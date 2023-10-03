為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨雞腿排~高雄炸雞小心雞炸物

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨雞腿排~高雄炸雞小心雞炸物

2023-10-03 16:47:08 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：103
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：223篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小心雞炸物
phone09-7917-0789
place高雄市左營區新庄仔路83號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

高雄左營炸雞浮誇系炸物店-小心雞炸物
除了原本的大份量招牌厚片雞排之外
近期更是推出視覺份量相同但卻是去骨的雞腿排
更上一層樓的炸雞肉量讓人有更大的滿足!
另外還有超過30公分的浮誇系超長德式香腸
新奇的體驗讓人有滿滿的新鮮感❤️

小心雞炸物

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物地點位於高雄巨蛋附近
同時也位於左營車站和蓮池潭旁邊
四通八達的店址讓人每晚想吃宵夜都很方便
【高雄鹹酥雞｜左營鹹酥雞｜高雄炸雞】

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞本排(厚片雞排)

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物的招牌厚片雞排
使用自製的酥炸粉配方
讓雞排外皮薄脆還帶一點甜口
輕薄的酥炸外皮讓雞肉咬起來更多汁
整體來說份量十足有飽足感~
最重要的是薄一點的外皮吃起來比較無負擔!

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

去骨雞腿排(新品)

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物近期的新品
視覺上體積與厚片雞排差不多大
然而因為此品項是去骨雞腿肉
因此實際上肉量會比厚片雞排來的稍微多一點
外皮的口感一樣是薄脆微甜口
內肉因為是腿部肉，所以吃起來更多汁油嫩
在剛起鍋相當燙口的時候享用它最讓人有幸福感~

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

不只三十公分(超長德式香腸)

浮誇系超長德式香腸~
下油鍋前會淋上一層薄薄的酥炸粉漿
讓外皮厚度適當不會太硬口
一口咬下去能感受到滿滿的德式香腸煙燻味
可惜的是如果能有芥末醬或許更對味😂

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

蔬菜綜合

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

🔸南瓜/杏鮑菇/小黃瓜
小心雞炸物的油炸作法在時間上控制地相當精準
不會讓食材本身失去太多水分
因此這組蔬菜綜合幾乎是三種吃起來都是外酥內嫩
尤其是小黃瓜還保有相當完整的脆口多汁感

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

米血&干貝

米血本身不會炸得太硬
吃起來有Q彈的口感
干貝則是內肉紋理相當鮮明
絲滑而且吃起來也很Q口

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

炸銀絲卷

擔心吃炸物填飽不了肚子嗎?
想吃炸雞或是鹹酥雞絕對少不了必點的炸銀絲卷
這份銀絲卷吃起來不會太過油膩
細細品嘗還留有少許的麵包香味
看似小塊的銀絲卷每次吃完都讓人很有飽足感~

小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨

營業資訊

📍 高雄市左營區新庄仔路83號
⏰ 15:00-23:00
☎️ 0979170789

#左營區
morechevron_right
文章關鍵字
小心雞炸物 左營區 左營區美食 左營美食 more
檢舉
share
chevron_left

虎珍堂-雲林景點必去的老宅伴手禮老店~虎尾景點
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：223篇

💌 合作邀約 ➮ 私訊IG或𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙄𝘿 : @210nweqv

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
摩斯漢堡 鳳山五甲二店 照片

摩斯漢堡 鳳山五甲二店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
樂檸漢堡 鳳山文樂門市 照片

樂檸漢堡 鳳山文樂門市

4.50 (2人評鑑)

區域：高雄市鳳山區
懂吃健康餐廚 美麗島店 照片

懂吃健康餐廚 美麗島店

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
漢堡王 Burger King (瑞隆店) 照片

漢堡王 Burger King (瑞隆店)

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
21Plus風味館 瑞隆店 照片

21Plus風味館 瑞隆店

3.50 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up