為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【麻辣囍室】超氣派宮廷風麻辣火鍋吃到飽你吃過了嗎？上百種食材任你無限吃，湯頭也很厲害！整體很好拍照之外，還是間寵物友善餐廳～ - 阿華田的美食日記

【麻辣囍室】超氣派宮廷風麻辣火鍋吃到飽你吃過了嗎？上百種食材任你無限吃，湯頭也很厲害！整體很好拍照之外，還是間寵物友善餐廳～ - 阿華田的美食日記

2023-10-03 18:51:19 阿華田 人氣：107
share
窩客好文

阿華田

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：麻辣囍室
phone03-9381-488
place宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

2023.09.22

【麻辣囍室】超氣派宮廷風麻辣火鍋吃到飽你吃過了嗎？上百種食材任你無限吃，湯頭也很厲害！整體很好拍照之外，還是間寵物友善餐廳～

 
 
 
 
 

吾皇萬歲萬萬歲！宜蘭最氣派的宮廷風麻辣火鍋吃到飽就是這間「麻辣囍室」，龍頭賓士鍋一次享有三種湯底，一上桌可是貴氣十足，搭配中式宮廷餐具，還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，整個就像皇帝用膳般的享受！餐點有$498、$758、$998三種價位選擇，最高價位吃得到澳洲和牛、帝王生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬上百種食材無限享用！裡頭還有不少話題性十足的食材，像是鮮蛙腿、巨大火雞佛、豬腦花等著你挑戰，飯後還有coldstone、明果冰淇淋等可以吃到飽！另外「麻辣囍室」有提供免費水煮肉品鮮食，能帶毛小孩一同來用餐，也是宜蘭唯一的吃到飽寵物友善餐廳

 

 

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

麻辣囍室」就位在宜蘭火車站附近，旁邊就是陽交大蘭陽院區、宜蘭市立圖書館，開車族可以停在圖書館旁每小時$10元的停車場，店的對面也有整排路邊收費停車格，相當方便。

麻辣囍室」門口以紅色牆面搭配中式拱門來呈現，黑底金字匾額，充滿喜氣的中國風格。

入口處還設置網美打卡牆，很多人還穿上旗袍來打卡拍照。

麻辣囍室」店內座位以4~6人桌為主，每桌都有文青的平風間隔，用餐起來格外舒適，全部共有70個座位左右，也很適合包場！牆面裝飾還以有趣的slogan來增添用餐氛圍～

窗邊位置在吃火鍋同時飽覽宜蘭田園美景。

麻辣囍室」自助吧有coldstone、明果冰淇淋、咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料。

麻辣囍室」有貼心的推薦什麼湯頭適合什麼醬料的搭配組合，醬料區底層抽屜放滿各式麵食。

麻辣囍室」提供三種價位選擇，用餐限時120分鐘，最後加點為用餐結束前40分鐘，需加收10%服務費。$498元價位肉品海鮮有小肥牛、梅花豬、雞腿肉、白蝦等等10種選擇，主要以火鍋料、新鮮時蔬為主。$758元價位直接多了40種食材，肉品海鮮升級很有感，像是黑牛肉片、prime腿三角、牛舌、豬內臟、鮮蚵、蛤蜊、小捲、黑虎蝦、天使紅蝦等等，其他還有三星蔥滑牛串、麻辣三寶、花生&芝麻湯圓、炸湯圓。$998元價位又多了13種頂級肉品、海鮮，包括澳洲和牛、胭脂蝦、三點蟹、帝王大生蠔、日本生食級干貝、伊比利豬、炙燒和牛握壽司等等。

吃火鍋之前，先裝好調味料，以及牛舌咖哩、肉燥飯墊墊胃。

賓士鍋可任選三種湯底，首推免加價的「大骨濃白湯」，乳白色湯頭越煮越濃郁，加入蔥、蒜、枸杞、紅棗，很適合拿來煮菜很適合。加價$50元的「藥膳養身湯」，是真材實料一大包中藥材浸泡在湯頭裡，湯頭飄著藥材清香，越煮越甘甜，但這湯頭孕婦不能吃喔！嗜辣者必點「重慶麻辣老火鍋」，真的又香又麻又辣！是那種辣到嘴巴受不了，但又停不下來的辣，拿來涮肉最對味。

免加價：大骨濃白湯、台式經典麻辣鍋、日式昆布鍋
加價$50：韓式泡菜鍋、藥膳養身湯
加價 $70：麻辣牛奶鍋、日式厚牛奶
加價 $100：重慶麻辣老火鍋、養氣牛鞭勇猛湯

小朋友才做選擇，當然點最高$988價位全品項都吃得到！

麻辣囍室」店內肉片最嫩且油花最美就是「澳洲和牛霜降」，浮貼在中式餐盤並豎立起來，就像是藝術品般，美到不行，大理石般的油花，鮮嫩多汁的口感，點$988就能無限享用。

