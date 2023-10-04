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【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸睛，搬遷後人氣與美味依舊｜羅東美食(2023新地址和菜單)

2023-10-04 11:14:08 撒野樂活小村婦 人氣：102
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：99篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 羅東鎮

造訪商家：一鑫園
phone03-9566-002
place宜蘭縣羅東鎮民權205號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

深受在地鄉親和外地遊客喜愛的羅東美食 【一鑫園】，今年從舊址民族路搬遷至民權路囉，隔壁就是收費停車場，前往用餐的朋友終於可以不必再為停車困擾，快快約一波！！這間以手工燒賣、蚵仔滷肉飯為主食的小吃店，也有宜蘭古早味的經典菜色及各式小菜，不僅僅傳承了好味道，更賦予了創意創新，食材新鮮味美，千萬不要只是一個人來唷，這樣才能點上一桌的豐盛

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  羅東 一鑫園｜交通及環境  

跟著導航來到羅東一鑫園 ，這裡的街道不大周圍都是店家及住宅，所以路邊無法停車，剛好隔壁有嘟嘟房收費停車場，如果早一點到就能停到車位，若是真的停滿我建議停在附近的聖安宮的廣場，距離一鑫園只有140公尺走路大約2分鐘。

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

一鑫園是宜蘭朋友推薦，我們打電話訂位的時候，老闆提醒平日中午用餐也容易客滿，所以我們立刻改為營業時間11點開始就進場，吃飯搶位子絕對不能輸啊哈哈

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

今年７月才搬遷到新址，店面變得更寬敞明亮，整潔乾淨，用餐起來也舒適許多，這是一剛進來拍的空景，不到半小時已經客滿，還有人在外面排隊等候

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

兩側牆上有蘭陽特色糕點的圖文介紹　

糕渣、棗餅、芋頭糕、蘭陽鴨賞…等等

來到宜蘭當然就要吃吃當地的經典菜 

喜歡的朋友不要錯過

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

櫃台旁邊的餐具自助取用區

餐櫥櫃裡的各式涼拌小菜也非常豐富 

看到很多小菜超開心，

傳統小吃就是要點很多小菜呀 

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  羅東 一鑫園｜菜單及餐點  

附上最新菜單，餐點有

主食(飯麵類)，燒賣類、涼拌小菜類、

炸類及湯類、宜蘭特色料理、本店菜

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

我們當天3位大人3個青少年，餐點一道一道接續上桌，飢腸轆轆的孩子等不及開吃，根本無法拍下一整桌的彭湃，因為每一道菜上桌就立刻被搶食，我得搶在他們動筷之前拍下照片，氣氛有夠緊張

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  海鮮蓋飯 $200 

這一碗海鮮蓋飯還真的把飯都蓋起來，我完全看不到飯，只見有蝦子、花枝片、鮮蚵、九孔、鳳螺、海蜇皮…，再加以木耳、豆干絲、毛豆和拌熟蛋搭配，豐盛程度令人稱奇，滿滿的料一時不知如何下手，一碗的飯量很多單人吃會超飽喔，鮮美的海鮮蓋飯就讓青少年補一下

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  鮮蚵蓋飯 $120  

這裡的蓋飯都是招牌，喜歡海鮮的朋友一定要點 鮮蓋飯 或者 鮮蚵蓋飯 ，食材真的很新鮮，粒粒飽滿肥大的蚵仔超誘人，一口飯配一口蚵仔，皆是滿嘴的幸福

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

這一碗視覺與味覺的雙重享受，大大推薦

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  鮮蝦燒賣 $160  

燒賣也是網友激推的招牌，口味有分 原味、鮮蝦、干貝、鮑魚、綜合，我們當天點了蝦鮮燒賣，一籠有6顆每一顆都超大，內餡飽滿是一口沒辦法吞的那種，而且蝦子是整隻的喔，真是豪邁，燒賣當日現包現蒸，還有使用宜蘭三星蔥作為配料，吃起來很香很紮實

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 干貝芋頭糕  $120  

左邊是干貝芋頭糕，右邊是蘭陽棗餅店家把兩樣小菜盛裝為一盤，每一份是六小片

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

干貝芋頭糕 外面酥酥咬下去香軟綿密，芋頭香氣會隨著每一口飄散出來，雖然說有干貝絲入餡，但是我比較沒有感覺到，因為熱熱酥脆的香味充盈口鼻，已經陶醉在芋泥香了，喜歡芋頭的朋友肯定會喜歡

