【麻辣囍室】超氣派宮廷風麻辣火鍋吃到飽你吃過了嗎？上百種食材任你無限吃，湯頭也很厲害！整體很好拍照之外，還是間寵物友善餐廳～ - 阿華田的美食日記

吾皇萬歲萬萬歲！宜蘭最氣派的宮廷風麻辣火鍋吃到飽就是這間「麻辣囍室」，龍頭賓士鍋一次享有三種湯底，一上桌可是貴氣十足，搭配中式宮廷餐具，還有桌邊剝蝦、手撕麵疙瘩服務，整個就像皇帝用膳般的享受！餐點有$498、$758、$998三種價位選擇，最高價位吃得到澳洲和牛、帝王生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬上百種食材無限享用！裡頭還有不少話題性十足的食材，像是鮮蛙腿、巨大火雞佛、豬腦花等著你挑戰，飯後還有coldstone、明果冰淇淋等可以吃到飽！另外「麻辣囍室」有提供免費水煮肉品鮮食，能帶毛小孩一同來用餐，也是宜蘭唯一的吃到飽寵物友善餐廳。

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「麻辣囍室」就位在宜蘭火車站附近，旁邊就是陽交大蘭陽院區、宜蘭市立圖書館，開車族可以停在圖書館旁每小時$10元的停車場，店的對面也有整排路邊收費停車格，相當方便。

「麻辣囍室」門口以紅色牆面搭配中式拱門來呈現，黑底金字匾額，充滿喜氣的中國風格。

入口處還設置網美打卡牆，很多人還穿上旗袍來打卡拍照。

「麻辣囍室」店內座位以4~6人桌為主，每桌都有文青的平風間隔，用餐起來格外舒適，全部共有70個座位左右，也很適合包場！牆面裝飾還以有趣的slogan來增添用餐氛圍～

窗邊位置在吃火鍋同時飽覽宜蘭田園美景。

「麻辣囍室」自助吧有coldstone、明果冰淇淋、咖啡機、可樂機、飲料機、各式麵食、牛舌咖哩、肉燥飯以及20多種的醬料。

「麻辣囍室」有貼心的推薦什麼湯頭適合什麼醬料的搭配組合，醬料區底層抽屜放滿各式麵食。

「麻辣囍室」提供三種價位選擇，用餐限時120分鐘，最後加點為用餐結束前40分鐘，需加收10%服務費。$498元價位肉品海鮮有小肥牛、梅花豬、雞腿肉、白蝦等等10種選擇，主要以火鍋料、新鮮時蔬為主。$758元價位直接多了40種食材，肉品海鮮升級很有感，像是黑牛肉片、prime腿三角、牛舌、豬內臟、鮮蚵、蛤蜊、小捲、黑虎蝦、天使紅蝦等等，其他還有三星蔥滑牛串、麻辣三寶、花生&芝麻湯圓、炸湯圓。$998元價位又多了13種頂級肉品、海鮮，包括澳洲和牛、胭脂蝦、三點蟹、帝王大生蠔、日本生食級干貝、伊比利豬、炙燒和牛握壽司等等。

吃火鍋之前，先裝好調味料，以及牛舌咖哩、肉燥飯墊墊胃。

賓士鍋可任選三種湯底，首推免加價的「大骨濃白湯」，乳白色湯頭越煮越濃郁，加入蔥、蒜、枸杞、紅棗，很適合拿來煮菜很適合。加價$50元的「藥膳養身湯」，是真材實料一大包中藥材浸泡在湯頭裡，湯頭飄著藥材清香，越煮越甘甜，但這湯頭孕婦不能吃喔！嗜辣者必點「重慶麻辣老火鍋」，真的又香又麻又辣！是那種辣到嘴巴受不了，但又停不下來的辣，拿來涮肉最對味。

免加價：大骨濃白湯、台式經典麻辣鍋、日式昆布鍋

加價$50：韓式泡菜鍋、藥膳養身湯

加價 $70：麻辣牛奶鍋、日式厚牛奶

加價 $100：重慶麻辣老火鍋、養氣牛鞭勇猛湯

小朋友才做選擇，當然點最高$988價位全品項都吃得到！

「麻辣囍室」店內肉片最嫩且油花最美就是「澳洲和牛霜降」，浮貼在中式餐盤並豎立起來，就像是藝術品般，美到不行，大理石般的油花，鮮嫩多汁的口感，點$988就能無限享用。

