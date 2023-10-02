《饗厚牛排》桃園自助百匯吃到飽/牛排餐加價只要49元起/免服務費/399百道自助料理爽吃到飽-Ivenの窩食在分享

▲這天中午來到桃園市政府附近，正光路、廈門街口的辦公大樓，找白天在這裡上班的舞蹈老師聚餐。

▲在這棟大樓的樓上，可看到『饗厚牛排』占有整層樓的二樓，這家餐廳超大間呢。

▲今年(2023) 6月才開幕的『饗厚牛排』，店家門面寬廣，新穎高雅，一樓入口，店家的招牌，有華人熱鬧紅色喜慶的氛圍，我們是慕名而來的。

▲義式百匯自助吧吃到飽：點排餐就有海鮮、熱炒、披薩、炸物、糕點、水果，與飲料等...吃到飽，也有外帶牛排餐$190起，以這種大餐廳來說，價格超親民的，真是超大氣的店家。

▲上來二樓，店家的梯間待位區明亮氣派。

▲超大寬敞的用餐場地，室內明亮舒適，動線超舒適的店家門面新穎，明亮清爽，

▲店裡潔淨透亮，讓人感到很是舒適。

▲有著俐落雅致的佈置，整個餐廳寬敞明亮，用餐位置超多的。

▲這裡也有隔成一室雅緻的用餐環境，窗外綠意盎然，空氣清新，整個舒適宜人。

▲用餐場地寬敞，位置超多，這裡可說是非常適合親朋好友全家聚餐、公司行號尾牙、以及同學聚會等的好地方。

▲服務人員引導入座點菜說明，工作態度俐落，服務迅速確實，店家是採用時下最流行環保的手機掃碼點菜，點自己喜歡的餐點，連接廚房及時又方便。

▲「Menu」 菜單用餐需知： 用餐時間100分，自助吧按人數計算，平假日價位一樣，免服務費，以身高為準：

身高 90cm -119cm 每人 199 元

身高 120cm -139cm 每人 319 元

身高 140cm ~ 以上 每人 399 元

(以上菜單下載編輯自： 饗厚牛排 - 精選菜單 )

▲有加點排餐，價格才會不一樣，牛排餐從特製5盎司牛排餐$49元，到帶骨牛小排$259元都有，這種價格在業界應該找不到了，排餐肉品食材產地來源，皆有標示，生啤無限暢飲每人159起，用餐人超多多，記得要先電話預約，以免久候。 （未成年請勿飲酒／請勿酒駕）

(以上菜單下載編輯自： 饗厚牛排 - 精選菜單 )

▲外帶牛排餐$190起，價格超親民的，生日當日壽星本人有75折，當週壽星本人有85折優惠，真是很佛心。

(以上菜單下載編輯自： 饗厚牛排 - 精選菜單 )

▲饗厚牛排桃園店的自助吧區域，場面浩大，到了中午，用餐人潮開始湧入。

▲自助百匯區，超值的各式料理，冷盤、熱炒、炸物、湯品、沙拉、水果、飲料等一應俱全，客人取菜行走的空間動線寬敞，規劃的很好。

▲無限自助區：各式各樣的小餅乾果凍，蔓越莓醋、綠茶、金選奶茶等飲料。

▲自助吧檯：各行各業冷熱飲，冰淇淋、霜淇淋...讓客人擇其所愛。

▲自助吧甜品冷飲區：法式香草霜淇淋、可樂碳酸飲料、美粒果汁、香檳沙瓦、荔枝沙瓦、白桃酵素氣泡飲、蘋果酵素氣泡飲、纖維蔬果汁、低糖薏仁水、卡曼橘果汁...想要的應有俱有。

