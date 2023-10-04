【 中山國小美食 】自家漁船產地直送可以讓客人吃到「尚青」的海鮮粥麵，超大小卷讓人吃得爽感十足！江家深

朋友家附近開了一家海鮮粥麵專門店，

立馬號召大家一起來嘗鮮，

沒想到他們家的小卷、海鮮之類都非常新鮮，

問了才知道原來他們自家有漁船，

難怪海鮮都特別的「青」，

而且他們營業到深夜一點，

想吃宵夜的朋友也可以來試試喔，

接下來的天氣會越來越冷，

我覺得經常去吃的機會越來越大，

他們家除了主食類的很不錯，

我覺得炸物、小點類的也非常好吃～

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江家深澳小漁村海鮮料理 店家環境

▲ 他們的店就在民權東路二段和中原街口還蠻好找的，

從捷運中山國小4號出口出來大約三到五分鐘而已喔（過個馬路不遠就到了）～

▲ 店內桌數不多但很乾淨整潔

▲ 料理都可以直接看的到喔！

▲ 冰櫃裡的食材看起來都非常新鮮

▲ 餐具和調味料可以在這個桌子上自取喔～

▲ 他們營業到半夜一點，

想吃宵夜的朋友這段時間來喔～

▲ 他們開幕google打卡評論活動還有送辣椒醬喔，

記得來打卡評論一下喔～

江家深澳小漁村海鮮料理 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2023/9/28僅供參考，一切以現場為主喔！)

江家深澳小漁村海鮮料理 美味餐點

小卷米粉 NT.150 ＆ 小卷炒麵 NT.150

他們家的小卷系列的小卷都超大的，

超大一隻吃起來軟脆又甜、爽感十足！

我個人非常喜歡，

我建議天氣冷的時候就可以來碗小卷米粉，

他們家的湯頭詢問之後才知道是用大骨和時蔬一起去熬煮出來的，

米粉還吸收了小卷的鮮甜和芋頭的香氣，

讓整碗小卷米粉除了海味的鮮甜還有芋頭的香甜，

真的非常推喔！

另外大推的就是他們的炒麵，

炒出來的麵醬色非常的完美，

也可以吃到青菜的甜，

這道非常適合夏天來吃喔～

海鮮米粉 NT.150 ＆ 海鮮粥 NT.150 ＆ 海鮮麵NT.150

我們人多的好處就是可以吃非常多不同的口味；

海鮮和小卷的差別就是，

海鮮裡小卷會小隻一點而多了蛤蜊和蝦子，

想要出多種口味的朋友也可以選擇海鮮的，

另外他們的粥會比較像飯湯那樣，

稍微有比較飯粒的口感，

而粥更吸附了海鮮的味道，

非常有海味也非常地推喔～～

滷肉飯 NT.35

我個人非常喜歡他們家的滷肉飯，

光滷肉的顏色就非常吸引人，

滷肉肥的部分多一點的非常香，

大口扒飯大口吃滷肉，

喜愛滷肉飯的朋友絕對不要錯過～

▲ 酥炸魷魚 NT.180

▲ 蚵仔酥 NT.120

▲ 酥炸蝦捲 NT.120

▲ 手工甜不辣 NT.80

▲ 酥炸豆腐 NT.60

他們家的炸物都非常好吃喔，

每個炸物都不會含油，

吃起來還蠻酥脆清爽的，

我個人非常喜歡酥炸魷魚，

不管是魷魚腳或是魷魚圈都炸得外酥內軟Ｑ，

真的是大推！

魚蛋沙拉 NT.120

以前在土魠魚羹店的時候最喜歡點這道，

近年來台北的土魠魚羹店不知道為啥越來越少，

導致我很久沒吃到這道，

魚蛋軟嫩有點沙沙的口感，

配著上面的沙拉一起吃真的是完美，

雖然是有點肥但真的很好吃～

鯊魚煙 NT.100

他們家的鯊魚煙我個人覺得非常便宜，

100元就可以吃到這麼大盤的鯊魚煙真的非常爽，

入口就可以淡淡吃到煙的香味，

軟嫩的魚肉幾乎入口即化，

這倒也非常地推喔～

涼拌小黃瓜 NT.60 ＆ 涼拌木耳 NT.60 ＆ 韓式泡菜 NT.60

涼拌類的也算是蠻中規中矩的，

在炎熱的天氣裡來上幾盤，

算是非常的開胃喔！

我個人非常推薦涼拌木耳，

脆脆軟軟的口感而味道有點微辣微酸，

也是非常開胃的一道喔～

江家深澳小漁村海鮮料理 店家資訊

江家深澳小漁村海鮮料理

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063763669031

營業時間：週一到週日 10:30-01:00​

店家電話：0225935692

店家地址：104台北市中山區民權東路二段19號



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