這些是$988價位吃得到的品項，肉質油花表現得都不錯。

「黑牛上腦邊」就是俗稱的翼板肉，長條形狀的肉片是它的特徵，肥瘦比例剛好，口感也很不錯。

「黑牛三角肩」油花分布均勻且很豐富，口感軟嫩中帶點Q彈。

「橡木伊比利梅花豬」給不吃牛的朋友最棒的選擇。

上圖是「黑牛上腦邊」，下圖是「澳洲和牛霜降」，好吃到當天加點了好多盤。

$988還有「炙燒和牛握壽司」、「炙燒牛舌握壽司」可以選擇，喜愛炙燒壽司的朋友一定要點。

「鮮牛舌」脆脆的口感，很受大家歡迎。

「牛肉滑」、「豬肉滑」、「羊肉滑」推薦一定要點，三種肉用不同醃料醃漬過，非常的入味，三種吃起來肉質都超軟嫩。

推薦一定要點「重慶麻辣老火鍋」，真的又香又麻又辣，拿來涮肉吃，真的好對味。

吃麻辣鍋當然少不了鴨血、豆腐，好香好入味。

火鍋料裡頭有我最愛的響鈴卷 、老油條、芋頭貢丸，青菜部分則有20多種選擇。

「麻辣囍室」的龍頭賓士鍋設計真的很棒，就算跟不吃辣、不吃牛的朋友一起去吃，也可以坐在同一桌用餐。

「牛肉包香菜」沒想到可以吃到牛肉串串，用餐起來別有一番風味，牛肉醃漬過非常軟嫩，搭配香菜很對味，不敢吃香菜的也有「宜蘭三星蔥滑牛串」可以選擇。

這提籃也太喜氣了吧，「麻辣囍室」不只裝潢用心，擺盤也超用心。

「雞佛」是選用超大尺寸的火雞佛，第一次看到會被嚇到，但吃起來跟一般雞佛差不多，煮藥膳鍋很對味。「豬腦」如口豆花即化的口感，以及濃郁的內臟味道，真的是挑戰等級食材！

海鮮上桌時會用四宮格木盒裝著，是不是看起來很有質感。

手掌大小的「帝王大生蠔」沒再跟你客氣，煮熟後一口塞的爆漿口感超過癮。「日本帆立貝」比一般尺寸還大一些，一口咬下去就能感受到滿滿鮮甜多汁的滋味。「日本生食級鮮干貝」使用貨真價實的干貝，低脂、高蛋白且膽固醇也不高，多點它就對了。

$988價位必點「胭脂蝦」，就是壽司店會出現顏色很鮮紅，味道很鮮甜的蝦子，是吃到飽很少見得蝦種，壽司生食與火鍋煮過的口感有些差別，但一樣非常鮮甜。點蝦類還會有店員在桌邊幫你撥蝦殼服務，這根本是高級餐廳的服務啊！

「麻辣囍室」還有全台獨家的桌邊「手撕麵疙瘩」服務，撕下來薄薄一片片的麵疙瘩，吃起來是略帶嚼勁的口感。

加價$59就可享生啤酒無限暢飲，配麻辣鍋好過癮！

《 飲酒勿開車、未滿十八歲者禁止飲酒 》

甜點來碗「芝麻湯圓」、「花生湯圓」，宮廷風格的杯碗，整個超吸睛，甜湯是用桂圓熬煮，搭配大湯圓，奢華感十足。

「炸湯圓」使用三格盤分別放上炸湯圓、煉乳、花生粉，乾濕分離的吃法真的非常貼心。

飯後還有coldstone、明果冰淇淋無限享用，全部多達10多種口味。

毛小孩鮮食是給無調味的水煮肉，當天提供的是牛肉，真的很大方不怕你吃。

「麻辣囍室」擁有充滿喜氣的的紅色宮廷風裝潢，擺盤食器也是連續劇會出現的那種，加上龍頭賓士火鍋、桌邊撥蝦服務，整個讓你有如黃帝般的享受，很推薦點$998價位，澳洲和牛、帝王生蠔、三點蟹、胭脂蝦、生食級干貝、炙燒和牛壽司、伊比利豬等等上百種食材隨你吃到飽，飯後還有coldstone、明果冰淇淋，食材選擇超豐富，真的不怕你吃，只怕你吃不飽。最後，廁所裡還有dyson吹風機、Jo malone香水以及異味芳香劑，讓你吃完火鍋後，也能香香美美的離開。