雲林|虎尾春秋文創設計旅店-台灣唯一布袋戲主題住宿.金光布袋戲.早餐套餐搭半自助式餐點.頂樓天台酒吧|體驗

跟著小柔來雲林掌中戲故鄉「虎尾春秋文創設計旅店」住一晚！

Q爸是標準的布袋戲迷，從古早的史艷文到近代的霹靂布袋戲，

無一不愛～知道要來住布袋戲主題旅店，他像個孩子一樣，開心期待！

經過虎尾圓環時，那裡矗立著素還真大型裝置藝術，還特地停下拍照。

虎尾春秋文創設計旅店附近附設了特約停車場，建築外觀黑白灰相間，

並帶點歐風，這棟建築可是大有來頭，原來來自國寶級掌中戲大師－黃俊雄家族，

旅店特地將老建築改頭換面，蛻變打造，成為以金光布袋戲為主題的文創旅店，

賦予它全新的生命和使命，一樓進來，就看到馬賽克磁磚貼了布袋戲偶，

電梯裡也有布袋戲的意象，旅店的接待大廳位在二樓，可搭乘直上。

春秋旅店的大廳挑高兩層樓設計，天花板上吊了多盞工業風黃燈，

靠窗處擺放了充滿古早味的野台布袋戲，好像以前在鄉下常看到的，

每每神明聖誕千秋或進香，就會有這種戶外布袋戲可以看耶！好懷舊呀～

孩子們年紀輕，沒看過這種野台布袋戲，覺得新奇有趣，

紛紛坐到台前，要來看戲，可以跟小孩分享童年，是件幸福的事。

大廳角落擺放了方形長桌椅，可讓住宿的房客乘坐休息，

架子上展示了充滿古早味的布袋戲，咦？那不是「哈嘜二齒」嗎？

這是我小時候最愛看的角色.....你怎麼在這裡啊？？ 哇！

架上的布袋戲，好多我竟然都叫得出名字耶！（透漏年紀XD）

還有當年最紅的「史艷文」+「苦海女神龍」....我竟然還會唱主題曲(?)

到櫃台辦理Check in入住手續，隨即獲得兩張房卡、早餐券和飲酒券，

隔天早餐是套餐搭配半自助餐，套餐有多種搭配組合，可自由選擇喔！

住宿每房都可以免費體驗一次木製彈珠檯，每洞都有獎品，

獎品是以前鄉下雜貨店，所賣的古早味零嘴，好讚喔！！

我們得到獎品：大豬公、巧克力條、麵茶粉和麥芽糖餅，

馬上就跟小孩分享起童年的零食，一起分食～好開心喔！！

搭乘電梯時，需房卡感應，才能抵達所屬樓層，安全多一層保障。

春秋 旦

旅店的房型，以布袋戲的六個角色做為區分，像是：

生、旦、淨、末、丑、雜，且特地將房型融入該角色之特色，

讓每間房擁有獨一無二的風格，我們入住的是春秋 旦，

「旦」是指劇中的女性角色，也就是只要是女兒身，通通稱為旦，

按照人物屬性，還可區分為正旦、花旦、武旦.....正旦通常是劇中女主角。

旦房型以溫柔的木色為主，主牆面以綠色為底，搭配白色天花板，

佐以復古花磚以表女性古服的柔美，再以金屬磚輕微點綴 ，

如同胭脂點亮女性妝容一般，讓人感覺素淨宜人，擺上兩張潔白大床，

搭配兩顆軟硬不同的枕頭和羽絨被，讓空間多了溫馨舒適感。

綠色牆面以Ｑ版人偶圖像，帶入整體設計，筆觸圓融取代傳統面目，

牆面上掛著液晶電視，空間擺放空氣清淨機，還有空調和無線網路，

讓旅行中的你，增添方便度和舒適感，旅行也能好好休息放鬆。

▲房間窗戶外，可以看到虎尾景色，旁有便利商店和餐廳林立。

房內貼心備有：小冰箱、快煮壺、免洗脫鞋、礦泉水、鳳梨乾，

以及融入在地特產的古坑咖啡包及嚴選黑豆茶包，輕鬆就可享受下午茶啦！

房間一進來，側邊就有木櫃和洗手台，提供了：吹風機、

毛巾、浴巾、香皂、牙刷組、棉花棒、梳子、刮鬍刀、浴帽等。

衛浴空間採乾溼分離設計，淋浴洗澡空間還有大浴缸可以泡澡，

洗髮精和沐浴乳都準備在浴室內了，只要帶換洗衣服就可以來住宿。

▼位於旅店3樓，免費提供雜誌和電腦上網設備。

沐砌-Moon Chill Sky Lounge / Bar

位於旅館10樓的虎尾春秋天台酒吧，營業時間從晚上八點，

到半夜兩點，酒吧平時有對外開放，不定期還有各種優惠活動～

酒吧的空間寬敞，有七彩燈球吊掛空中，讓氣氛更為魔幻，

大型投影布幕撥放運動賽事和電影，搭配熱鬧翻騰的嗨歌音樂，

點一杯調酒師特別調製的飲料或雞尾酒類，跟三五好友小酌，放鬆無比。

▼酒吧還有半露天空間，可以眺望美麗的景色。

Sunny Q陽光公主（早餐）

早餐在旅店的一樓餐廳用餐，餐廳平時有對外營業，

主要販售西式餐點，用餐空間風格走現代工業風，

融入童話故事場景，並設有單人座椅和沙發座位。

早餐是每人一組套餐，餐廳一隅設置了半自助吧台，

有清粥小菜、湯品、滷味和珍珠米丸子等餐點，飲品則有：

咖啡、紅茶、牛奶、奶茶，愛吃啥就拿吧！絕對可以吃得飽。

▼營養豐富的美味早餐，讓人快速補充滿滿活力。

後記：

雲林虎尾春秋文創設計旅店，主題鮮明，客房乾淨舒適，早餐營養好吃，

附近便利商店和餐廳林立，亦有許多熱門景點，喜歡布袋戲的朋友，

絕對不能錯過，台灣唯一布袋戲主題住宿，快來體驗古早掌中戲魅力吧！

▼短片欣賞

虎尾春秋 – 文創設計旅店

電話：05-6360618

地址：雲林縣虎尾鎮信義路69號

官網：http://www.huweihotel.com.tw/

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