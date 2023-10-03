高雄必吃爆料麵店｜和林拾麵。爆卵干貝蝦醬拌拌麵｜創意拌拌麵

高雄創意麵食－和林拾麵

不單單只是在吃麵～～而是加入了滿滿澎湃的餡料，口感豐富不再只是吃麵條而已

除此之外更推出三種吃法，變換不同的樂趣

整體環境也很讚！！還沒吃過的朋友快跟進阿！！

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和林拾麵位在於左營區富民路上，近離漢神巨蛋與義享天地都很近哦！！

附近也算好停車～～開車來很方便

店面扛棒很有特色，很難不注意到！！

非常文青的店面，經過時很難不被吸引

看似店面不大，裡面其實蠻深的，就連二樓都有坐位區哦！！

店內還有復古窗花，古色古香，都是有特別經過設計的，與店名和林拾麵結合在一起

利用鐵窗花、磚瓦、海棠花玻璃、籐編四大元素營造出品牌時空背景

真的很有設計感，吃麵也可以吃的很文青～

採用開放式廚房與半自動化設備，都能看到製作料理的過程，看的安心也吃的安心

點餐後付完錢會給震動鈴，響了後再自行取餐！！

採自助點餐與取餐～

優惠活動

凡點新品，line@集點點數即可加碼一點！

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集點卡：100元可集1點，集滿5點可換冬檸雪沙，10點可兌換功夫菜任選乙份

先教大家怎麼吃～～

第一吃～～每份餐點均會有附雞湯，先喝杯暖暖的雞湯吧！！

雞湯可是用嚴選放山雞、金華火腿、洋蔥以溫火慢燉，已經燉到雞骨頭都化開將蛋白質釋放出來，所以色澤才會呈現乳白色哦！！

溫潤好喝～提供80度最適口的溫度給客人

第二吃～再把麵拌一拌享用

麵條也是特製的，原料嚴選澳洲黃金小麥製成麵粉

麵條已經攪拌混合過，超級ＱＱ彈！！

就連醬汁都能直接吸附在麵條上哦，甚至於是外帶30分鐘內也可以保持Q彈口感

第三吃～最後是加入雞湯到麵裡面，變成湯麵！！一麵二吃外又能配湯享用～～超棒

爆卵干貝蝦醬拌拌麵 ＄328元

新推出的餐點，光是視覺就很吸引人了～～必點！！

上頭有滿滿的干貝與魚卵，逼波逼波在嘴裡散開～最特別的就是加入了多力多滋起司脆片，卡滋卡滋

還有蔥花與海苔絲，本身鮮味也很夠，越拌越香哦！！

黃金小干貝一碗約有30-40顆，超澎湃的～～好幸福阿！！小干貝很甜哦

蝦醬是用蝦殼小火油煸至少一個小時，等到蝦殼酥脆時再將蝦殼取出，可以說是精華中的精華

牛腹肉椒麻拌拌麵＄288元＋花枝酥（＋68元升等雙主餐）

店內的人氣招牌～～也是我們的愛！！

雖然說是有加椒麻，本身有辣度，吃起來香香麻麻帶有後勁，但真的超香的～～麻到很愛

配料為老菜圃、油條、辣椒絲、蔥花，份量都給很多呢ＸＤ

少不了的還有川燙牛腹肉瘦肉帶點油花，肥瘦肉均勻，肉香四溢

也能＋68元升級為雙主餐，選了花枝酥，外皮酥脆內餡超ＱＱ

小菜三宮格＄168元

到和林不僅吃拌拌麵和喝雞湯，還要點上小菜三宮格才是圓滿！

多種類可以選擇～～涼拌龍鬚菜、胡麻皮蛋冷豆腐、涼拌海帶芽、醋溜小黃瓜、涼拌柚香蘿蔔、涼拌煙燻腐皮、涼拌煙燻耳絲、涼拌黃金泡菜、蔥油拌杏包菇

直接選擇障礙～～最後選了涼拌龍鬚菜、胡麻皮蛋冷豆腐、涼拌黃金泡菜

不管是單吃或是配麵享用都很搭，整組點下去就對了～～

老靈魂百花油條＄138元

必單點的百花油條，絕對不是一般般的油條阿！！

而是用花枝漿連同蝦仁一起包裹進油條下去酥炸而成，外皮就相當ＱＱ了

另外還有搭配酸酸甜甜的醬汁，帶有點泰式的口感～～

還沒吃過和林拾麵的朋友們～～～速速吃起來阿！！

餐點美味外又很特殊，這可是其他地方絕對沒有的拌拌麵與雞湯

和林拾麵

高雄市左營區富民路128號

營業時間：11:00-14:30 17:00-21:00

聯絡電話：07-550-8865

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