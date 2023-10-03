宅配美食｜宅在家也能享用台灣特色口味香脆爆米花！氣爆式爆米花無油低負擔｜伴手禮推薦｜鯉魚好料理

之前有跟大家推薦過鯉魚好料理的各種美食商品，這次來開箱他們的台灣特色爆米花！有紅玉紅茶爆米花、鐵觀音爆米花、鹹蛋黃爆米花、魩仔魚爆米花，四種口味都是非常具有台灣特色的

包裝是夾鏈袋設計，吃不完可以先密封起來超方便！份量大概是看個電影吃完一包剛剛好！

鯉魚好料理的爆米花使用氣爆式的方式，不加任何一滴油就能爆出酥脆的爆米花，非油炸、低負擔、更健康！

一顆顆圓滾滾的蘑菇球造型，有夠可愛！一口一顆好入口，口感香脆，尤其外層裹上糖衣，不太怕受潮而軟掉，吃起來饗脆不沾牙，超推薦！

▼紅玉紅茶爆米花

嚴選來自花蓮瑞穗的紅玉紅茶磨成細粉爆出，茶香四溢，調味剛好、不會太甜，有夠喜歡！

▼鐵觀音爆米花

這款是用台灣原產鐵觀音「原片低溫」研磨製成茶粉後爆出，能夠吃到鐵觀音的天然蔗香，茶味比紅玉紅茶稍重一些，茶韻彌留口中~愛茶味重的人一定會愛上！

▼鹹蛋黃爆米花

這個是我最愛的口味！使用鹹蛋黃、牛油、砂糖、咖哩葉等製成，濃郁鹹香不過於甜膩，一個接一個超涮嘴！拿來當下酒菜感覺也非常適合

▼魩仔魚爆米花

這個口味超特別，原以為會有一些魚的腥臭味，但完全沒有！吃得出天然海味魚香，鹹香微辣的口味超特別！

整體來說每一款都酥脆好吃！而且因為無油氣爆式，讓熱量大大降低，吃零食也能健康吃！送禮自用兩相宜，推薦給大家~

【 鯉魚好料理 】

▸ 爆米花購買網址 ｜ https://reurl.cc/edEbYx

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