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[台北美食] 蘇可泰SUKHOTHAI泰式餐廳 台北喜來登大飯店餐廳 #中正區善導寺站美食 @蛋寶趴趴go

2023-10-03 14:30:07 蛋寶趴趴go 人氣：104
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：763篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：台北喜來登大飯店 SUKHOTHAI
phone02-6633-1371
place台北市中正區忠孝東路一段12號2F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於台北喜來登大飯店2樓的

蘇可泰 SUKHOTHAI泰式餐廳

秉持泰國料理傳統風味的精髓，

並注入創意新元素，詮釋泰國菜的新風貌，

搭配典雅的環境氛圍、親切的服務，

是家庭用餐、聚餐、宴客的好所在。

 

台北喜來登大飯店 - SUKHOTHAI泰式餐廳

  • 地址：台北市中正區忠孝東路一段12號2樓
  • 捷運：善導寺站2號出口，步行5分鐘
  • 電話：02-23211818
  • 營業時間：11:30~14:00 / 18:00~21:30
  • 官網：https://www.sheratongrandtaipei.com

 

餐廳裝潢帶有古典優雅感，

設有4~8人的用餐座位，

還有3間獨立包廂

來這裡家庭用餐聚餐慶生宴客都合適。

 

蘇可泰 SUKHOTHAI 菜單

提供傳統泰式風味料理，

有沙拉、咖哩、海鮮、熱炒、湯品，

以及甜點、飲料…等，

餐點需加收10％服務費。

▶️ (蘇可泰 SUKHOTHAI 菜單)

 

【新鮮椰子水】(壺)＄900

【泰式奶茶】(壺)＄800

今日多人用餐，先來杯清涼飲品，消暑一下！

 

月亮蝦餅】＄680

蘇可泰招牌必點

使用嚴選的草蝦、花枝漿做成內餡，

每片蝦餅重達300g，超級厚實！

沾上特製的梅醬，吃起來鮮甜又香，

相當有口感，滋味很不錯！

 

【酥炸軟殼蟹】＄660

炸的金黃酥香的軟殼蟹，

搭配泰式酸辣醬汁，

是道開胃的好料理。

 

【泰北瀑布牛肉】＄820

以炒米和辣椒粉兩種泰北菜靈魂調料入味，

搭配洋蔥、香茅、薄荷葉，

牛肉吃起來酸辣軟嫩，味道還不錯！

 

【金沙咖哩龍蝦】＄2180

濃郁鮮香的金沙咖哩，

搭配大隻的波士頓龍蝦拌炒，

吃起來鹹香有味，相當下飯，

也可另外單點烤麵包，

沾上金沙醬汁後，香軟又好吃。

 

【烤麵包】＄90/4片

 

【拉差達火山排骨】＄780

需3天前預訂！

源自曼谷拉差達火車夜市的著名招牌美食。

選用長度超過20公分的豬龍骨，

並以香茅、檸檬葉等香料醃製後燉至肉酥軟爛，

最後堆砌成火山造型送出，

很有視覺的震撼效果！😍

 

排骨吃起來還算柔軟，

雖然鋪上了青辣椒、香菜等多種香料，

但並沒有特別突出的酸辣滋味，

有點讓人吃的不過癮...😅

最好吃的火山排骨在這裡👇

▶️ Zaaptaipei 預約制泰式料理

 

【打拋豬肉】＄620

爆炒過的打拋豬肉，

吃起來微辣鹹香，

是下飯的好料理。

 

【碳烤松阪豬】＄720

烤後的松阪豬，

吃起來嫩中帶脆且帶點鹹香感，

搭配店家特調的沾醬，

更多了層次感與微辣的風味，

是今晚獲得一致好評的料理！

 

【椰汁紅咖哩(牛)】＄680

牛肉、蔬菜已在咖哩中燉煮的軟嫩，

將醬汁淋在白飯上，也還算下飯，

但完全沒有辣感，

讓人吃完覺得少了什麼…

 

【泰國香米飯(鍋)】＄200

 

【脆炸果香筍殼魚】＄2600

以香甜的水果、脆香的腰果入菜，

並搭配以椰糖、魚露、檸檬熬煮的醬汁，

讓這道筍殼魚，看起來繽紛又美味！

夾一口品嚐，酥炸過的筍殼魚肉吃起來細緻鮮香，

搭配醬汁後口感酸甜豐富，

整體味道還不錯，就是份量少了點，讓人意猶未盡~~😋

 

【泰國蝦炒河粉】＄620

這裡的炒河粉，呈現方式很特別！

吃的時候，要先劃開蛋皮後拌勻，

只是味道中規中矩，沒有特別感。

 

【泰國蝦粉絲煲(4隻)】＄880

大隻的泰國蝦，鋪在爽滑的粉絲上，

蝦肉吃起來緊實有彈性，

但粉絲味道一般般，很沒泰式感，

建議不用點！

 

 

【蝦醬空心菜】＄380

這一盤是2份，

 吃起來微辣脆口，還ok。

 

【蝦醬高麗菜】＄380

這一盤高麗菜，辣感十足很下飯。

 

【魚露四季豆】＄380

這盤也是2份的量，

四季豆爽脆不辣，帶點甜感。

 

緊接著，換甜點上場囉！

 

【芒果椰汁甜糯米】＄580

季節限定甜點！

選用台灣愛文芒果，

搭配用椰漿、椰奶、蝶豆花煮成的甜糯米飯，

吃起來香甜中帶有椰奶香氣，還不錯！

 

【綜合冰淇淋(3球)】＄360

這一碗裡有三種口味的冰淇淋，

香甜冰涼又好吃。

  • 泰式奶茶
  • 椰子
  • 芒果

 

【泰式雞蛋糕】＄320

這盤裡有泰式奶茶、斑蘭葉二種口味的雞蛋糕，

我個人喜愛泰奶風味的，

有香甜Q彈的口感，還帶點茶香。

 

【摩摩喳喳】＄220

這是一道很有南洋風情的甜點，

看似平淡，裡頭的卻有滿滿的配料，

吃起來椰香濃郁又清涼，

是消暑的好甜品！

 

蛋寶543》

這一次來到▶️台北喜來登大飯店2樓的

蘇可泰SUKHOTHAI泰式餐廳 】

口味上的感覺普普通通，沒有驚豔感！

雖然餐點的食材用料品質不錯，

但是料理吃起來卻沒有期待的泰式的酸辣感，

反而還偏向台式的口味，

讓人覺得不像到泰式餐廳用餐，

完全沒啥記憶點，有點小失望…

除此之外，這裡的用餐環境、服務都還算不錯，

是聚餐、宴客的好所在，

若不喜歡泰式的強烈酸辣口感的朋友，

這裡是個好選擇。

 

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 IG：egg_papago

 

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