這些是$988價位吃得到的品項，肉質油花表現得都不錯。

黑牛上腦邊」就是俗稱的翼板肉，長條形狀的肉片是它的特徵，肥瘦比例剛好，口感也很不錯。
黑牛三角肩」油花分布均勻且很豐富，口感軟嫩中帶點Q彈。
橡木伊比利梅花豬」給不吃牛的朋友最棒的選擇。

上圖是「黑牛上腦邊」，下圖是「澳洲和牛霜降」，好吃到當天加點了好多盤。

$988還有「炙燒和牛握壽司」、「炙燒牛舌握壽司」可以選擇，喜愛炙燒壽司的朋友一定要點。

鮮牛舌」脆脆的口感，很受大家歡迎。

牛肉滑」、「豬肉滑」、「羊肉滑」推薦一定要點，三種肉用不同醃料醃漬過，非常的入味，三種吃起來肉質都超軟嫩。

推薦一定要點「重慶麻辣老火鍋」，真的又香又麻又辣，拿來涮肉吃，真的好對味。

吃麻辣鍋當然少不了鴨血、豆腐，好香好入味。

火鍋料裡頭有我最愛的響鈴卷 、老油條、芋頭貢丸，青菜部分則有20多種選擇。

麻辣囍室」的龍頭賓士鍋設計真的很棒，就算跟不吃辣、不吃牛的朋友一起去吃，也可以坐在同一桌用餐。

牛肉包香菜」沒想到可以吃到牛肉串串，用餐起來別有一番風味，牛肉醃漬過非常軟嫩，搭配香菜很對味，不敢吃香菜的也有「宜蘭三星蔥滑牛串」可以選擇。

這提籃也太喜氣了吧，「麻辣囍室」不只裝潢用心，擺盤也超用心。

雞佛」是選用超大尺寸的火雞佛，第一次看到會被嚇到，但吃起來跟一般雞佛差不多，煮藥膳鍋很對味。「豬腦」如口豆花即化的口感，以及濃郁的內臟味道，真的是挑戰等級食材！

海鮮上桌時會用四宮格木盒裝著，是不是看起來很有質感。

手掌大小的「帝王大生蠔」沒再跟你客氣，煮熟後一口塞的爆漿口感超過癮。「日本帆立貝」比一般尺寸還大一些，一口咬下去就能感受到滿滿鮮甜多汁的滋味。「日本生食級鮮干貝」使用貨真價實的干貝，低脂、高蛋白且膽固醇也不高，多點它就對了。

$988價位必點「胭脂蝦」，就是壽司店會出現顏色很鮮紅，味道很鮮甜的蝦子，是吃到飽很少見得蝦種，壽司生食與火鍋煮過的口感有些差別，但一樣非常鮮甜。點蝦類還會有店員在桌邊幫你撥蝦殼服務，這根本是高級餐廳的服務啊！

麻辣囍室」還有全台獨家的桌邊「手撕麵疙瘩」服務，撕下來薄薄一片片的麵疙瘩，吃起來是略帶嚼勁的口感。

加價$59就可享生啤酒無限暢飲，配麻辣鍋好過癮！

《 飲酒勿開車、未滿十八歲者禁止飲酒 》

甜點來碗「芝麻湯圓」、「花生湯圓」，宮廷風格的杯碗，整個超吸睛，甜湯是用桂圓熬煮，搭配大湯圓，奢華感十足。

炸湯圓」使用三格盤分別放上炸湯圓、煉乳、花生粉，乾濕分離的吃法真的非常貼心。

飯後還有coldstone、明果冰淇淋無限享用，全部多達10多種口味。

毛小孩鮮食是給無調味的水煮肉，當天提供的是牛肉，真的很大方不怕你吃。

麻辣囍室」擁有充滿喜氣的的紅色宮廷風裝潢，擺盤食器也是連續劇會出現的那種，加上龍頭賓士火鍋、桌邊撥蝦服務，整個讓你有如黃帝般的享受，很推薦點$998價位，澳洲和牛、帝王生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬等等上百種食材隨你吃到飽，飯後還有coldstone、明果冰淇淋，食材選擇超豐富，真的不怕你吃，只怕你吃不飽。最後，廁所裡還有dyson吹風機Jo malone香水以及異味芳香劑，讓你吃完火鍋後，也能香香美美的離開。

《麻辣囍室》

店家地址：宜蘭縣宜蘭市女中路一段315號

營業時間：12:00-15:00、17:00-22:00 

訂位專線：03-9381488

官方FB】【官方IG】【線上訂位

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 

 
 
 



檢舉
share
chevron_left

新竹平價大份量健康便當推薦！「有飯吃健康餐盒
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿華田

發表篇數：418篇

作者的其它文章
同類據點
七度鍋物 照片

七度鍋物

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣頭城鎮
長疆羊肉爐 羅東店 照片

長疆羊肉爐 羅東店

3.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
麻辣霞鴛鴦鍋殿 照片

麻辣霞鴛鴦鍋殿

3.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣羅東鎮
八方悅精緻鍋物 照片

八方悅精緻鍋物

4.60 (2人評鑑)

區域：宜蘭縣冬山鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up