台北美食 大腹人家｜低調路線「精緻台式定食」藏身忠孝復興站　欠吃無比「香酥紅燒豚肉」是最想念的家常味

跟我一樣住在外面的朋友們，吃外食吃久了，是不是也會想念家常料理的味道？近期在台北發現一間很美賣的台式料理定食「大腹人家」，略顯低調的店面，卻藏著熟悉的那款家常味。販售多款精緻的台式個人料理，其中超人氣的「香酥紅燒豚肉」，吃完真的會讓人忍不住一直想念捏！

台式料理專賣「大腹人家」，位於捷運忠孝復興站跟捷運南京復興站的中間，從忠孝復興站出來會比較近一點點，走路約10分鐘左右的路程。低調簡約的店面，配上散發暖黃氣息的招牌，莫名讓人有種回到家裡用餐的氛圍～

來！照慣例先獻上大腹人家 菜單，讓各位參考參考。不管是想吃飯、吃麵，喜歡豬肉、雞肉、牛肉，這裡通通都有～

超人氣的招牌餐點「香酥紅燒豚肉套餐」推薦必點！鹹香涮嘴的紅糟肉，切成適口的薄厚度，一口飯一口肉，安內甲嘟嘟賀！

凹嗚～飯飯加上超香油蔥酥，這單吃就很可以。配菜也沒有在隨便，看看這個紮實的風味煎蛋，吃下去就是媽媽在家常煮的滋味。

同行的友人點了「慢燉梅干牛肉套餐」，燉到入味軟嫩的牛肉跟牛筋，讓人停不下筷子會一直想吃。 而且肉肉份量給的超霸氣， 配著飯吃還有剩，對肉肉控們來說，這款絕對是首選啊～～

加點了雞翅跟香腸，表現也都不錯。整體吃完覺得營養均衡又美味，營養能量被補得滿滿的。

店內的空間也蠻舒適的，簡潔乾淨又散發溫暖氣息，下次經過真的不妨近來吃吃看！

【大腹人家】

地址：臺北市中山區八德路二段300巷24號1樓

營業時間：週三-週六 11:30-14:30;17:30-20:30，週日-週二公休

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