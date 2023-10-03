營業至凌晨五點，直擊神秘低調又超夯的神秘炸雞店，鐵門沒開還以為撲空了！

台北中山區有一間神秘的「全球炸雞排骨飯」，營業時間至凌晨4、5點，是附近中山區林森北路、條通酒客和深夜上班的小姐比較知道的宵夜食堂，聽說KTV唱歌的人也常常叫這間炸雞外送。

全球炸雞排骨飯菜單賣熱炒、炒飯、燴飯、炒麵、便當和炸烤類，其中網路很多人推薦的就是炸雞翅、炸排骨和亂炸，看到菜單寫著”亂炸“，真的很可愛。

中山區宵夜 全球炸雞排骨飯 在哪裡

要不是網路推薦，真的很難發現藏在巷弄的「全球炸雞排骨飯」，地點好隱密，而且鐵門還沒全開，我一度以為我們撲空了！地點靠近有名的雞家莊本店，吃完晚餐走路過來買炸雞剛剛好。



全球炸雞排骨飯

地址：台北市中山區新生北路二段58巷16號

營業時間：(週日休息)

週一至週四 17:00–04:00

週五至週六 17:00–05:00

電話： 02 2541 5858

外送：ubereats.com、foodpanda.com.tw

粉絲團：無

食記：【台北宵夜】全球炸雞排骨飯，中山區六條通神秘炸雞店！

中山區宵夜 全球炸雞排骨飯 店內環境

「全球炸雞排骨飯」的外送生意非常好，現場點餐等待時，一直聽到外送平台鈴聲響起，外送人員也一直來取餐。

鐵門沒全開真的很妙，只提供外帶和外送，沒有內用，為了一睹神秘炸雞的“秘密”，我們很客氣的先問店家能不能進去裡面拍照，店家也很客氣說可以。

走進去不久就看到廚房，比我想像的還棒，以為這種沒提供內用的店都會很髒，尤其是賣炸物的店，能維持到這樣真的加分，地板也沒有黏黏的喔！

可愛的老闆看到我們幾個拿著大台單眼相機可能有點嚇到，歡迎又驚訝的表情。

其他外送客人也都點炸雞翅、亂炸和炸排骨，但招牌店名的排骨飯感覺也不錯，只是大家都吃飽，就點炸物來嚐鮮。

還特別看一下他們的炸油，乾淨，再加分。

中山區宵夜 全球炸雞排骨飯 菜單價錢

「全球炸雞排骨飯」菜單價錢

菜單只寫了販賣的品項，沒標上價錢，點餐時可以問一下價錢，可接受再購買。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

中山區宵夜 全球炸雞排骨飯 評價

炸雞翅250元

亂炸 200元



一開始只點炸雞翅，後來看到亂炸好像很有趣，又加點了一份亂炸，但說實話，這炸物價位真的不便宜，如果以宵夜鹽酥雞來看的話，但若是附近KTV唱歌的人叫外送又不貴。

炸雞翅250元

炸雞翅另外附了炸蝦片，一大鍋炸好放在旁邊大鍋裡，裝盒時直接夾起，朋友超愛的炸蝦片，配無糖茶剛好。

炸雞翅一份有五支，底下是小棒腿，小小的，所以才會覺得價格有點高，但還好炸雞翅味道不錯，咬下去還有微微肉汁，鮮嫩好吃，酥香的脆皮不油膩，灑滿胡椒很涮嘴，另外拿了辣椒粉更夠味。

亂炸 200元

點餐時，開玩笑和老闆說：不要亂炸喔！要認真炸～XD

亂炸可以吃到比較多東西，綜合版的鹹酥雞，這天吃到地瓜薯條、甜不辣、鹽酥雞和青龍辣椒，我很愛炸的蓬鬆胖胖空氣感的甜不辣，酥酥香香的魚漿香氣，也很喜歡地瓜薯條，味道甜甜、脆脆的，鹹酥雞就覺得還好。

這天和朋友在中山區吃晚餐，看到「全球炸雞排骨飯」地址也在附近，收藏在宵夜名單必吃的推薦，剛好順路嚐鮮，味道還不錯，只是特別來吃就會覺得價格略高一點，若是在附近辦公、唱歌點來分享就很推薦喔！

全球炸雞排骨飯

地址：台北市中山區新生北路二段58巷16號

營業時間：(週日休息)

週一至週四 17:00–04:00

週五至週六 17:00–05:00

電話： 02 2541 5858

外送：ubereats.com、foodpanda.com.tw

粉絲團：無

食記：【台北宵夜】全球炸雞排骨飯，中山區六條通神秘炸雞店！



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇食記自費

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