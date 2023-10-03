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屏東海景咖啡廳【大鵬灣海上教堂咖啡】西班牙式的浪漫建築/可以走到海中央的海上步道/擁有最美無敵海景/開車到不了的咖啡廳/環島最佳的中繼休憩站

2023-10-03 08:38:20 大海愛上藍天 人氣：104
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 東港鎮

造訪商家：海上教堂咖啡
phone09-6688-3827
place屏東縣東港鎮鵬灣大道2段9號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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一間矗立於大鵬灣海上的水上教堂，鵝黃色的外牆加上西班牙式的建築，光外型就超美的，走進去更是別有洞天，挑高設計加上圓弧拱門，彷佛來到中古世紀教堂，整間店充滿異國風，不管室內室外都好拍，除主要通往道路，另一邊還有通往海中央的海上步道也超美的，這裡的視野很好，就像走在海平面上，美的不可思議，為我們環島必遊景點。

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一間開車到不了，只能步行前往的海上咖啡廳，想去必須走過長達300公尺的海堤才能到達。影片分享

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另一條可以走到海中央的海上步道，可以欣賞大鵬灣無敵海景，夕陽西下是它最美的時刻。

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每人低消一份餐點，無訂位只能現場候位，限時70分鐘，扺達時記得先抽場次號碼牌（約一小時一個場次）。

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姐喝的不是茶是人生。

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喝咖啡也要有儀式感，可以一邊喝咖啡，一邊欣賞海景，不用風吹日曬，真的超舒適的。 

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我們點了蜜香紅茶120元，黑糖肉桂捲120元，記得要點內用杯，它會將紅茶裝置在酒瓶內，這瓶子也太美了，超有儀式感。

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海上教堂最佳美拍視角，網美打卡景點。

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跟家人在此留下美好的回憶~

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屏東絕美海景咖啡廳【海上教堂咖啡】全台唯一海上咖啡廳/ 360度環海美景/位在大鵬灣南歐風海上教堂/無訂位只能現場候位 

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離開前別忘了到另一條海上步道走走，彷佛走在海平面上超震撼的～

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這裡真的超有度假的感覺，非常適合全家或情人來約會走走，成為我們帶爸媽環島旅行的第一站。

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海上教堂咖啡：屏東縣東港鎮鵬灣道路二段1號；營業時間：11:00-18:50（周二公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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