【新竹食記】關西囍冰室 - 3球35元超佛心的古早味綿綿冰

晚餐吃完關西有名的ㄤ咕麵後，來到這家囍冰室吃點甜的，囍冰室來自於中壢，不知道跟榕樹下綿綿冰是否有關係，他們的綿綿冰最早一球只要10元，雖然現在已經漲至12元但還是很有吸引力，吃完飯吃著這古早味綿綿冰實在太消暑了拉！
▲喜冰室的招牌看起來很年輕現代化，看不出是歷史悠久的老店。
▲店內的綿綿冰有多種口味，單點1球12元3球35元，也可以點店家配好的套餐搭配。
▲來到關西怎麼能不吃個仙草凍呢？店內也有許多仙草凍組合。
▲店內走得是粉色系的氛圍，雖然沒有過多裝潢但保持得乾淨明亮。
▲芋圓仙草凍 40元：仙草吃起來香醇順口，有濃濃仙草香氣，配上微甜的鮮奶完全是絕配，芋圓吃起來QQ的口感也不錯。
▲1號綿綿冰 3球35元：花生+牛奶+紅豆。
▲綿綿冰的口感非常綿密扎實，紅豆口味的可以吃出紅豆纖維，甜度很剛好，花生口味有濃郁的花生香氣完全是我的菜，牛奶口味有淡淡奶香，陳小兔把牛奶和紅豆混合、花生和牛奶混合一起挖，兩種口味mix在一起就成了另類吃法！
雞蛋糕短評：仙草芋圓很好吃，仙草滑嫩芋圓Q彈，另外點了三種口味的冰，冰淇淋口感很綿密，花生、牛奶、紅豆都非常香，很真材實料的冰品。
用餐環境★★★
餐點★★★★
服務★★★
CP值★★★★
關西囍冰室美食資訊：
地址：新竹縣關西鎮中山路27號
電話：035874737
官網：關西囍冰室
營業時間：11:00–22:00
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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