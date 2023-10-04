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豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店乾淨明亮，必點招牌肉粥、排骨酥、滷大腸、魷魚螺肉蒜

2023-10-04 09:10:49 撒野樂活小村婦 人氣：302
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撒野樂活小村婦

發表篇數：99篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 豐原區

造訪商家：阿旺澄食堂-新生北路
phone04-2524-4449
place台中市豐原區新生北路57號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

傳承30年的豐原在地好味道 【阿旺澄食堂】原本位於圓環西路，從一個圓環的小攤位起家，原名「圓環肉粥」，早期只有販賣鹹粥、紅糟肉和蝦捲，是當地鄉民喜愛的小吃料理，深耕多年後現由第二代接手並於2022年搬遷至新生北路上，原本傳統小吃的店面也煥然一新變成了時尚小餐館，然而人聲鼎沸的景象依舊，這次我跟家人特地到新店用餐，因為太想念他們的美食了

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

【阿旺澄食堂】現在的位置就是豐原最熱鬧的廟東商圈，距離廟東夜市和太平洋百貨很近，旁邊就有收費停車場，開車過來也不用擔心。我們當天趁著還沒天黑，不到6點就過去，結果還是滿滿的人，還好有事先打電話預約保留座位，生意真的一直都好得不得了

  阿旺澄食堂｜環 境  

原本位於圓環舊址只是非常一般的傳統小吃店，你想像得出來灰白的大理石地板、深色的木頭桌塑膠椅、暗暗的燈光以及老式的電扇…器皿，現在換裝之後呈現耳目一新的感覺，挑高的天花板、明亮簡潔的燈光，新穎的櫃檯和桌椅，還有一大片玻璃落地門窗，整體用餐環境提升了不少美感和舒適度

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

走進【阿旺澄食堂】首先看到右側是開放式廚房，工作人員正在忙著烹煮、備料，室內的空調空氣都不錯，不會讓人覺得有油煙味空間，這裡擺脫了傳統小吃店的形象，整潔又乾淨，沒想到我來吃個粥也可以這樣優雅

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

服務人員很快的帶我們入座，記得先拿菜單，點好之後再到櫃台交給工作人員就好

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

內部是長條形的用餐區域，以二人桌、四人桌和六人方桌為主

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

牆壁上還有「台中第一味」的匾額，感覺就好厲害

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

▼餐具和醬料自助區   

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

醬料和餐具整齊的擺設在走道櫃台，分類盛裝好，供客人自行取用，我看服務人員也會隨時來這裡巡視，補充器具醬料或者隨手擦拭檯面上滴出來的醬汁，店家這部分做得很細心

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

【阿旺澄食堂】在2019與2020年榮獲「台灣滷肉飯節」優良嚴選店家

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

而他們的手作紅糟肉便當更在2022年榮獲「經濟部米食盒餐」優選入圍名單之內

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

這個便當菜色看起來非常吸引人，餐盒配色也讓人食指大動

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

▲官網提供的便當DM  

  阿旺澄食堂｜菜 單  

最新菜單如下，搬遷之後的價格有些許的調漲了，不過因應物價上揚，傳統小吃店家為了提供更優良的用餐環境所做的改變，我們消費者當然也要在能接受的範圍下表達支持和消費囉，畢竟這些小吃對於一般人來說已經算非常平價的美食，台灣的傳統味不能忘啊

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

提供的餐點非常多樣化，除了經典主食(招牌肉粥和肉燥飯)，還有特色小菜嚴選煲湯台灣小吃炸物開胃小菜以及私房菜 等等，多數品項有分大小份，可以依照人數或食量來做選擇分配，我們也很喜歡這樣的餐點，主食加上多種小菜剛好滿滿一桌，價格也親民，吃一餐下來大家都可以飽足又滿意，真的很超值耶

   招牌肉粥  $50  

我們家人都很愛吃粥品，當然來到這裡絕對不可以錯過最經典的招牌肉粥，店家用大骨熬煮的高湯讓湯頭甘甜又清爽，米飯不是那種很軟爛的口感，粒粒飽滿吸附了湯汁，上頭的筍片肉片與蔥花還不少，我覺得這碗粥很有誠意，湯頭鹹香濃郁，有點像鹹粥的味道，肉片軟嫩好咬，也有別於一般肉粥的小碎肉，肉片好大吃得過癮 

