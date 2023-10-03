[台北美食] 蘇可泰SUKHOTHAI泰式餐廳 台北喜來登大飯店餐廳 #中正區善導寺站美食 @蛋寶趴趴go

位於台北喜來登大飯店2樓的
【蘇可泰 SUKHOTHAI泰式餐廳】
秉持泰國料理傳統風味的精髓，
並注入創意新元素，詮釋泰國菜的新風貌，
搭配典雅的環境氛圍、親切的服務，
是家庭用餐、聚餐、宴客的好所在。
【台北喜來登大飯店 - SUKHOTHAI泰式餐廳】
- 地址：台北市中正區忠孝東路一段12號2樓
- 捷運：善導寺站2號出口，步行5分鐘
- 電話：02-23211818
- 營業時間：11:30~14:00 / 18:00~21:30
- 官網：https://www.sheratongrandtaipei.com
餐廳裝潢帶有古典優雅感，
設有4~8人的用餐座位，
還有3間獨立包廂，
來這裡家庭用餐、聚餐、慶生、宴客都合適。
【蘇可泰 SUKHOTHAI 菜單】
提供傳統泰式風味料理，
有沙拉、咖哩、海鮮、熱炒、湯品，
以及甜點、飲料…等，
餐點需加收10％服務費。
【新鮮椰子水】(壺)＄900
【泰式奶茶】(壺)＄800
今日多人用餐，先來杯清涼飲品，消暑一下！
【月亮蝦餅】＄680
蘇可泰招牌必點！
使用嚴選的草蝦、花枝漿做成內餡，
每片蝦餅重達300g，超級厚實！
沾上特製的梅醬，吃起來鮮甜又香，
相當有口感，滋味很不錯！
【酥炸軟殼蟹】＄660
炸的金黃酥香的軟殼蟹，
搭配泰式酸辣醬汁，
是道開胃的好料理。
【泰北瀑布牛肉】＄820
以炒米和辣椒粉兩種泰北菜靈魂調料入味，
搭配洋蔥、香茅、薄荷葉，
牛肉吃起來酸辣軟嫩，味道還不錯！
【金沙咖哩龍蝦】＄2180
濃郁鮮香的金沙咖哩，
搭配大隻的波士頓龍蝦拌炒，
吃起來鹹香有味，相當下飯，
也可另外單點烤麵包，
沾上金沙醬汁後，香軟又好吃。
【烤麵包】＄90/4片
【拉差達火山排骨】＄780
需3天前預訂！
源自曼谷拉差達火車夜市的著名招牌美食。
選用長度超過20公分的豬龍骨，
並以香茅、檸檬葉等香料醃製後燉至肉酥軟爛，
最後堆砌成火山造型送出，
很有視覺的震撼效果！😍
排骨吃起來還算柔軟，
雖然鋪上了青辣椒、香菜等多種香料，
但並沒有特別突出的酸辣滋味，
有點讓人吃的不過癮...😅
最好吃的火山排骨在這裡👇
【打拋豬肉】＄620
爆炒過的打拋豬肉，
吃起來微辣鹹香，
是下飯的好料理。
【碳烤松阪豬】＄720
烤後的松阪豬，
吃起來嫩中帶脆且帶點鹹香感，
搭配店家特調的沾醬，
更多了層次感與微辣的風味，
是今晚獲得一致好評的料理！
【椰汁紅咖哩(牛)】＄680
牛肉、蔬菜已在咖哩中燉煮的軟嫩，
將醬汁淋在白飯上，也還算下飯，
但完全沒有辣感，
讓人吃完覺得少了什麼…
【泰國香米飯(鍋)】＄200
【脆炸果香筍殼魚】＄2600
以香甜的水果、脆香的腰果入菜，
並搭配以椰糖、魚露、檸檬熬煮的醬汁，
讓這道筍殼魚，看起來繽紛又美味！
夾一口品嚐，酥炸過的筍殼魚肉吃起來細緻鮮香，
搭配醬汁後口感酸甜豐富，
整體味道還不錯，就是份量少了點，讓人意猶未盡~~😋
【泰國蝦炒河粉】＄620
這裡的炒河粉，呈現方式很特別！
吃的時候，要先劃開蛋皮後拌勻，
只是味道中規中矩，沒有特別感。
【泰國蝦粉絲煲(4隻)】＄880
大隻的泰國蝦，鋪在爽滑的粉絲上，
蝦肉吃起來緊實有彈性，
但粉絲味道一般般，很沒泰式感，
建議不用點！
【蝦醬空心菜】＄380
這一盤是2份，
吃起來微辣脆口，還ok。
【蝦醬高麗菜】＄380
這一盤高麗菜，辣感十足很下飯。
【魚露四季豆】＄380
這盤也是2份的量，
四季豆爽脆不辣，帶點甜感。
緊接著，換甜點上場囉！
【芒果椰汁甜糯米】＄580
季節限定甜點！
選用台灣愛文芒果，
搭配用椰漿、椰奶、蝶豆花煮成的甜糯米飯，
吃起來香甜中帶有椰奶香氣，還不錯！
【綜合冰淇淋(3球)】＄360
這一碗裡有三種口味的冰淇淋，
香甜冰涼又好吃。
- 泰式奶茶
- 椰子
- 芒果
【泰式雞蛋糕】＄320
這盤裡有泰式奶茶、斑蘭葉二種口味的雞蛋糕，
我個人喜愛泰奶風味的，
有香甜Q彈的口感，還帶點茶香。
【摩摩喳喳】＄220
這是一道很有南洋風情的甜點，
看似平淡，裡頭的卻有滿滿的配料，
吃起來椰香濃郁又清涼，
是消暑的好甜品！
《蛋寶543》
這一次來到▶️台北喜來登大飯店2樓的
【蘇可泰SUKHOTHAI泰式餐廳 】
口味上的感覺普普通通，沒有驚豔感！
雖然餐點的食材用料品質不錯，
但是料理吃起來卻沒有期待的泰式的酸辣感，
反而還偏向台式的口味，
讓人覺得不像到泰式餐廳用餐，
完全沒啥記憶點，有點小失望…
除此之外，這裡的用餐環境、服務都還算不錯，
是聚餐、宴客的好所在，
若不喜歡泰式的強烈酸辣口感的朋友，
這裡是個好選擇。
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