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埔里清寶鹹油條總店︱南投埔里超人氣美食在地傳統鹹油條、手做豆漿都很厲害！

2023-10-03 14:40:03 Kiwi 人氣：108
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：458篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：南投縣 > 埔里鎮

造訪商家：清寶鹹油條總店
place南投縣埔里鎮南安550號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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埔里清寶鹹油條總店︱南投埔里超人氣美食在地傳統鹹油條、手做豆漿都很厲害！

埔里清寶鹹油條總店酥炸油條好推薦，南投小旅行來埔里一日遊，早晨就來埔里清寶鹹油條總店吃早餐啦！南投在地人推薦的埔里清寶鹹油條總店，每天早上總是人潮超多，只賣四小時多就打烊，想吃真的要趁早，鹹油條尬熱狗其他商品包在油條裡真的好好吃，在地好滋味再加上豆漿也很好喝，埔里清寶鹹油條總店推起來啦！

內容目錄

埔里清寶鹹油條總店在哪？

埔里清寶鹹油條總店在南投縣埔里鎮南安路550號，鄰近有18度C巧克力工坊、地母廟、希爾拉民宿。

埔里清寶鹹油條總店停車資訊

旁邊都能停車，無論是機車或是汽車都很方便。

埔里清寶鹹油條總店

埔里美食清寶鹹油條總店位在南投埔里小鎮上，這趟來埔里吃到心念的埔里清寶鹹油條，太開心了！看見周邊有停車位就立馬停車下來，衝進去找座位點餐。

看著埔里清寶鹹油條煎台上做不覆賣，各司其職的做著工作～

蔥油餅就這樣一塊接著一塊做起來，走過去都能感受這張蔥油餅的威力呀！

店裡假日人潮多，讓你連座位都很難找尋，建議可以早點來吃早餐，才能找到好座位跟吃到自己想要的口味啦！

埔里清寶鹹油條總店菜單MENU

埔里清寶鹹油條總店古早味小吃有鹹油條、蔥油餅、飲料、炒麵，很多款式可以做挑選，但晚來很多美食就會沒了呦！鹹油條簡單來橋就是由條，不過裡面有放蔥所以就是個古早味的鹹由條，外酥內軟在包上不一樣的餡料，基本上有蛋、皎白筍、熱狗跟肉排，超大亨堡豈能錯過呢？

埔里清寶鹹油條餐點分享

鹹油條約半小時左右餐點就會出爐，餐點會直接放在籃子裡面好酷唷！

很長一條大亨堡，帶點蔥味切開後包起肉排蛋，拿在手上都覺得頗有重量哩！

一口咬下滿滿古早味，外酥內軟的油條挺有感，再加上撒個胡椒粉味道很足很好吃。

皎白筍鹹油條，簡單的清甜的皎白筍，雖然皎白筍有點少，不過好甜又好吃，恰好也解點油膩～

埔里清寶鹹油條總店酥炸油條好推薦，南投小旅行來埔里一日遊，早晨就來埔里清寶鹹油條總店吃早餐啦！南投在地人推薦的埔里清寶鹹油條總店，每天早上總是人潮超多，只賣四小時多就打烊，想吃真的要趁早，鹹油條尬熱狗其他商品包在油條裡真的好好吃，在地好滋味再加上豆漿也很好喝，埔里清寶鹹油條總店推起來啦！

埔里清寶鹹油條總店店家資訊

住址：545南投縣埔里鎮南安路550號

電話：0927 560 166

營業時間：06:00–10:30




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