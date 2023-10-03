黃昏市場人氣甜品不到3小時賣光！新鮮現煮滿滿料30元.記得先預約才不會撲空-商妮吃喝遊樂

新一點利黃昏市場美食很多，跟大家分享這一家艾芸健康養生甜品舖每天新鮮現煮真材實料吃過就愛上，一杯滿滿料只要25~35元銅板價，還有4杯110元優惠CP值超高! 下午2點開賣不3小時就賣光，記得先加LINE好友或是打電話點餐才不會撲空，想要找台中好吃甜品的朋友，艾芸甜品舖一定要列入口袋名單!

艾芸健康養生甜品舖地點交通

艾芸甜品舖位在新一點利黃昏市場裡頭，新一點利黃昏市場是北屯最大黃昏市場，在遼寧路與崇德二路口就有汽車收費停車場(第一小時免費)，交通非常便利。

騎機車的朋友路邊停車格不多，沿著遼寧路繼續往下騎就會看到機車出入口，裡面有好多機車格通通免費，停車很方便。

黃昏市場裡每一條路都有標示路牌。市場正中間會看到知名的鵝房宮日本料理，抬頭就能看到新九路路牌，往前直走到下個路口左轉就是新三路，艾芸健康養生甜品舖就在新三路上，看到B40的攤位就對了。

艾芸健康養生甜品舖環境

這家養生甜品舖攤位上擺滿了當天現做的各種甜品，通通都是新鮮現煮數量有限賣完為止。老闆跟老闆娘非常親切招呼，我們買到後來都變成老主顧。

攤位後方爐子上幾個大鍋子，旁邊有看到用逆滲透過濾水，吃起來更健康，黃昏市場的小攤位乾乾淨淨，在這家買甜品我比較安心。

有別於一般賣甜品的店家直接用半成品，艾芸都是每天新鮮熬煮，費時費工一點都不馬虎。

我們吃過很多家甜品店，這一家的用料真的很實在，我特地請老闆娘舀起來借我拍照，每一鍋都是滿滿料，值得推薦!

艾芸健康養生甜品舖價目表

8種甜品通通都是銅板價位，30元品項還可以隨意搭配4杯只要110元。

老闆娘說想要其他品項，例如單純五穀、薏仁、紫米、燕麥、紅豆或是其他的混搭都可以指定，通通可以客製化，服務真是周到。

特別提醒要在中午前指定，才能客製化另外裝杯喔。

建議大家先打電話或者是加LINE好友(掃描下圖或是點網址: https://line.me/ti/p/ypCZxbnADg)請老闆娘幫忙保留，下班去才不會撲空買不到。

看一下每一杯都非常有料，通通都是銅板價真的很超值。

除了到黃昏市場自取之外，他們有跟Uber外送平台配合，大量訂單買1000元也有自己親送。

新鮮現煮放冷藏保鮮3天都沒問題，辦公室同事大家揪一揪很容易達標，就可以請老闆直接送達喔~

除了30元品項有4杯110元優惠，還有35元品項也有3碗100元優惠，單杯就已經很便宜了，買多再給優惠老闆真是佛心!

他們家最費工的就是這個黑木耳露，紮紮實實的黑木耳打碎後再加入黑糖、冰糖、紅棗、枸杞、桂圓，熬煮出滿滿的膠質，數量有限很快就賣完記得先預約。

沒看錯~甜品舖竟然有賣小魚乾辣椒?!

據說原本只是老闆娘私房手路菜做給朋友吃，結果大獲好評大家都想買，最近才開始販售。

老闆娘用朝天椒、二荊條辣椒與小魚乾，再加上獨家秘方拌炒，味道很香而且辣勁十足超厲害，不論拌飯拌麵都好吃。

Google Map營業時間寫2點到6點半，每天新鮮煮好裝杯，數量有限賣完為止，常常開賣不到3小時賣光光生意非常好。

很多人看杯子封膜都以為要用吸管吸，可是只給湯匙沒給吸管覺得疑惑?

