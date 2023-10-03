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綠豆控喝起來！真材實料 採用崙背鮮乳 綿密滑順的綠豆沙牛奶 濃郁香醇超對味

2023-10-03 14:35:04 YUNO的吃喝玩樂日記 人氣：117
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YUNO的吃喝玩樂日記

發表篇數：992篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店
place台中市北區太平63巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台中綠豆沙、綠豆沙牛奶推薦！太平路超人氣熱門美食推薦！香橙綠茶、東海商圈綠豆沙一中街綠豆沙、綠豆沙牛奶

台中市北區必吃美食「豐味綠豆沙牛乳專門店一中店」

夏日炎炎就是要來杯濃郁香醇綠豆沙牛奶消暑一下   

從東海商圈紅到一中的綠豆沙牛乳   滿滿一大杯超級真材實料　 

除了綠豆沙系列外 還有季節限定的香橙綠茶

使用100%原汁製成香橙冰沙 搭配上茉香綠茶 相當解膩止渴   夏天想來杯消暑飲品 選它就對了 

原文:豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜綠豆控喝起來！真材實料 採用崙背鮮乳 綿密滑順的綠豆沙牛奶 濃郁香醇超對味。菜單價位(一中街綠豆沙、綠豆沙牛奶)

 

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊

店家名稱:豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店電話:04-2225-8966

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店營業時間:12:00–22:00 

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店臉書:點我

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店地址:台中市北區太平路63巷1號

 

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店為主

文章內有豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店位於一中商圈   台中市北區太平路巷弄之中

從東海商圈紅到一中商圈的豐味綠豆沙牛乳   深受不少學生族群的喜愛

採用由雲林縣政府與台農鮮乳廠合作推出的崙背鮮乳

強調為無調整、無添加之100% 鮮乳 保留了鮮乳的營養

搭配上綿密綠豆沙 更是濃郁香醇超對味   每一口都超幸福！

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜菜單MENU

主要還是以綠豆沙牛乳為主   共有分大、小杯

販售招牌牛乳系列、100%鮮乳系列、沁涼冰沙系列及純正茶品系列

每一杯綠豆沙都是塞好塞滿的呈現給客人 店員一邊裝會一邊把空氣敲打出來

然後再加入滿滿綠豆沙   相當真材實料 口感喝起來相當綿密 

綠豆沙有分奶粉牛乳及崙背鮮奶   各有千秋   不同的香醇濃

YUNO個人覺得奶粉牛乳喝起來更有古早味

崙背鮮奶喝起來相對比較清爽些

搭配上綿密細膩的綠豆沙 不會太過甜膩

夏日炎炎就是要來杯濃郁香醇綠豆沙牛奶消暑一下   

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜綠豆沙珍珠

綠豆沙加上蜜漬珍珠 每喝一口都有Q潭滋味

不論什麼時候來一杯都超有幸福感

 

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豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜香橙綠茶

季節限定的香橙綠茶   使用100%原汁製成香橙冰沙

搭配上茉香綠茶 相當解膩止渴   沁涼入心脾   夏天想來杯消暑飲品 選它就對了 

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜文山包種

文山包種茶屬於輕度發酵的台灣茶葉 色澤翠綠帶有著獨特的香氣

清香優雅似以為花香 喝起來甘醇溫潤 無糖無負擔超好喝的啦   

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜檸檬紅茶

底層白色的冰沙是使用屏東九如檸檬製成的冰沙 

杯裡先裝入三分之一滿的檸檬冰沙再倒入香醇紅茶

入口後帶有檸檬清香   還帶有些許碎冰口感

而且不會有有苦澀感    酸酸甜甜的酸V滋味超誘人

 

良心事業-豐味綠豆沙牛乳專門店   

從東海商圈紅到一中的綠豆沙牛乳   滿滿一大杯超級真材實料

經過一中商圈附近時不妨也來喝喝看吧!!

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