▲自助吧熱飲區：現萃包種綠茶、蜜香紅茶、包種奶茶、蜜香奶茶、豆漿、鴛鴦茶、美式咖啡、拿鐵咖啡、義式咖啡、卡布奇諾、巧克力牛奶、摩卡咖啡...。

▲竟然也有台灣在地的穀類營養專家，馬玉山品牌的飲品：抹茶牛奶、紅豆牛奶、杏仁茶，店家實在有心了。

▲自助吧檯上的冰淇淋，竟然有十種口味之多，當然也是自助無限的，實在太威了。 ​

▲冰箱裡滿滿的玻璃瓶裝飲料。

▲超豪氣的店家，飲料就任您拿，就任您喝。

▲自助吧檯冷盤區：冰櫃上有白蝦、花枝、淡菜等海鮮，還有鴨掌、泡菜、牛蒡絲、黑木耳、沙拉等涼拌小菜。

▲實在太多的選項，我每樣就只選一口來吃，這樣就可多吃很多優質的美味菜肴。

▲自助吧檯生菜沙拉區：整排的生菜種類也是超多種的，我們一般都先會來盤沙拉開胃。

▲沙拉菜色純淨色彩，營養豐富，健康滿分。

▲自助吧檯水果區：十幾種水果，都是無限量供應，其中木瓜鳳梨以及火龍果，是我的最愛。

▲Tina老師很喜歡百香果，拿了不少來配茶飲當果汁喝。

▲所有自助吧檯區，處理得很整潔，排列整櫃子的料理，樣式超多，非常豐富，讓人看得眼花撩亂。

▲自助湯品區：湯品一字排開，冷熱湯都有，甜湯有地瓜湯、綠豆湯；熱湯有玉米濃湯、羅宋湯、貢丸湯、百菇湯等，湯鍋皆有加蓋，顧及衛生。

▲在這炎熱的夏天，特別喜歡綠豆湯及地瓜湯，就貪心的混在一起喝囉。

▲工作人員都載口罩，穿插在料理區的中間，既時補菜餚，服務及時貼心滿分。

▲太豪爽的店家，完全不怕人吃似的，一直補菜盤上來。

▲自助吧檯：熱炒區與蒸籠區，檯面整潔乾淨，客人雖多，卻都自律，井然有致。

▲自助吧檯：熱炒區各式各樣的海陸熱炒台菜，應有盡有。

▲蒜蓉蝦、骰子牛、炒絲瓜、青菜炒肉絲...自助吧熱炒區料理太多了，想要盡量品嚐多一點料理，所以只敢取一點自己喜歡的菜餚。

▲擔仔麵區

▲來碗自助手工擔仔麵，怎麼煮怎麼香。

▲自助吧檯：烤炸物區

▲烤炸物區，滿滿的炸雞腿、麥克雞塊、雞捲、地瓜條、玉米筍、鑫鑫腸；還有很受年輕人歡迎的手作披薩區：普羅旺斯雞肉披薩、培根披薩、夏威夷披薩、辣味德式香腸披薩...讓人族繁不及備載呀。

▲烤炸物區的雞捲、地瓜條、玉米筍、夏威夷披薩，香酥美味，配個冰茶飲，是我鍾情的烤炸物。

▲自助吃到飽，當然也少不了爆米花，烤麵包。

▲Tina老師手作的烤餐包及奶茶，她說餐包香酥好吃。

▲整個自助吧檯區，炒、煎、煮、油、炸、滷，應有盡有，讓人眼睛比嘴巴還大，什麼都想吃。

▲自助吧糕點區，我最愛的飯後甜點蛋糕，當然不能放過。

▲一杯美式咖啡，配上二塊店家的切片蛋糕，我最愛的飯後甜點，美麗的Ending。

▲到了午餐時段，在賓客滿座的情況下，滿座室內很是熱鬧，見識到了店家的翻桌率很驚人。

▲每一自助吧檯的料理，拿點自己喜歡的吃的料理，加上主餐，就讓人吃撐了呀。

▲今天請美麗的舞蹈老師Tina來此用餐，慶祝教師節，她在下班後，又趕到教室盡心教學，真的很辛苦她了。

▲主餐「起司牛排5盎司」 $69 (搭配自助吧加價購)

▲「起司牛排5盎司」超邪惡的起司，大片的鋪滿在牛排上，起司完全溶在牛排上，香氣迷人，搭襯著綠花椰菜，畫面美麗，讓人食指大動。

▲「起司牛排5盎司」 鹹郁的起司溶入了牛排，口感上更是軟嫩了，這道可說是起司控的最愛，這種加價購的主餐，可以說是非常的佛心。 ▲來自紐澳進口高檔牛肉，搭配上百匯的食材以饗客，能品嚐到這麼高檔美味的牛排，真的太值了。

▲主餐 「 雞腿排」 $59 (搭配自助吧加價購) 「雞腿排」 醃製入味，外酥內嫩很香，營養可口，雖然已經吃撐了，還是忍不住吃完它。 ▲超喜歡這道，它的醃製入味，外酥內嫩很香，營養可口，雖然已經吃撐了，還是忍不住吃完它。 ▲主餐 「豬排」 ；$49 (搭配自助吧加價購) ▲主餐來自西班牙的「豬排」；吃起來口感紮實，比較接近松阪豬的層次，很不錯。 ▲Tina老師喜愛的法式香草霜淇淋，冰涼爽口，是吃排餐後，最佳清涼解膩甜品，美麗的Ending。 ▲店家巧思與用心創作，並結合時尚的裝潢​的場地，舒適氛圍​的用餐空間​，推出百樣化各式料理，​帶給味蕾​美味的感受​，在這裡只有美食饕客者天堂。 ▲融合中、西餐，各式各樣吃到飽的料理，健康、手作、原味，食材新鮮高檔，豐富多元，這裡除了飽足之外，也是食在健康有品味的地方。 ▲『饗厚牛排- 桃園店 』 環境新穎舒適，服務人員親切，店家提供食材嚴選高，有上百道自助義式百匯通通吃到飽，加價牛排只要49元起， 高檔又新鮮，在桃園市都會區來說，算是CP值超高的，工作辛苦之餘，解壓慰勞自己，或與家人、朋友聚餐：這裡是不錯的選擇，推薦給有來桃園市政府附近的老饕們。

『饗厚牛排 Joyful Steak House』 地 址：桃園市桃園區正光路72號2樓 電 話：(03) 331 7722 營業時間:11:00~22:00 (最晚收客至21:00) 官方網站： https://joyful-steak.com.tw/ 粉絲團： 饗厚牛排（桃園店） I G：@steak_6.23 #桃園牛排吃到飽 #桃園自助餐吃到飽推薦 #饗厚牛排 #桃園自助吧牛排 #桃園百匯餐廳 #桃園牛排餐廳 #桃園牛排推薦 #桃園百匯吃到飽 #桃園聚餐 #桃園聚餐推薦 #桃園家庭聚餐 #Iven の窩食在分享

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