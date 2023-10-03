小心雞炸物-高雄左營炸雞浮誇系炸物店~左營鹹酥雞最厚實的去骨雞腿排~高雄炸雞小心雞炸物

高雄左營炸雞浮誇系炸物店-小心雞炸物
除了原本的大份量招牌厚片雞排之外
近期更是推出視覺份量相同但卻是去骨的雞腿排
更上一層樓的炸雞肉量讓人有更大的滿足!
另外還有超過30公分的浮誇系超長德式香腸
新奇的體驗讓人有滿滿的新鮮感❤️
小心雞炸物
小心雞炸物地點位於高雄巨蛋附近
同時也位於左營車站和蓮池潭旁邊
四通八達的店址讓人每晚想吃宵夜都很方便
【高雄鹹酥雞｜左營鹹酥雞｜高雄炸雞】
小心雞本排(厚片雞排)
小心雞炸物的招牌厚片雞排
使用自製的酥炸粉配方
讓雞排外皮薄脆還帶一點甜口
輕薄的酥炸外皮讓雞肉咬起來更多汁
整體來說份量十足有飽足感~
最重要的是薄一點的外皮吃起來比較無負擔!
去骨雞腿排(新品)
小心雞炸物近期的新品
視覺上體積與厚片雞排差不多大
然而因為此品項是去骨雞腿肉
因此實際上肉量會比厚片雞排來的稍微多一點
外皮的口感一樣是薄脆微甜口
內肉因為是腿部肉，所以吃起來更多汁油嫩
在剛起鍋相當燙口的時候享用它最讓人有幸福感~
不只三十公分(超長德式香腸)
浮誇系超長德式香腸~
下油鍋前會淋上一層薄薄的酥炸粉漿
讓外皮厚度適當不會太硬口
一口咬下去能感受到滿滿的德式香腸煙燻味
可惜的是如果能有芥末醬或許更對味😂
蔬菜綜合
🔸南瓜/杏鮑菇/小黃瓜
小心雞炸物的油炸作法在時間上控制地相當精準
不會讓食材本身失去太多水分
因此這組蔬菜綜合幾乎是三種吃起來都是外酥內嫩
尤其是小黃瓜還保有相當完整的脆口多汁感
米血&干貝
米血本身不會炸得太硬
吃起來有Q彈的口感
干貝則是內肉紋理相當鮮明
絲滑而且吃起來也很Q口
炸銀絲卷
擔心吃炸物填飽不了肚子嗎?
想吃炸雞或是鹹酥雞絕對少不了必點的炸銀絲卷
這份銀絲卷吃起來不會太過油膩
細細品嘗還留有少許的麵包香味
看似小塊的銀絲卷每次吃完都讓人很有飽足感~
營業資訊
📍 高雄市左營區新庄仔路83號
⏰ 15:00-23:00
☎️ 0979170789