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   肉燥飯(小)  $40  

古早味就是要吃肉燥飯，我本來點個一碗想搭配小菜來吃，但是這香噴噴的肉燥一上桌就被吃吃妹欲眼望穿，我實在無法抵擋她那雙眼睛，於是這一碗就端到妹妹的面前了，肉燥超香超入味我只吃了一口，但是感覺不會油膩，是我喜歡的味道

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

然後就看著吃吃妹一口一口的扒光光

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   蠔油三菇 (小)  $60  

三菇是香菇、金針菇、杏鮑菇 

川燙過後淋上蠔油，佐以蔥花辣椒等香料提味

簡單清爽不油膩

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   涼拌腐皮 (小)  $50  

小菜都很開胃，這一道涼拌腐皮加上青豆，口味清爽，單吃就很夠味，配麵配飯也都很搭

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   老媽的滷大腸 (小)  $100  

這一道滷大腸加上「老媽的」三個字感覺很很厲害我只能說這一道也不要錯過，大腸處理得乾淨沒有腥味，滷得很入味熱熱QQ軟軟的，咬起來又帶嚼勁，上面加了很多薑絲，拌著薑絲入口非常爽快

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   綜合滷青菜 (小)  $70  

綜合青菜裡面有 高麗菜、木耳 、紅椒、黃椒、金針菇，川燙過後淋上滷汁，也是一道健康營養的配菜

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   酥炸鹽酥蝦 (小)  $100  

兒子很愛吃鹽酥蝦，這一道是為了他點的，蝦子用的是大蝦而不是小蝦，吃起來特別過癮，外殼酥脆肉質Q彈，蝦子新鮮味美，加上爆香的九層塔蒜頭和辣椒，撒上胡椒鹽吃起來簡直太涮嘴了

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   豐原排骨酥 (小)  $70  

來到豐原怎麼可以不吃特色排骨酥？炸得酥酥又鹹香的排骨酥，外皮很脆裡面肉軟嫩，一邊吃一邊好想配個啤酒呀，不過小份的份量真的不多，很後悔沒有點大份的，下次一定要記得啦，不然一人一口就沒了

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

   魷魚螺肉蒜   $180  

菜單上看到魷魚螺肉蒜，直覺就給他點下去了，因為平常在小吃店很少吃得到，所以特別想要嚐一嚐這一道經典的台菜料理

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

店家用排骨熬煮出來的湯頭，加上特選的螺肉以及魷魚，還有蒜苗、竹筍、紅蘿蔔、香菇等豐富的配料，一小鍋就香氣逼人，上桌一定要先喝一口湯，也因為這一道菜的食材眾多，湯的味道其實不僅僅有一種香味，而是濃縮了所有食材的精華

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

哇哇~湯頭相當甘醇濃郁，螺肉大顆又飽滿，第一次吃到魷魚螺肉蒜的吃吃妹邊吃邊讚揚，說好喝好喝，喝到最後是把碗拿起來倒的，一滴湯都不肯浪費，這一鍋家人們都覺得滿意

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

上菜的速度不慢，一下子就上了一桌的美味小菜，吃完還意猶未盡，我覺得他們家的菜色很多，下回想再來嚐嚐其他品項，通通都吃一遍。豐原平價小吃就介紹給大家囉

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

豐原【阿旺澄食堂】飄香在地30年超人氣傳統小吃，搬遷後的新店

  阿旺澄食堂｜食後心得  

★ 餐廳的環境明亮舒適，沒有附設停車場須自行找車位，假日人潮眾多建議可以先電話訂位

★ 很推薦它們家的招牌肉粥、豐原排骨酥、魷魚螺肉蒜、老媽的滷大腸

★ 其他的小菜口味也都不錯，只是小份份量真的不多，價格上還算親民，每一小份都是銅板價，多點幾樣就可以吃到很豐富的菜色

  阿旺澄食堂｜店家資訊  

■ 地址 : 台中市豐原區新生北路57號 

■ 電話 : 04 25244449

■ 營業時間

   一至五 12:00-16:00/16:00-22:00

   例假日 11:30-15:00/16:00-22:00 

■ 公休日: 以粉專公告為主

■ FB臉書 阿旺澄食堂_台中豐原美食

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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