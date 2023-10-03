[台北信義區]期望越高失望越大-饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳～口味有待加強＠微風松高店

饗泰多是目前最紅的饗賓集團（饗A joy、饗食天堂、饗饗.....等）旗下的泰式料理，一直在我的口袋名單中，分店從雙北、桃園、新竹、高雄、花蓮都有，之前想去發現完全沒有位置，原來一個月前就開放訂位了，這次算好時間，開放第一天果然訂到了！滿心期待迎接我的生日大餐～

位在微風松高百貨3樓，找到H&M就可以上樓了。

網路訂位上限人數為6人，如需訂位人數超過6人，請致電門市為您服務。

訂位用餐時間為90分鐘。

圓桌吃起來特別好吃，饗泰多除了單點外還有多人套餐（2-10人），不過泰式料理我們很熟悉，所以今天採單點的方式，點自己想吃想喝的。

詳細菜單點我

荔枝香芒泡泡＄120（左）椰子汁＄120（中）、檸檬茶＄100（右）

飲料意外好喝，特別推薦檸檬茶，非常解膩又夠酸，果然真材實料。

酸辣海鮮涼拌＄380

非常適合當一個開胃菜，酸辣的滋味配上扎實Q彈的海鮮，讓整個胃口大開，很推

椰香綠咖哩雞＄380

椰奶味濃郁，雞肉很嫩也滿多的，可謂是白飯殺手，味道偏甜，中規中矩。

蝦醬空心菜＄220 (可做不辣)

青菜炒得非常清脆爽口，看似普通的空心菜加上蝦醬就是好吃，泰式料理必點的一道。

炭烤瀑布牛涼拌＄380 (可做不辣)

牛肉嫩口又大片，吃起來特別過癮，不過沒有什麼味道，下面的高麗菜絲記得要拌一拌才好吃，可以和牛肉一起吃增加口感。

冠軍月亮蝦餅＄420

大家最期待的月亮蝦餅來了！厚實的口感搭配冰梅醬可以一口接一口。

厚度約2cm吃的到蝦子Q彈口感，也是一道中規中矩的安全牌。

三味泰泰串烤拼盤＄460

沙嗲雞、厚切牛小排、羅望子豬肉，牛、豬、雞肉一次滿足，很適合分食搭配兩種醬料，豬肉是最嫩的，價位偏高。

清香檸檬魚＄480 (可做不辣)

上桌後一定要再煮一下才會入味，先不要急著吃！淋一下湯汁給魚洗澡，魚肉很細酸辣味也不錯，推

芋香黑糯米(冷/熱)＄100 壽星招待

當月壽星有招待甜點，今天剛好是我想吃的芋香黑糯米，整體吃起來不會太甜，搭配鬆軟的芋頭，透明的是亞達子（一種果實吃起來像椰果）增加口感。

椰子冰淇淋＄100

亞達子、波羅蜜和西米露搭配椰子冰淇淋，讓整個冰淇淋吃起來不孤單，Q彈咕溜，甜點都還不錯吃！

整體吃起來普通，但可能期望太高所以有點失望，每一道料理沒有什麼特別驚豔的地方，就是中規中矩，最好吃的是甜點和飲料，菜的部分大概是空心菜和檸檬魚了，以這個價位相信會有更好的泰式料理，個人口味以上給大家參考。

【饗泰多 微風松高店】線上訂位

官方網站

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地址︰ 台北市信義區松高路16號3樓(微風松高)

電話︰（02）2722-1728

營業時間︰

【平日】中午：11:30~15:00，晚餐：17:30~21:30

【假日】中午：11:00~16:00，晚餐：17:00~21:30

交通︰ 捷運板南線「市政府站 3 號出口」，出站後右轉直走經松高路，

步行約3分鐘。

希望大家喜歡今天的分享喔

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