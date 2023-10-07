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金牌臭豆腐湖口鄉民也吃得到了！ 一吃難忘的臭香三寶好味道！ 消費滿百送豬血湯！

2023-10-07 08:00:00 踢小米 人氣：103
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1053篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 湖口鄉

造訪商家：金牌脆皮臭豆腐-湖口店
phone09-7631-7380
place新竹縣湖口鄉中山路二段92號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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湖口的朋友們有福了！深受新竹人喜愛的金牌臭豆腐，最新分店就開在湖口火車站附近

店家有三寶，除了炸得夠酥夠脆的臭豆腐+水果泡菜以外，還有料多味美的小腸豬血湯和辣香十足的麻辣鴨血臭豆腐

這三寶是非吃不可的台式宵夜組合，而且店家營業至凌晨12點半，造福了晚下班的朋友或夜貓子們~

快跟著小米一起去看看吧。

優惠活動

來店消費滿100元，即送一份豬血湯免費卷 (限下次使用每人限用一張)

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)

新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore

 

👉金牌脆皮臭豆腐-湖口店位置及停車方式

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金牌脆皮臭豆腐-湖口店位於中山路二段，靠近孫東寶牛排。

開車的朋友可以停在停車格或路邊白線喔

 

👉金牌脆皮臭豆腐-湖口店環境介紹

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一靠近就能聞到臭豆腐的香氣，臭香臭香最迷人了

 

店內有用餐空間，內用可以吃到剛炸好熱騰騰的酥脆口感，口感最棒

外帶回家的話，是比較軟酥的口感。

 

老闆會先用低溫炸熟，接著用高溫油炸鎖住水份，讓臭豆腐變得更酥，難怪能夠外酥內軟又美味

炸好裝盤後，老闆會把臭豆腐戳一個洞，再淋上蒜泥醬汁，讓臭豆腐更容易入味~

吃素的朋友記得提前告知老闆，老闆就會加不含蒜泥的醬汁喔！

👉金牌脆皮臭豆腐-湖口店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

臭豆腐65元，可選辣或不辣，加上小腸豬血湯和麻辣鴨血臭豆腐，這三寶是非吃不可的台式宵夜組合

臭豆腐都是現點現炸，若人潮較多，需要稍候一下，如果不想等待，也可以先打電話預訂。

 

優惠活動

來店消費滿100元，即送一份豬血湯免費卷 (限下次使用每人限用一張)

現在外帶的醬汁有密封包裝，乾淨衛生又不會影響到臭豆腐口感，老闆有貼心唷

 

👉金牌脆皮臭豆腐-湖口店用餐心得分享

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來開動吧！

一上桌就香氣四溢，小米忍不住要大快朵頤啦

 

臭豆腐(65元)，一份有5塊和水果泡菜，醬汁鹹中帶微甜加上蒜香，跟臭豆腐的搭配很完美

吃素的朋友提前告知，老闆就會加不含蒜泥的醬汁喔！

愛吃辣的朋友一定要加他們的辣椒醬，聽說是用朝天椒製作而成，屬於中辣以上的辣度，辣勁和辛香十足

水果泡菜份量給得挺多的！店家特別加入了鳳梨，除了爽脆的口感，還多了鳳梨的果香和酸甜滋味

熱騰騰地一口咬下有外酥內軟的口感，加上卡滋卡滋的脆皮聲音超過癮的

臭豆腐還挺有厚度的，氣孔吸附滿滿的醬汁~

小米分享一個老饕吃法，將泡菜和辣椒塞入臭豆腐一口吃，外酥內軟加上泡菜爆汁等多層次口感，絕對讓你欲罷不能

小腸豬血湯(50元)也是必點的，湯頭甘甜帶酸菜香，屬於偏鹹香的風味，加上小腸、豬血、酸菜、韭菜等滿滿湯料

小腸處理得很好，沒有異味，嫩中帶嚼勁不會難咬~

豬血挺軟嫩多汁的，尤其是和小腸沾點辣椒一起吃，更夠味喔 XD

最後是麻辣鴨血臭豆腐(65元)，一樣有大塊、軟嫩入味的鴨血和臭豆腐 ，加上紅通通的湯頭，光看就讓人口水直流

大塊的鴨血和豆腐吸飽麻辣帶甘甜的湯汁，一口咬下有爆汁的口感

辣度屬於中辣以上，愛吃辣的朋友絕對不能錯過。

 

👉金牌脆皮臭豆腐-湖口店營業時間地址

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🌟店家資訊：金牌脆皮臭豆腐-湖口店
🏠地址：新竹縣湖口鄉中山路二段92號
☎電話：0976 317 380
⏰營業時間： 15:00-12:30
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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