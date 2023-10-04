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全台第一間全家燒肉店在這裡，一個人也能吃烤肉！套餐菜單280元起還有越光米飯免費續

2023-10-04 00:55:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：546篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：IKIGAI燒肉專門店
place台北市士林區忠誠路二段55號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北燒肉新開幕！《IKIGAI燒肉專門店》是全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」的自創品牌，全台首間店位於天母商圈大葉高島屋B1推出「個食型」燒肉，菜單價格從280元起，一個人也可以享受到平價美味的燒肉。（食記提供IKIGAI 燒肉專門店菜單、交通、訂位、營業時間等資訊，實際請依照店面為主）

天母美食 IKIGAI 燒肉專門店 在哪裡

IKIGAI燒肉專門店》地點在天母大葉高島屋地下一樓，新開幕的IKIGAI燒肉專門店讓許多逛百貨公司路過的人都相當感興趣。大葉高島屋有提供收費停車場(消費可抵停車費)，騎機車或開車來都很方便，另外也有接駁專車提供芝山捷運站與大葉高島屋之間的往來服務。
大葉高島屋 接駁車時間表

IKIGAI燒肉專門店
訂位電話：02-28311698
地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)
營業時間：11:00~21:00
粉絲團：IKIGAI燒肉專門店
食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

天母美食 IKIGAI 燒肉專門店 內用環境

IKIGAI燒肉專門店》LOGO是一隻神獸，在入口、打卡牆、菜單跟牆上的霓虹燈都可以看到，加上日式的風格配置，讓我想到沖繩。

IKIGAI名字特別又有意義—諧音『一起尬意』大家歡喜日文是由「IKI」（生存），和「GAI」（理由）組合而成，意思就是尋找生活中最枝微末節的小事讓生活愉快！

IKIGAI燒肉專門店》風格帶點日式的元素也兼具時尚風格，燈光溫和明亮，適合一個人到多人聚餐的座位配置，店內設置好幾個一個人座位，營造一個人吃燒烤也不奇怪！

一個人也能享受平價美味的燒肉，IKIGAI燒肉專門店提供不少的個人座位，桌下還提供USB插座讓客人充電或上網

不知道怎麼烤肉比較好吃怎辦？

IKIGAI燒肉專門店》每桌都有提供“領夯員”小道具，有計時漏斗和食材燒烤計時說明，只要按照指示翻烤各種肉品，就可以烤出最完美的燒肉口感，讓不習慣的人，也可以輕鬆享受燒肉的樂趣，這個領夯員實在太貼心了。 

桌子下的小抽屜有筷子、紙巾、濕紙巾和牙籤。

天母美食 IKIGAI 燒肉專門店 菜單價錢

IKIGAI 燒肉專門店 菜單價錢
燒肉套餐最便宜的就是歐式香草雞腿，價位落在280元起至820元，有單品套餐、盛合套餐和雙拼套餐。

菜單有20多種燒肉套餐推薦，日本鹿兒島A5和牛、美國牛胸腹大盛、西班牙豚松阪、美國肩小排等肉品都有，胃口比較大的肉控可以點大食怪拼盤，其他也有海陸雙拼參考。

IKIGAI 燒肉菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

天母美食 IKIGAI 燒肉專門店 餐點推薦


IKIGAI燒肉專門店》試營運來用餐，親切的服務員上餐介紹餐點。

我們點了兩種套餐
美國牛胸腹大盛 390元
豚烏海鮮盛合 560元
蒜香奶油金針菇 60元
白飯升級
45元松葉蟹膏飯、＋30元花鰹溫泉玉子飯

套餐附有沙拉、白飯(可免費續)、湯品(可免費續)、五種獨家佐料(可免費續)和一杯飲料

首先送上來的生菜沙拉，是套餐都會附的品項，可以選擇千島醬或凱薩醬來搭配。

金牌啤酒跟原萃綠茶
套餐有附飲料，也可以另外單點金牌啤酒，吃燒肉還是要喝啤酒，比較特別的是菜單有提供無酒精的海尼根啤酒。
(未成年請勿飲酒 開車請勿喝酒)

