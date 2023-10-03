台中綠豆沙、綠豆沙牛奶推薦！太平路超人氣熱門美食推薦！香橙綠茶、東海商圈綠豆沙、一中街綠豆沙、綠豆沙牛奶

台中市北區必吃美食「豐味綠豆沙牛乳專門店一中店」

夏日炎炎就是要來杯濃郁香醇綠豆沙牛奶消暑一下

從東海商圈紅到一中的綠豆沙牛乳 滿滿一大杯超級真材實料

除了綠豆沙系列外 還有季節限定的香橙綠茶

使用100%原汁製成香橙冰沙 搭配上茉香綠茶 相當解膩止渴 夏天想來杯消暑飲品 選它就對了

原文:豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜綠豆控喝起來！真材實料 採用崙背鮮乳 綿密滑順的綠豆沙牛奶 濃郁香醇超對味。菜單價位(一中街綠豆沙、綠豆沙牛奶)

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店電話:04-2225-8966

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店營業時間:12:00–22:00

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店臉書: 點我

豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店地址:台中市北區太平路63巷1號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店為主

文章內有豐味綠豆沙牛乳專門店一中支店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店位於一中商圈 台中市北區太平路巷弄之中

從東海商圈紅到一中商圈的豐味綠豆沙牛乳 深受不少學生族群的喜愛

採用由雲林縣政府與台農鮮乳廠合作推出的崙背鮮乳



強調為無調整、無添加之100% 鮮乳 保留了鮮乳的營養

搭配上綿密綠豆沙 更是濃郁香醇超對味 每一口都超幸福！

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜菜單MENU

主要還是以綠豆沙牛乳為主 共有分大、小杯

販售招牌牛乳系列、100%鮮乳系列、沁涼冰沙系列及純正茶品系列

每一杯綠豆沙都是塞好塞滿的呈現給客人 店員一邊裝會一邊把空氣敲打出來

然後再加入滿滿綠豆沙 相當真材實料 口感喝起來相當綿密

綠豆沙有分奶粉牛乳及崙背鮮奶 各有千秋 不同的香醇濃

YUNO個人覺得奶粉牛乳喝起來更有古早味

崙背鮮奶喝起來相對比較清爽些

搭配上綿密細膩的綠豆沙 不會太過甜膩

夏日炎炎就是要來杯濃郁香醇綠豆沙牛奶消暑一下

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜綠豆沙珍珠

綠豆沙加上蜜漬珍珠 每喝一口都有Q潭滋味

不論什麼時候來一杯都超有幸福感

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豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜香橙綠茶

季節限定的香橙綠茶 使用100%原汁製成香橙冰沙

搭配上茉香綠茶 相當解膩止渴 沁涼入心脾 夏天想來杯消暑飲品 選它就對了

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜文山包種

文山包種茶屬於輕度發酵的台灣茶葉 色澤翠綠帶有著獨特的香氣

清香優雅似以為花香 喝起來甘醇溫潤 無糖無負擔超好喝的啦

豐味綠豆沙牛乳專門店-一中店｜檸檬紅茶

底層白色的冰沙是使用屏東九如檸檬製成的冰沙

杯裡先裝入三分之一滿的檸檬冰沙再倒入香醇紅茶

入口後帶有檸檬清香 還帶有些許碎冰口感

而且不會有有苦澀感 酸酸甜甜的酸V滋味超誘人

良心事業-豐味綠豆沙牛乳專門店

從東海商圈紅到一中的綠豆沙牛乳 滿滿一大杯超級真材實料

經過一中商圈附近時不妨也來喝喝看吧!!