 蘭陽棗餅 $120  

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

棗餅 宜蘭三寶 (糕渣 肝花 棗餅) 之一，特色是甜中帶鹹，我上網查做法是「用金棗蜜餞加入桔餅、冬瓜糖、麵粉、鴨蛋混合後，包入豆皮之中放進蒸鍋蒸熟，取出後放涼再下油炸」一個小小的棗餅原來有這麼多步驟和材料，吃起來的味道不好形容，第一次吃的人會覺得口味很特別，因為穿插桔餅和金棗的酸甜鹹，炸起來酥酥聞起來也香，屬於紮實的口感，不過吃到第二塊我會覺得有一點偏乾了，這時就趕緊搭配飲料或湯來喝

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 蘭陽糕渣 $120  

宜蘭經典傳統小吃 糕渣，我覺得是大家普遍喜愛也必點的菜，也是在宜蘭本地的餐廳幾乎都會有的一道佳餚，特別是它剛炸起來熱騰騰，讓人想吃又不能吃太快的誘惑，咬下去外酥內軟的綿密感，沾一點胡椒鹽又特別的提味。這一盤也是大人小孩豪不客氣搶食的一道菜

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 三杯海鮮炒麵 $140  

帶著青少年吃飯，給他們一盤炒飯炒麵先填填胃，不然媽媽們會吃不飽，這一盤三杯炒麵份量蠻大的，大概可以三個人分食，剛好重口味的三杯拌以海鮮配料，很合孩子的胃口，麵條也炒得相當入味，個人覺得cp值很不錯

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 炒青菜 $80  

中和一下主食的重口味，來一道清甜甘爽的炒高麗菜，吃起來脆度夠很不錯唷

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 柚香蓮藕 $100  

再來就是幾道清爽的涼拌小菜，蓮藕本身的脆嫩加上酸甜的柚子醬，吃下去超級開胃爽口，我很愛這個滋味，這道菜好像對青少年不怎麼討喜，不過媽媽們倒是非常捧場的嗑完，健康美顏又抗氧化的聖品怎麼能不吞呢？是不是~

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 涼拌木耳 $50  

涼拌木耳是非常簡單的一道小菜，食材不複雜但極具營養價值，脆脆滑滑又Q嫩，爽口開胃沒有負擔

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

 涼拌魚皮 $100  

涼拌魚皮也是我的愛，喜歡這道吃起來QQ脆脆的口感，富有膠質和彈性，超級好吃啦，他們家的小菜說實在都表現不錯，完全不會雷，也難怪營業沒多久就客滿

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  月見滷肉飯 $50  

月見滷肉飯 就是滷肉飯再加上一顆半熟蛋，黃澄澄的蛋黃點綴了樸實的一碗飯，不嫌多也不嫌少的美味

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

你看那吹彈可破的蛋黃…是不是很吸引人

這一碗又給了胃是無底洞的青少年，孩子說滷肉很香，一下就扒光光

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  鮮蚵豆腐酸菜湯 $80  

點了一桌的菜吃到後面有點撐，再來一碗鮮蚵豆腐酸菜湯做為完美結局，當天真是鮮蚵料理吃到飽的感覺，這個薑絲酸菜的湯頭我覺得不錯，喝起來超解膩，裡面的配料蚵仔和豆腐份量也不少，一碗才$80 足夠兩個人一起喝，還蠻划算的

【一鑫園】蘭陽經典特色小菜、手工燒賣、滿滿海鮮和蚵仔蓋飯超吸

  羅東 一鑫園｜食後心得  

★ 餐廳的環境乾淨明亮舒適，沒有附設停車場須自行找車位，平假日用餐的人多建議先打電話訂位，只能現金付款

★ 一鑫園的餐點菜色蠻豐富，主食加小菜搭配著點可以享受多種口味，很適合多位朋友一起來用餐

 

  羅東 一鑫園｜店家資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮民權路205號 

■ 電話 : 03 9566002

■ 營業時間 11:00-14:00/17:00-20:00

■ 公休日: 周三

■ FB臉書 一鑫園．懷舊美食

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

 

文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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