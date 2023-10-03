鳴鴨館｜台中厲害片皮櫻桃鴨餐廳，由香港師傅掌廚，還有平價粵菜料理及午間套餐

台中西屯又多了一間厲害的烤鴨餐廳啦～這間位在台中西屯的鳴鴨館是最近新開的烤鴨餐廳，三位主廚來自香港，之前都是知名飯店的料理掌廚，除了主打招牌櫻桃鴨，還有多道特色主廚粵菜，採用飯店等級食材，價格平價，讓小資族、小家庭及學生族群也能享用美味粵菜料理

鳴鴨館位置

鳴鴨館位在台中西屯大隆路上，近市政公園、台中捷運市政府站，附近除了路邊停車場，也有收費停車場，純白色的扛棒還挺顯眼的，外頭還掛著布條，寫著試賣期中消費就送紹興醉雞捲

鳴鴨館環境

鳴鴨館的用餐座位區只有一層樓，空間寬敞舒適，裝潢非常溫馨，牆面上還有掛上香港懷舊街景照可以欣賞，除了一般座位區，鳴鴨館也有提供圓桌的座位，多人來聚餐也非常適合呢

鳴鴨館菜單

鳴鴨館是沒有收茶資的，每桌都會附上熱呼呼的普洱茶可以享用，好喝又回甘

⾦陵⽚⽪櫻桃鴨（一隻） 元

鳴鴨館的金陵片皮櫻桃鴨嚴選優質正統宜蘭櫻桃鴨，使用廣式作法，在櫻桃鴨中塞入香料下去醃製，經過八道繁旭工法烤製而成，烤鴨的外皮會比京式烤鴨再深色一些

鳴鴨館的片鴨不會切的太薄，帶有一定的厚度，一隻烤鴨會附上10張餅皮、小黃瓜及蔥段，搭配片皮鴨醬，是主廚特製的燒豬醬，有別於一般外面烤鴨吃到的甜麵醬，餅皮厚度剛剛好，帶有Q度，吃起來不會潤潤的不好咬，搭配片鴨、小黃瓜、蔥段及特製片皮鴨醬，層次豐富，不只鴨肉軟嫩好咬，鴨皮也相當脆皮可口

酸白菜野菇老火鴨湯

鳴鴨館的金陵片皮櫻桃鴨兩吃可以選擇醬炒骨或酸白菜野菇老火鴨湯，也可另外加價升級懷舊生滾鴨粥或乾隆一品炒鴨絲，糖糖選的是酸白菜野菇老火鴨湯，湯非常大一鍋，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料，有酸白菜、香菇及鴨肉，湯頭喝起來酸溜溜的，還挺爽口的，鴨肉的部分也很嫩

⾦絲富貴明蝦球 320元

這道金絲富貴明蝦球是主廚推薦的料理之一，一份是五顆裝，上頭是採用新鮮馬鈴薯刨成絲狀再炸至金黃酥脆，裡頭包入鮮甜大草蝦，搭配師傅特製酸甜醬汁，搭配著上頭的現炸馬鈴薯絲，讓彈牙鮮甜的蝦肉多了香脆口感，層次更加豐富

⾦銀蛋炒莧菜 160元

這道金銀蛋炒莧菜也超澎派，採用皮蛋、雞蛋及鹹蛋三種蛋搭配炸過的蒜頭下去爆香，以濕炒的方式，單吃美味也非常下飯呢

避風塘軟殼蟹 360元

鳴鴨館的避風塘軟殼蟹裡頭是沒有加蝦米的，將軟殼蟹炸至金黃酥脆加入四季豆、避風塘香蒜佐料等炒製，香酥不油膩，越吃越涮嘴

椰⾹芋頭⼟雞煲 280元

跟糖糖是芋頭控的朋友這道椰香芋頭土雞煲，裡頭加入仿土雞腿肉、芋頭、香菇、椰奶及鮮奶並採用砂鍋下去煲，一上桌就聞到濃濃的椰奶香氣，裡頭的雞腿肉相當軟嫩，吸附著濃濃的奶香味，芋頭也燉煮的非常入味，口感超級桑，好吃

古法冬菜蒸⾺友魚 380元

這道古法冬菜蒸馬友魚是潮州的特色料理，採用新鮮午魚，以清蒸方式，加入潮州冬菜、香菇、蔥絲，魚肉細緻鮮嫩，鹹香迷人配飯更是一絕

鮮蝦腐⽪卷 90元

糖糖超推鳴鴨館的鮮蝦腐皮卷，用料超實在，外皮炸的酥脆不油膩，裡頭的鮮蝦也超大隻，鮮味十足，彈牙可口，吃上一口就愛上

澎湖⼩卷⾦瓜⽶粉 240元

採用新竹知名米粉，以港式炒法製作，先將米粉蒸熟再煎過，而配料櫻花蝦、小卷、蔥段會先炒過在拌入米粉及金瓜，香氣十足，每一口都伴隨著迷人的櫻花蝦的香氣

想吃到頂級粵菜，不必花大錢到大飯店享用，來鳴鴨館就對啦，價格平價，用料實在，激推招牌金陵片皮櫻桃鴨，鴨皮烤得非常香脆，肉質也非常多汁軟嫩，其他特色粵菜糖糖也超推薦，現在試賣中來消費還有贈送紹興醉雞捲唷