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新竹平價大份量健康便當推薦！「有飯吃健康餐盒」主食口味選擇很多元，還有4~5種配菜，營養又均衡！有在飲食控制、健身的朋友不要錯過了！ - 阿華田的美食日記

2023-10-03 18:37:22 阿華田 人氣：104
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窩客好文

阿華田

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：有飯吃 健康餐盒
phone03-5550-012
place新竹縣竹北市三民路279號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新竹平價大份量健康便當推薦！「有飯吃健康餐盒」主食口味選擇很多元，還有4~5種配菜，營養又均衡！有在飲食控制、健身的朋友不要錯過了！

竹北新開幕百元健康餐盒有飯吃」，便當最便宜$110元起就有4~5種配菜加一主食，米飯有紫米、薑黃飯兩種選擇！「有飯吃健康餐盒」的嫩煎牛排餐盒裡有大塊又軟嫩的牛排，只要$160元，CP值很高耶！當然想要雙主菜，也能加價升級唷！有飯吃的配菜都是以健康方式烹調，不會過油、過鹹，也不會食之無味，而且份量很足夠！另外有飯吃也有販售高蛋白飲，即開即食快速補充蛋白質，現在也有提供蕎麥涼麵，很適合這個炎熱的天氣，總之竹北又多了一間平價的健康餐盒選擇。

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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有飯吃健康餐盒」位在竹北三民路上的地政事務所對面，開車族可以停在斜對面的仁義市場停車場，三民路可說是竹北美食一級戰區，現在又多了這間平價健康餐盒可以選擇啦。

有飯吃」主要以外帶為主的健康餐盒店，但店內也有提供數個座位可供內用。

▲有飯吃健康餐盒菜單價格

便當主餐有雞、豬、牛、鮭魚、魷魚等等選擇，應有盡有，口味上有重口味的韓式、泰式、麻辣調味，當然也有清淡一點的主菜，選擇上算是很多樣化。

餐盒看似不大，但還挺深的，拿起來沉甸甸份量十足，我自己吃完一個是有飽足感的，怕吃不飽薑黃飯、肉類、溏心蛋、青菜等抖，都可以額外單點，另外也有販售湯品、飲料、高蛋白乳清飲。

每個便當配菜有4-5種，每天都不固定，都是選用當季盛產的食材，最新鮮最好吃。

糖心蛋是我額外加點，一顆$20元，濃稠的蛋黃熟度抓的剛剛好。

．嫩煎牛排 $160

嫩煎牛排」CP值最高，牛排甚至比無骨雞腿還大片，以簡單的黑胡椒、海鹽來調味，口感軟嫩多汁不乾柴且肉香四溢，完全不會油膩，好吃又平價，能在竹北健康餐盒店吃到這價位、份量的牛排真的太棒了。

澱粉有薑黃飯或是紫米飯可以選擇，薑黃飯米飯粒粒分明，淡淡的薑黃味很加分，紫米飯口感比較Q軟且越嚼越甜。

．薑汁梅花豬 $110

薑汁梅花豬」有大片多汁的豬肉片蓋滿半個便當，鹹香滋味非常下飯！有飯吃的配菜基本上都有用蒜頭下去爆香，吃起來更夠味。

．麻辣烤雞腿 $120

麻辣烤雞腿」醃漬得很入味，而且給得很大一片，口感彈牙多汁，上頭還有白芝麻點綴，帶點椒麻香氣，微微辣度吃起來更下飯。

．深海魷魚 $170

霸氣給你整隻「深海魷魚」，口感Q脆彈牙，新鮮沒話說！另附泰式酸辣醬，低脂肪高蛋白的優質海鮮，我想增肌減脂點它就對了。

．檸檬鮭魚 $140

檸檬鮭魚」選用去骨鮭魚排來製作，表皮煎至微脆，另附上檸檬汁提味，魚肉吃起來新鮮沒腥味，富含魚油，絕對是老少咸宜的餐盒選擇。

．胡麻蕎麥麵 $100 

胡麻蕎麥麵」夏季限定，純素者也能享用唷！日式蕎麥麵淋上濃郁芝麻香氣的胡麻醬，再搭配滿滿新鮮蔬菜，既營養又開胃。

．味噌鮭魚湯 $50
．鮭魚豆腐湯 $50

習慣吃飯配湯的朋友，這裡有「味噌鮭魚湯」、「鮭魚豆腐湯」可以選擇，湯料有無骨鮭魚肉丁，喝起來就是很家常的味道。

．蘋果醋 $45
．蔓越莓醋 $45
．巧克力高蛋白 $60
．奶茶高蛋白 $60

飲料部分有賣助消化、解膩的「蘋果醋」、「蔓越莓醋」，酸酸甜甜且充滿果香！我自己有加氣泡水稀釋，喝起來更過癮，而且一瓶變兩瓶的概念。店內也有提供健身者的「巧克力高蛋白」、「奶茶高蛋白」，一整瓶有28~30公克的蛋白質，想快速補充蛋白質，可以順手買來喝。

有飯吃老闆先前從事健身產業，因此很注重飲食均衡，為了把這健康理念延續下去，就創立了「有飯吃健康餐盒」品牌，我自己吃過很多間健康餐盒，覺得有飯吃的份量真的算是很足，飽足感肯定有，想在竹北找到平價又不錯的健康餐盒，那麼有飯吃推薦給你。

《有飯吃 健康餐盒》

店家地址：新竹縣竹北市三民路279號

營業時間：11:00-14:00、16:30-20:00

訂餐專線：03-555-0012

外送資訊：竹北地區滿5份即可外送、六家地區滿10份即可外送、新竹區滿20份即可外送！

官方LINE訂餐：@628qfwlq(有@)

官方IG】【官方LINE

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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