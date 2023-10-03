[桃園青埔美食] 這位太太-백식당 韓式料理小吃餐廳 韓式飯捲 辣炒年糕 #桃園高鐵站美食 華泰名品城 新光影

桃園青埔、高鐵桃園站、華泰名品城附近的
【這位太太-백식당】
是一間韓式料理小吃餐廳，
這裡的韓式飯捲、辣炒年糕，
都深受許多人的喜愛！
只是內用的座位不多，
建議想吃要趁早來啊~
【這位太太-백식당】
- 地址：桃園市中壢區春德路281號
- 交通：高鐵桃園站2號出口步行6分鐘(附近有停車場)
- 電話：0963-693080
- 營業時間：11:00~20:00(週三店休)
- FB：這位太太-백식당
「這位太太」店內裝潢簡約明亮，
空間不大，只有6小桌，
用餐時間很容易客滿。
餐具、水杯、醃蘿蔔片，需自取。
【這位太太 백식당 菜單】
提供韓式辣炒年糕、韓式飯捲，
魚板、海鮮豬肉豆腐鍋、飲料…等。
用餐時間90分鐘，低消為每人1個品項，
內用酌收10％清潔費。
今日用餐，先點這些來試試！
【韓式切片泡菜(小)】＄40
脆脆辣辣的，相當開胃！
【韓國魚板串2支】＄90
韓國街邊小吃！
吃起來就像關東煮的魚板，
可搭配醬油或韓式辣醬增添風味。
【泡菜豬肉飯捲】＄155
這是韓式的壽司捲，
裡面包著泡菜、豬肉、蛋皮、醃黃瓜…等食材，
口感扎實有料，能吃的飽，
但整體稍偏乾。
【拉麵辣炒年糕】＄140
經典拉麵加上辣炒年糕的組合，
是韓劇中常常出現的美味料理。
麵條吸附辣醬湯汁，爽滑帶勁，
搭配Q彈的辣炒年糕，
會讓人吃得很滿足！
【可樂】＄35
最後來罐可樂，清涼解辣又消暑！
店內也有販售韓國食品，喜歡可購買。
《蛋寶543》
這一次來到桃園青埔、華泰名品城附近的
【這位太太-백식당】
整體的用餐感覺還不錯。
這裡跟一般的韓式料理店不同，
餐點偏向韓國的街邊小吃，
雖然簡單，但口味還算不錯呢~
如果下次有機會再到桃園，
絕對會想再回訪呢~
推薦給大家！
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