其實加上封膜只是保護內容物不會溢出，他們家的甜品因為用料實在非常濃稠，無法用吸管，回到家還是要把封膜撕掉用湯匙吃甜品喔~

艾芸健康養生甜品舖推薦餐點

所有甜品都是當天新鮮現煮，吃不完放冰箱冷藏可以保鮮3天，建議大家一次多帶幾杯才夠吃。

桂圓銀耳30元/加蓮子40元

銀耳有植物燕窩之稱，這一杯滿滿滿的銀耳還有加了桂圓、枸杞、以及紅棗，用料真的不手軟!

銀耳超多膠質非常滑順好吃，隨便撈都是料!老闆娘手工熬煮把銀耳煮到Q嫩彈牙，完全不會糊糊爛爛的，這口感真的是跟外面的不一樣。

尤其是加上桂圓跟蓮子風味一級棒，這樣一杯只賣40元實在是很超值，是我心中的第一名~

黑木耳露60元

這一瓶黑木耳露非常濃稠，倒出來馬上感受得到一整碗都是天然植物膠質。

木耳打得很細，濃稠滑順不用咬，直接喝就有黑糖的香氣，甜度不高相當順口好喝。市面上很多黑木耳露都有加水或者是用中央工廠半成品，他們家則是完全手工熬煮，一喝就知道真的有差，大推!!

紅豆薏仁 30元

一杯紅豆薏仁就有將近半杯的紅豆，給料真的有大方。

薏仁煮到通透又不會軟爛，帶點Q度越咬越香。

底下的紅豆是完整的飽滿顆粒，要把紅豆煮的軟綿又維持顆粒形狀需要功夫，有厲害!

薏仁本身沒有加糖，甜度來自紅豆，攪拌後再吃相當清爽越咬越香，而且一杯滿滿料吃完會有飽足感。

紅豆紫米 30元

這一杯用料也是很紮實，滿滿滿的紫米加上顆粒飽滿的紅豆，紅豆口感軟綿香甜加上紫米也很好吃耶，這一杯超濃稠，都是熬煮出來的豆類澱粉，有在健身的朋友，早餐或者宵夜來一杯剛剛好。

南瓜小米粥 35元

不是用普通南瓜，而是甜度較高的栗子南瓜，完全沒有加糖就能吃到香甜滋味。

栗子南瓜小米粥煮得綿密細緻，完全不會湯湯水水一碗滿滿料。

底下還有紅豆，跟小米粥攪拌之後再吃風味更棒。

整碗的甜度只有紅豆有加糖熬煮，清清爽爽又有飽足感，重點是熱量不高很讚耶~

紅豆五穀 30元

以紅豆為基底，上層換成了薏仁燕麥五穀粥，這一杯口感更紮實營養更多，想要補充膳食纖維選這一杯就對了。

前面有提到艾芸的甜品無法用吸管吸，因為用料紮實非常濃稠，完全沒有加粉勾芡，吃到的都是豆類天然澱粉，跟外面甜品店的湯湯水水大不同，我們一吃就愛上。

艾芸健康養生甜品舖 評論

沒想到新一點利黃昏市場裡頭的小攤位竟然這麼厲害，每天現煮非常新鮮用料超實在，天然食材完全無添加防腐劑，吃不完冰冷藏可以保鮮三天，不會像外面的甜品湯湯水水隔天就壞掉。艾芸的甜品都吃的到紮紮實實用料，好吃健康又養生而且很有飽足感，一杯只要銅板價買多還有優惠CP值真的很高，聰明的家庭主婦幫全家準備早餐宵夜下午茶選這個就對了！

記得加店家LINE好友再去現場，才不會提早賣完買不到喔~

艾芸健康養生甜品舖 資訊

粉絲團: 無

LINE好友: https://line.me/ti/p/ypCZxbnADg

地址:台中市北屯區遼寧路一段376號(新一點利黃昏市場內新三路B40攤位)

電話: 0923 119 625

營業時間: 14:00~18:30賣完提早收工