屏東海景咖啡廳【大鵬灣海上教堂咖啡】西班牙式的浪漫建築/可以走到海中央的海上步道/擁有最美無敵海景/開車到不了的咖啡廳/環島最佳的中繼休憩站

一間矗立於大鵬灣海上的水上教堂，鵝黃色的外牆加上西班牙式的建築，光外型就超美的，走進去更是別有洞天，挑高設計加上圓弧拱門，彷佛來到中古世紀教堂，整間店充滿異國風，不管室內室外都好拍，除主要通往道路，另一邊還有通往海中央的海上步道也超美的，這裡的視野很好，就像走在海平面上，美的不可思議，為我們環島必遊景點。
一間開車到不了，只能步行前往的海上咖啡廳，想去必須走過長達300公尺的海堤才能到達。影片分享
另一條可以走到海中央的海上步道，可以欣賞大鵬灣無敵海景，夕陽西下是它最美的時刻。
每人低消一份餐點，無訂位只能現場候位，限時70分鐘，扺達時記得先抽場次號碼牌（約一小時一個場次）。
姐喝的不是茶是人生。
喝咖啡也要有儀式感，可以一邊喝咖啡，一邊欣賞海景，不用風吹日曬，真的超舒適的。
我們點了蜜香紅茶120元，黑糖肉桂捲120元，記得要點內用杯，它會將紅茶裝置在酒瓶內，這瓶子也太美了，超有儀式感。
海上教堂最佳美拍視角，網美打卡景點。
跟家人在此留下美好的回憶~
屏東絕美海景咖啡廳【海上教堂咖啡】全台唯一海上咖啡廳/ 360度環海美景/位在大鵬灣南歐風海上教堂/無訂位只能現場候位
離開前別忘了到另一條海上步道走走，彷佛走在海平面上超震撼的～
這裡真的超有度假的感覺，非常適合全家或情人來約會走走，成為我們帶爸媽環島旅行的第一站。
海上教堂咖啡：屏東縣東港鎮鵬灣道路二段1號；營業時間：11:00-18:50（周二公休）
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