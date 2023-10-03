小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨雞腿排~高雄炸雞小心雞炸物

高雄左營炸雞浮誇系炸物店-小心雞炸物

除了原本的大份量招牌厚片雞排之外

近期更是推出視覺份量相同但卻是去骨的雞腿排

更上一層樓的炸雞肉量讓人有更大的滿足!

另外還有超過30公分的浮誇系超長德式香腸

新奇的體驗讓人有滿滿的新鮮感❤️

小心雞炸物

小心雞炸物地點位於高雄巨蛋附近

同時也位於左營車站和蓮池潭旁邊

四通八達的店址讓人每晚想吃宵夜都很方便

【高雄鹹酥雞｜左營鹹酥雞｜高雄炸雞】

小心雞本排(厚片雞排)

小心雞炸物的招牌厚片雞排

使用自製的酥炸粉配方

讓雞排外皮薄脆還帶一點甜口

輕薄的酥炸外皮讓雞肉咬起來更多汁

整體來說份量十足有飽足感~

最重要的是薄一點的外皮吃起來比較無負擔!

去骨雞腿排(新品)

小心雞炸物近期的新品

視覺上體積與厚片雞排差不多大

然而因為此品項是去骨雞腿肉

因此實際上肉量會比厚片雞排來的稍微多一點

外皮的口感一樣是薄脆微甜口

內肉因為是腿部肉，所以吃起來更多汁油嫩

在剛起鍋相當燙口的時候享用它最讓人有幸福感~

不只三十公分(超長德式香腸)

浮誇系超長德式香腸~

下油鍋前會淋上一層薄薄的酥炸粉漿

讓外皮厚度適當不會太硬口

一口咬下去能感受到滿滿的德式香腸煙燻味

可惜的是如果能有芥末醬或許更對味😂

蔬菜綜合

🔸南瓜/杏鮑菇/小黃瓜

小心雞炸物的油炸作法在時間上控制地相當精準

不會讓食材本身失去太多水分

因此這組蔬菜綜合幾乎是三種吃起來都是外酥內嫩

尤其是小黃瓜還保有相當完整的脆口多汁感

米血&干貝

米血本身不會炸得太硬

吃起來有Q彈的口感

干貝則是內肉紋理相當鮮明

絲滑而且吃起來也很Q口

炸銀絲卷

擔心吃炸物填飽不了肚子嗎?

想吃炸雞或是鹹酥雞絕對少不了必點的炸銀絲卷

這份銀絲卷吃起來不會太過油膩

細細品嘗還留有少許的麵包香味

看似小塊的銀絲卷每次吃完都讓人很有飽足感~

營業資訊

📍 高雄市左營區新庄仔路83號

⏰ 15:00-23:00

☎️ 0979170789