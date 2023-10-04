波記私宅打邊爐經典港式火鍋，台北東區火鍋餐廳推薦！

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穿過1樓的 Plan B 歐陸街頭市集小酒館內，往左邊走就能找到波記私宅打邊爐的入口。

用餐方式

波記私宅打邊爐是一家私宅餐廳，上樓還必須要按電鈴，超級神秘的。

波記私宅打邊爐是一家港式的火鍋專門店，在台北港式火鍋專門店的餐廳不多，由於湯頭做工繁複，大部分都是由想念家鄉味的香港人開的，一走進入口就可以看到綠色的招牌打著店名的霓虹燈，旁邊還有很多很有特色的廣告宣傳單、招牌，就知道香港到了，彷彿穿梭了時空來到香港旺角的街頭，話說回來，已經好久沒去香港了，真的很想念。

店內的有2-10人以上桌位，靠近窗戶的位置還是聖誕節、慶生最搶手的位置，需要提早預訂。

也有4人、6人的座席，選擇蠻多的，往內延伸還有一個更隱密的包廂。

可以座10人的圓桌，很適合圍爐、聚餐的隱密包廂。

在店內的每一處都很有香港的味道。

店內還有擺放一些古董，在店內可以感受到這裡很不像台灣，很像香港的老餐廳。

湯頭

湯頭可以任選二種鍋底的鴛鴦鍋，另外還可以一鍋三吃，先煮皮蛋白湯，另外可以加咖哩醬、沙爹醬變化三種鍋底，我個人蠻推薦的組合。

重慶古傳川味麻辣鍋 (鴨血豆腐可續)

川味麻辣鍋內的鴨血和豆腐是可以續加的，鴨血很新鮮超級嫩、豆腐也相當入味，還是可以吃得到豆香，另外可以先喝看看麻辣的湯頭，香麻而不嗆辣，涮肉、煮食材，不用再沾醬就超級入味。

西洋菜皮蛋鍋

西洋菜皮蛋鍋內的用料也很豐富，湯頭清甜，加了大量的西洋菜也可以直接吃，用料相當實在。

三吃-任一湯頭(咖哩醬)

第三種吃法是可以在一鍋三吃內，在任選一種湯頭，我們選了咖哩醬，如果有點海鮮，可以先吃西洋菜皮蛋鍋來煮海鮮，吃到一半後，再加入咖哩醬來涮肉片，濃厚的咖哩醬加入了咖哩醬、椰漿，香氣更濃郁，涮肉片也相當好吃，很值得一試。

餐點

蔬菜菇菇盤

蔬菜菇菇拼盤裡面有高麗菜、青江菜、花椰菜、香菇、杏鮑菇、金針菇、水果玉米，季節性的拼盤種類多達7種以上，食材相當新鮮。

老油條

吃麻辣鍋絕對不能少的老油條，一定要點一份，油條外觀看起來不會炸得太黑，酥度也是有的，我喜歡沾麻辣湯頭，保留一點酥脆感就吃，吸了麻辣湯的油條還可以吃到麵香，必點。

蝦漿燒賣、鳳城水餃、川丸子、酸菜白肉豬肉丸

由左至右是蝦漿燒賣、鳳城水餃、川丸子、酸菜白肉豬肉丸，很推薦可以點蝦漿燒賣、川丸子，把蝦餃做得像燒賣一樣，裡面有滿滿的蝦漿，根本就是港點等級的，鳳城水餃內包的是木耳、香菜、筍絲、紅蘿蔔、豬絞肉...配料超豐富的，另外川丸子特別軟，還有特別的酸菜白肉豬肉丸，都是很有特色的單點品項。

嫩肩牛(半份)

若是人不多想要每一種都吃吃看，建議可以點半份的嫩肩牛，肉片切得蠻厚的，在鍋底涮5-7秒特別香嫩，帶有一點咬勁的嫩肩牛，很有肉肉的實在感。

松阪豬 （半份）

油花分布很均勻的松阪豬，涮白鍋也超級好吃的。

海鮮拼盤 (小)

另外海鮮拼盤也很超值，有生干貝、九孔鮑魚、廣島生蠔、藍鑽白蝦，店員建議下鍋的時候可以先去殼，才可以保留湯頭的鮮味，九孔鮑魚超級軟，食材新鮮真的沒話說。

不可錯過的特色小點

椒麻皮蛋芝麻麵

椒麻皮蛋芝麻麵用的是比較粗的關廟麵，加上特製的椒麻醬、皮蛋，要趁熱把麵拌均勻，拌麵的時候，香到口水都要滴下來了，拌醬有點椒麻香辣，奇妙的是吃完第一口會想再吃第二口，欲罷不能，完全停不下來，我會想念他。

滷雞腳

雞腳超級大隻，一送上桌的時候就聞到香味，吃想馬上拿起來大口啃。

之前在大安路的麻辣鍋店吃過一次滷雞腳就念念不忘以外，波記的滷雞腳也是一絕，不只大隻，味道還特別香，雖然沒有像化骨綿掌一樣一咬就散掉，我更喜歡有一點咬勁的香氣，越咬越香，可以點。

波記雞滷飯

雞滷飯也超級可以，帶有膠質的雞肉塊特別嫩口，搭上滷的透亮的豬皮，這碗雞滷販實在太銷魂了，雖然醬色很深，味道不死鹹，滷汁特別香，讓我暫時先忘記減糖這件事，也想要多吃幾口。

飲品

鹹檸七 / 絲襪奶茶

另外店內還有很多港式的飲品可以點，凍檸茶、鹹檸七、冰淇淋絲襪奶茶，喝鹹檸七的時候要把鹹檸檬搓一搓再喝，好久沒有喝到鹹檸七，實在超級想念的。

我們點了一桌，有肉、蔬菜、丸子拼盤、海鮮、雞腳、椒麻麵、雞滷飯，二個人一起吃，實在是太好吃了，全部都吃光光。

肉片涮麻辣鍋或白鍋都可以，而且不用沾醬就蠻夠味的。

另外我更喜歡松阪豬肉片，也許是第一次吃到這樣的切法，豬肉吃起來特別香軟。

而且松阪豬煮熟後會有點捲曲，會吸附湯汁，味道更是一絕，很推薦一鍋三吃。

蝦漿燒賣也是我特別喜歡的一樣食材，外型像燒賣一樣，中間是滿滿的蝦漿。

大隻的藍鑽白蝦也超級新鮮，海鮮建議可以放在西洋菜皮蛋湯底內煮。

這天吃的每一樣食材我都很喜歡，尤其是比較少見的蝦漿燒賣、川丸子，而且食材吸收了清甜的湯頭不用沾醬，更能吃到食材的原味。

最後再稱讚一次，九孔鮑魚真的有夠好吃。

這餐下來，二人吃平均1500元左右，對我來說是高貴不貴，而且除了湯頭有特色以外，還可以吃到很有特色的椒麻皮蛋芝麻麵，雞魯飯，滷雞腳，每一樣都很有特色，波記的火鍋湯頭是以四個人計價，建議可以四個人一起來吃，平均一個人大概就只要750元，這樣對我來說就蠻划算的，而且在店內吃著港式的火鍋，回味一下在香港旅遊的時光，聽著經典的粵語歌，我很喜歡這樣的氛圍，很推薦喜愛吃火鍋的朋友們一定要來試試。

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