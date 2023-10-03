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森川丼丼｜豐原人氣浮誇系日本料理，百元滿料海鮮丼一能吃到12款食材! - 肉依小姐吃什麼

2023-10-03 14:21:00 肉依小姐吃什麼 人氣：102
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：527篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：森川丼丼豐橫町
place台中市豐原區豐勢路一段28號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023.10.03

森川丼丼｜豐原人氣浮誇系日本料理，百元滿料海鮮丼一能吃到12款食材!

 
 
 
 
 
 

身為海鮮控終於來朝聖收藏很久，以浮誇日式料理為特色的【森川丼丼】，從鮭魚、鮪魚、天使紅蝦、干貝、鮭魚卵等，幾乎想吃的海鮮通通吃得到，每碗份量更是幾乎都多到滿出來，搭配充滿日式風情的店面裝潢，不用去日本就能感受當地風味!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【森川丼丼】在台中和高雄共有六家分店，這次來到在豐原巷弄中的【森川丼丼豐橫町】，超大紅色招牌搭配懷舊燈籠，看起來就像來到日本大阪的街頭，從豐原火車站步行約3分鐘即可抵達，開車可停放於附近的永發停車場。

▼【森川丼丼豐橫町】延續店外的日式裝潢風情，從桌椅到各個角落的配件擺設，都讓人充滿懷舊的日式氛圍，室內內座位以2人桌和吧檯座位區為主。

另一區很有感覺的室外日式座位區，以適合多人聚餐的大桌為主，寬敞舒適乾淨，配置強力的放風水冷氣很舒服。

▼【森川丼丼豐橫町】半開放式廚房能看到師傅料理過程，餐點都是現點現做，保證了滿滿的新鮮度。

▼【森川丼丼豐橫町】採取半自助式用餐服務，提供熱麥茶、餐具、調味料可自行取用，用餐不收取服務費。

菜單

【森川丼丼豐橫町】以浮誇系日式料理為主打，包含生食丼、熟食丼、沙拉、生魚片、生壽司、熟壽司、烤物、手捲多達百種選擇，現場菜單圖文並茂貼心附上每道菜的照片，更方便大家點餐時來選擇。

餐點介紹

森川海景丼 💰460元

讓海鮮控暴動的森川海景丼，不用五百元就能一次能吃到12款不同的生猛海鮮，鮭魚、鮪魚、旗魚、鯡魚卵、天使紅蝦、花枝、干貝、星鰻、蟹味絲、蟹膏、龍蝦沙拉、鮭魚卵，很貼心以不同的方式料理更有趣，天使紅蝦、花枝、干貝、星鰻炙燒後充滿香氣，塞滿醋飯的蝦頭吸滿了蝦膏精華，在口中帶來過癮的鮮味爆擊淋上鮭魚卵的鮭魚生魚片，軟嫩中有著逼逼波波的食感，這碗真的讓人無限大滿足啊!

牛魔王天使海老丼 💰680元

不敢吃生食推薦這碗牛魔王天使海老丼，能享受到酥炸海老和香噴噴牛排雙主食，料更是多到整個滿出來，煎至五分熟左右的1855牛肉，嫩度口感都是一級棒，略帶點嚼勁會越咬越香，炸到金黃酥脆的海老尺寸大尾，裏頭的蝦肉紮實飽滿很鮮美，米飯上鋪上牛蒡和炒洋蔥，吃起來是日式的鹹甜風味，把溫泉蛋及鮭魚卵拌入飯裡一起吃超讚!

牛肉鮭魚箱壽司(四貫)💰200元 大蝦箱壽司(四貫)💰180元

看起來就超好吃的牛肉鮭魚箱壽司，將壽司米搭配牛肉與鮭魚的海陸組合，帶有醬燒香的牛肉，結合富有油脂的鮭魚，層次和口味都好豐富!

▼大蝦箱壽司以熟鮮蝦為主要食材，融合起司魚卵及美乃滋松露醬打造不同口味，起司魚卵在嘴裡爆出鹹香海味，松露美乃滋濃郁中不失奶香，兩款吃起來都很涮嘴不會覺得膩!

一品綜合握壽司(八貫)💰390元

食材用料霸氣的一品綜合握壽司，包含紅蝦頭、紅蝦、干貝、星鰻、花枝、龍蝦、蟹肉、鮭魚肚八款海鮮，底下的醋飯有著淡淡酸味，Q彈嚼感不會過於鬆散，每一貫的風味都各有特色，特別喜歡星鰻的肉質相當厚實，彈牙且富有油脂口感很棒~

用餐心得

各位海鮮控絕對要收藏這家，充滿濃濃日式風情【森川丼丼】，從踏進店裡的瞬間彷彿就來到日本，搭配浮誇又實在的每道料理，無論是愛生食或不敢吃都能被滿足，私心推薦能吃到超多海鮮的森川海景丼，十二款海鮮讓人一次大滿足，新鮮度也相當足夠，有興趣的話趕快去試看看吧!

森川丼丼

粉絲團：森川丼丼 FB

森川丼丼豐橫町

地址：臺中市豐原區豐勢路一段28號

電話：04-2515-0398
營業時間：11:00–14:00 / 17:00–21:00

點我線上訂位: https://inline.app/booking/-MMT_oJ6737fIMOkcBbv:inline-live-2/-MMT_oSnN-9aU9ZD4DoK

森川丼丼大橋橫町
地址：台中市西屯區大墩十九街170號

森川丼丼梅亭橫町
地址：台中市北區梅亭街214號

森川丼丼嘉義店
地址：嘉義市東區體育路71號

森川丼丼巨蛋店
地址：高雄市鼓山區昌盛路55號

森川丼丼楠梓店
地址：高雄市楠梓區楠都東街167號

萬聖節活動

【活動一】
不給零食就搗蛋~
10/21~10/31萬聖節毛小孩變裝來店用餐，
並於森川丼丼IG限動@森川該門市，上傳毛小孩變裝照片贈毛小孩點心乙份
數量有限送完為止。

【活動二】
萬聖節寵物派對~獨家在森川丼丼大橋店
10/14開放報名10組!
活動時間:10/28(六) 15:00~16:30
每組報名費200元可抵餐費
寵物:中小型犬貓、無攻擊性
現場直接寵物走秀~頒大獎2名~皆贈送一份鮭魚全家福/價值360元

【活動二】
寵物變裝秀線上選秀大賽~~看誰最好吃
活動時間:10/21~10/31
寵物變裝秀(日式料理食物裝扮)上傳FB森川丼丼(楠梓)粉專貼文
票選按讚數最高前三名獲獎
第一名:排山倒海丼乙份(原價680元)+零食桶2桶
第二名:森川海景丼乙份(原價460元)+丁香魚2罐
第三名:炙燒鮭魚起司花捲乙份(原價450元)+里肌零食包2包

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

 



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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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