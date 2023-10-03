屏東海景咖啡廳【大鵬灣海上教堂咖啡】西班牙式的浪漫建築/可以走到海中央的海上步道/擁有最美無敵海景/開車到不了的咖啡廳/環島最佳的中繼休憩站

一間矗立於大鵬灣海上的水上教堂，鵝黃色的外牆加上西班牙式的建築，光外型就超美的，走進去更是別有洞天，挑高設計加上圓弧拱門，彷佛來到中古世紀教堂，整間店充滿異國風，不管室內室外都好拍，除主要通往道路，另一邊還有通往海中央的海上步道也超美的，這裡的視野很好，就像走在海平面上，美的不可思議，為我們環島必遊景點。

一間開車到不了，只能步行前往的海上咖啡廳，想去必須走過長達300公尺的海堤才能到達。影片分享

另一條可以走到海中央的海上步道，可以欣賞大鵬灣無敵海景，夕陽西下是它最美的時刻。

每人低消一份餐點，無訂位只能現場候位，限時70分鐘，扺達時記得先抽場次號碼牌（約一小時一個場次）。

姐喝的不是茶是人生。

喝咖啡也要有儀式感，可以一邊喝咖啡，一邊欣賞海景，不用風吹日曬，真的超舒適的。

我們點了蜜香紅茶120元，黑糖肉桂捲120元，記得要點內用杯，它會將紅茶裝置在酒瓶內，這瓶子也太美了，超有儀式感。

海上教堂最佳美拍視角，網美打卡景點。

跟家人在此留下美好的回憶~

屏東絕美海景咖啡廳【海上教堂咖啡】全台唯一海上咖啡廳/ 360度環海美景/位在大鵬灣南歐風海上教堂/無訂位只能現場候位

離開前別忘了到另一條海上步道走走，彷佛走在海平面上超震撼的～

這裡真的超有度假的感覺，非常適合全家或情人來約會走走，成為我們帶爸媽環島旅行的第一站。

海上教堂咖啡：屏東縣東港鎮鵬灣道路二段1號；營業時間：11:00-18:50（周二公休）

屏東最美海景飯店【枋客文旅】發現枋寮之美/頂樓無邊際泳池/椰們餐旅吃飯看海看夕陽/枋寮漁港自行車漫活之旅

屏東枋山最新打卡點│藍皮解憂號藍皮意象館│隱身在遊客中心藍白咖啡廳breezy cafe│環島最佳中繼休憩站│屏東枋寮必遊景點

屏東最新美拍景點│四重溪溫泉公園最新卡比園區│有超人氣水豚君和日式和服體驗│品味軒休息站魔幻咖啡│日式建築皇室美人湯泡腳池

環島必遊景點台東站|南田觀景台|大武之心南迴驛站|台九線9420就是愛你|都歷遊客中心|成功漁港|台東巿區美食|台東公教會館

文章標籤