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[食]新北汐止 iFG遠雄廣場 平價連鎖義式料理 套餐升級省更多 加入會員還可累積點數享優惠 洋城義大利餐廳

2023-10-03 14:40:07 寶貝小飄 人氣：107
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 汐止區

造訪商家：洋城義大利餐廳-汐止遠雄店
phone02-2697-1385
place新北市汐止區新台五路一段93號B1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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想要品嚐好吃的義式料理 但卻又不想花大錢??
別擔心，平價連鎖義式料理 米塔集團 洋城義大利餐廳
提供多樣化的精緻餐點 還可加價升級套餐
加入 Ocard米塔集團會員 累積點數免費換精製餐點
首次加入，還有美味小點提供兌換，真的超划算的拉~

平常煩惱要去哪裡聚餐嗎?
來分享一個挺不錯的好地方~
說到義式料理，我第一個會想到好吃的義大利麵
奶香濃郁的義式醬料及Q彈可口的麵條，撒上起司粉提味
天啊，迷人的香氣…..光用想像的就好想吃上一口!!!
另外就是牽絲的義式薄餅披薩，皮脆料多味美，吃上一口就停不下來~

汐止 iFG遠雄廣場 B1美食街 米塔集團 洋城義大利餐廳
提供多樣化的義式餐點 另外加價升級套餐 享 麵包 濃湯 甜點 飲料
平價優質的價格 料理美味不打折
加上用餐環境相當優質 舒適乾淨無壓迫感的柔和燈光
來用餐可說是一大享受呢~
吃完還可以至一旁家樂福屈臣氏札幌藥粧走走逛逛
吃飽漫步消化一下~~

Ocard米塔集團會員 你加入了沒??
首次加入還可兌換當期限定免費小點
消費累積點數，可至米塔集團旗下餐廳兌換美味餐點喔~

除了單人餐點 加價升級套餐外
另有多人餐點可供選擇~ 省更多 吃更多~
還有兒童餐，大人享受美味餐點，小朋友的福利當然不可少拉!!!

加價升級套餐 只要168元 就有麵包、濃湯、甜點及飲料
讓你絕對吃飽超滿足~
歐式餐包單吃或搭配濃湯沾食，都是不錯的選擇
玉米濃湯還是有料的喔!!
餐前送上濃郁的奶香濃湯，讓人瞬間味蕾全開!!

既然來到義式餐廳，我當然首先必點就是我最愛的義大利麵拉!!!
身為義大利麵控的我，當然要吃好吃滿!!
這麼好吃的義大利麵，麵量升級那是一定要的!!
加38元來個份量升級!!!
乳酪蛋黃培根點起來 乳酪蛋黃培根義大利麵 $268
使用杜蘭小麥粉製成的麵條，口感Q彈又有嚼勁~
金黃色濃郁奶油乳酪蛋黃醬汁，沾附至麵體上
好吃到令人想再點上一盤!!!

義式料理中少不了來份義式薄餅披薩
料多味美熱騰騰上桌會牽絲的阿囉哈夏威夷披薩 $328
鋪上滿滿的鳳梨火腿青豆乳酪絲等等…
鳳梨的酸化解了披薩的油膩感，酸鹹甜完美結合
加上乳酪絲濃郁的香氣，料多味美~口感滑順超好吃~

尤其熱騰騰剛出爐，牽絲視覺可說是大享受！

野菇松露帶有些特有的香氣撲鼻而來，一上桌就令人食指大動~
口感細膩又濃郁的牛肝醬野菇松露燉飯 $398
料多味美米飯嚼勁不軟爛，滿滿的野菇料好真的很實在喔!!!

怎麼，還覺得吃不夠嗎?
那不如來份酥炸雞翅佐酸辣醬 $158
(也可以使用Ocard米塔集團會員 點數免費換)
原味吃酥脆外皮肉質鮮嫩，沾醬吃酸辣開胃，口感更讚~

吃飽後少不了來份美味甜點飲料拉~
飯後來份甜點再幸福不過的事情了~!!
香甜可口的甜點，來上一口讓人心情也瞬間愉悅起來~

iFG遠雄廣場 洋城義大利餐廳
價格平價親和十足 餐點CP值也是挺不錯的~
其中環境柔和燈光加上舒適寬敞挑高的用餐環境
搭配優質平價的義式餐點
這種餐廳挺適合約會、朋友家庭聚餐
或是午後忙裡偷閒的絕佳選擇~

最重要的就是Ocard米塔集團會員 累積點數免費換精製餐點
也可選擇米塔集團旗下餐廳，誠意滿滿 回饋超讚啦!!
沒帶現金也別擔心，iFG遠雄廣場除了可以使用信用卡付款外
也可以使用街口支付LINE Pay等行動支付付款~

洋城義大利餐廳-汐止遠雄店(iFG遠雄廣場)
新北市汐止區新台五路一段93號之5 B1

營業時間:11:00–21:30 (假日至22:00)
※ 部分專櫃有營業時間不同之狀況，建議避開即將打烊的時間

 

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