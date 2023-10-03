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[桃園青埔美食] 這位太太-백식당 韓式料理小吃餐廳 韓式飯捲 辣炒年糕 #桃園高鐵站美食 華泰名品城 新光影

2023-10-03 14:30:08 蛋寶趴趴go 人氣：104
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：763篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：這位太太-백식당
phone-0963-693-080
place桃園市中壢區春德路289號1F
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園青埔高鐵桃園站華泰名品城附近的

這位太太-백식당

是一間韓式料理小吃餐廳，

這裡的韓式飯捲、辣炒年糕

都深受許多人的喜愛！

只是內用的座位不多，

建議想吃要趁早來啊~

 

這位太太-백식당

  • 地址：桃園市中壢區春德路281號
  • 交通：高鐵桃園站2號出口步行6分鐘(附近有停車場)
  • 電話：0963-693080
  • 營業時間：11:00~20:00(週三店休)
  • FB：這位太太-백식당

 

這位太太」店內裝潢簡約明亮，

空間不大，只有6小桌，

用餐時間很容易客滿。

 

餐具、水杯、醃蘿蔔片，需自取。

 

這位太太 백식당 菜單

提供韓式辣炒年糕、韓式飯捲，

魚板、海鮮豬肉豆腐鍋、飲料…等。

用餐時間90分鐘，低消為每人1個品項，

內用酌收10％清潔費。

▶️ (這位太太 백식당 菜單)

 

今日用餐，先點這些來試試！

 

【韓式切片泡菜(小)】＄40

脆脆辣辣的，相當開胃！

 

【韓國魚板串2支】＄90

韓國街邊小吃！

吃起來就像關東煮的魚板，

可搭配醬油或韓式辣醬增添風味。

 

【泡菜豬肉飯捲】＄155

這是韓式的壽司捲，

裡面包著泡菜、豬肉、蛋皮、醃黃瓜…等食材，

口感扎實有料，能吃的飽，

但整體稍偏乾。

 

【拉麵辣炒年糕】＄140

經典拉麵加上辣炒年糕的組合，

是韓劇中常常出現的美味料理。

麵條吸附辣醬湯汁，爽滑帶勁，

搭配Q彈的辣炒年糕，

會讓人吃得很滿足！

 

【可樂】＄35

最後來罐可樂，清涼解辣又消暑！

 

店內也有販售韓國食品，喜歡可購買。

 

蛋寶543》

這一次來到桃園青埔華泰名品城附近的

這位太太-백식당

整體的用餐感覺還不錯。

這裡跟一般的韓式料理店不同，

餐點偏向韓國的街邊小吃，

雖然簡單，但口味還算不錯呢~

如果下次有機會再到桃園，

絕對會想再回訪呢~

推薦給大家！

 

今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚分享

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 FB：蛋寶趴趴go

 IG：egg_papago

 

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