美國牛胸腹大盛 390元
超大一盤的美國牛胸腹！送上桌有點驚訝，畢竟開在百貨公司，加上份量不少還有無限續加的湯、白飯和店家特選的沾醬配料，真的很豐富呢！

拿照片給朋友猜價格，很多人猜這一份要五、六百元，但《IKIGAI燒肉專門店》只賣390元，是大眾都可以消費的價格。

美國牛胸腹拿在手上真的很重。

正式營業後一定訂位滿滿，擺盤好拍照加上是全家首間燒肉店，超有話題！

撒上蔥花的越光米飯，Ｑ彈好吃，米飯熟度掌握剛剛好，白飯還可以加價升級成花鰹溫泉玉子飯，套餐附了五種沾醬和湯，自製沾醬搭燒肉，用完還可以續加。

這天喝到的附湯是蛤蜊味噌湯，滿滿昆布的味噌湯，裡面還有兩顆花蛤呢！

加價30元升級的花鰹溫泉玉子飯，半熟的蛋黃拌著白飯又香又濃，加上鰹魚醬汁的香氣與甜味，下飯又好吃！

準備開始燒肉之旅囉～眼前這盤肉，真的好大一盤！一個人吃一定很有飽足感，而且越光米飯還能免費續。

牛胸腹肉放上烤網滋滋作饗，稍微烤一下再翻面就可以享用，300克份量非常足夠，肉質Ｑ嫩帶點脆度，而且有豐富的油酯，相當下飯，還可以搭配IKIGAI 燒肉專門店提供的五種獨家佐料，多種吃法都不會膩。

豚烏海鮮盛合 560元
IKIGAI燒肉專門店》提供各種肉品組合跟單點，像豚烏海鮮盛合就適合不能吃牛肉又想來點海鮮的人。

豚烏海鮮盛合有深海大魷魚、鮮白蝦、西班牙松阪豬、活箘豚五花和歐式香草雞腿，一樣有附白飯、味噌湯及五種沾醬。

IKIGAI燒肉專門店》的獨家沾醬也是一大亮點！

風雅柚香、清新酸甜果香的日本柚鹽，搭配肉品可以解膩，一點點酸加上香氣非常討喜，另外還有使用台灣蒜頭製作的蒜片，金黃酥脆卻不油，和肉品搭配真的完美組合，這個我超愛！後來又續了一次。

吃燒肉必備的蔥鹽醬，口感清脆、香味四溢配飯、配肉都好吃。獨家的和風洋蔥醬，是充滿日式風格的醬汁。味道濃郁且辣的韓式泡菜，直接吃或來解膩都很適合。

加價45元的松葉蟹膏飯
附有兩隻可愛的蟹螯，濃郁的蟹膏裡面還有纖細的蟹肉，加到白飯裡面拌著吃，真的是白飯小偷來著！

醃製過的歐式香草雞腿，肉質新鮮帶點淡淡的香氣，吃起來多汁帶點韌性的雞肉，非常美味。

有點厚度的深海大魷魚，肉質Ｑ彈厚實很有滿足感。

味道鮮甜的鮮白蝦，已經先剝殼方便客人烤。

油質豐富的活箘豚五花，又香又嫩的口感，很好吃。

西班牙松阪豬的美味不用多說，帶著脆度，咬下去瞬間轉為香甜Ｑ彈的口感，絕對必點！

甕漬巨龍燒肉 180元
IKIGAI燒肉專門店》必點的單品，也是這裡的招牌！

放在甕裡的巨龍燒肉，使用橫隔膜下近肋眼骨頭部位，上桌時還帶著乾冰的效果，很適合拍照打卡。從甕裡夾起來是一串充滿視覺效果的條狀，上面沾附著醃製的壽喜燒醬汁，烤完不用沾醬直接吃，或搭配蒜片就很正點！

甕漬巨龍燒肉香氣四溢，吃起Ｑ彈的肉質帶點嚼勁，醃醬香甜的味道加上淡淡的鹹香，好好吃！

蒜香奶油金針菇 60元
切小塊的奶油、蒜泥和金針菇，撒上黑胡椒粒，放在烤網上燒烤，香濃的味道不斷撲鼻而來，奶油和金針菇入味，配飯也很可以，吃完燒肉轉換一下口味也不錯。

全家便利商店的關係企業「全家國際餐飲」自創品牌，首間燒肉店就在天母大葉高島屋，吃完覺得CP值很高，價格不貴還能一個人享用，這麼好吃的燒肉，怎麼只有我能吃到。

IKIGAI燒肉專門店
訂位電話：02-28311698
地址：台北市士林區忠誠路二段55號(大葉高島屋B1)
營業時間：11:00~21:00
粉絲團：IKIGAI燒肉專門店
食記：【天母美食】IKIGAI 燒肉專門店 菜單280元起～一個人也能吃的燒肉店

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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