Google 評論4.8顆星的烤物燒肉店，近捷運站，有特約停車場!! | 澄居烤物燒肉文心店

到了中秋節，吃烤肉好像是人之常情，今年公司烤肉聚餐就選在「澄居烤物燒肉」，這也算是台中燒烤必吃名店之一啦，台中真的很多燒烤店等著你來發掘，澄居目前在台中有三間分店，分別是文心店、漢口店、中科店，聚餐是在文心店，這邊交通算方便，捷運南屯在旁，也有附特約停車場，來吃燒烤不用擔心停車問題。

澄居烤物燒肉 | 文心店

澄居烤物燒肉 | 台中中秋烤肉聚餐首選

「澄居烤物燒肉文心店」旁店就是台中捷運南屯站，如果不想開車來也可以搭捷運，不過「澄居烤物燒肉文心店」也有提供三個特約停車場可以使用，分別在五權西路、大墩四街和大墩五街，可以多多利用喔!!!

「澄居烤物燒肉文心店」的門口擺滿了竹子，你可以在那兒坐下來休息，等待的時候很舒服喔！

而且，他們在門口貼了特約停車場的資訊，停車場就在五權西路、大墩四街和大墩五街附近。如果你是開車前來的朋友，可以多多利用這些停車場唷！

澄居烤物燒肉 | 用餐環境

用餐環境都有隔間，位置還蠻多的，主要是分為前後兩個區域!

他們一桌通常是四人一組，每個桌子都備有一個烤鍋。

澄居烤物燒肉 | 菜單

先來看一下澄居的菜單吧，他們主要提供雙人和三人套餐，另外還有可以單點的選項。有好多套餐可以選，你可以點這裡看完整的澄居套餐菜單。要注意個人最低消費是700元。我們是公司聚餐，所以我選擇了雙人套餐，價格是1990元，別忘了還要加一成的服務費喔！

套餐裡面有包含香濃雞湯，這個是可以續的!!

韓式泡菜這個會辣喔，不能續，想吃只能單點!!

凱薩沙拉和和風沙拉我都試過了，感覺還不錯，份量也挺足夠的！凱薩醬和和風醬都已經混在沙拉裡面了，如果再稍微攪拌一下，應該會更好吃！

包肉生菜是可以續點的。

牛肉盤有極上安格斯牛小排、Prime翼板牛小排、Prime精選角切牛。

主廚特選M9澳洲和牛，看看牛花是不是很美呢?

椒鹽雞腿肉。

鮮彈松阪豬與櫻桃鴨胸肉。

海鮮則是嚴選草蝦與北海道巨干貝!

打卡送的牛肋條~

上週去了三山燒肉，跟澄居相比，我更喜歡澄居。或許是因為我對三山燒肉期望太高，所以那次用餐感到有點失望!!

甜點則是二選一，我是選擇哈根達斯，飲料忘了拍，飲料是六選一~在澄居吃燒烤的體驗還不錯！舒適的環境、豐富的菜單和美味的燒肉，絕對是個值得再次光臨的地方。