

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戶外真的超有度假氛圍，也是最佳的美拍視角。

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這裡可以居高臨下欣賞台北高空城巿美景，180度將台北巿景盡收眼底

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每人平均330元就可以吃到飯店等級自助式早餐吃到飽，還可以享受飯店級禮遇，為台北CP值超高早餐。

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飯店地下室有停車場，需另外收費

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周邊公園

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中山雅樂軒酒店W XYZ BAR：台北市中山區雙城街1號；電話：02-77439938；早餐營業時間：平日06:00-10:00；假日07:00-11:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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