為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 台北美食 大腹人家｜低調路線「精緻台式定食」藏身忠孝復興站　欠吃無比「香酥紅燒豚肉」是最想念的家常味

台北美食 大腹人家｜低調路線「精緻台式定食」藏身忠孝復興站　欠吃無比「香酥紅燒豚肉」是最想念的家常味

2023-10-03 14:25:07 算命的說我很愛吃 人氣：969
share
窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：776篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：大腹人家
place台北市中山區八德路二段300巷24號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

跟我一樣住在外面的朋友們，吃外食吃久了，是不是也會想念家常料理的味道？近期在台北發現一間很美賣的台式料理定食「大腹人家」，略顯低調的店面，卻藏著熟悉的那款家常味。販售多款精緻的台式個人料理，其中超人氣的「香酥紅燒豚肉」，吃完真的會讓人忍不住一直想念捏！

 

台式料理專賣「大腹人家」，位於捷運忠孝復興站跟捷運南京復興站的中間，從忠孝復興站出來會比較近一點點，走路約10分鐘左右的路程。低調簡約的店面，配上散發暖黃氣息的招牌，莫名讓人有種回到家裡用餐的氛圍～

來！照慣例先獻上大腹人家 菜單，讓各位參考參考。不管是想吃飯、吃麵，喜歡豬肉、雞肉、牛肉，這裡通通都有～

超人氣的招牌餐點「香酥紅燒豚肉套餐」推薦必點！鹹香涮嘴的紅糟肉，切成適口的薄厚度，一口飯一口肉，安內甲嘟嘟賀！

凹嗚～飯飯加上超香油蔥酥，這單吃就很可以。配菜也沒有在隨便，看看這個紮實的風味煎蛋，吃下去就是媽媽在家常煮的滋味。

同行的友人點了「慢燉梅干牛肉套餐」，燉到入味軟嫩的牛肉跟牛筋，讓人停不下筷子會一直想吃。 而且肉肉份量給的超霸氣， 配著飯吃還有剩，對肉肉控們來說，這款絕對是首選啊～～

加點了雞翅跟香腸，表現也都不錯。整體吃完覺得營養均衡又美味，營養能量被補得滿滿的。

店內的空間也蠻舒適的，簡潔乾淨又散發溫暖氣息，下次經過真的不妨近來吃吃看！

【大腹人家】
地址：臺北市中山區八德路二段300巷24號1樓
營業時間：週三-週六 11:30-14:30;17:30-20:30，週日-週二公休
粉絲專頁：https://reurl.cc/ed3jWb

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃   
IG：master_food_diary

 
 
檢舉
share
chevron_left

新店美食首爾大叔｜小碧潭超人氣高CP「道地韓國
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：776篇

吃我想吃，說我想說
作者的其它文章
同類據點
江家深澳小漁村海鮮料理 照片

江家深澳小漁村海鮮料理

4.90 (1人評鑑)

區域：台北市
大安站那邊 照片

大安站那邊

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
台南無刺虱目魚(四平街) 照片

台南無刺虱目魚(四平街)

4.05 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
老童小吃部 照片

老童小吃部

4.00 (1人評鑑)

區域：台北市大同區
季然食事 照片

季然食事

3.70 (1人評鑑)

區域：台北市中正區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up