《釜山首爾自由行》Fritz coffee company Dohwa│首爾孔德站周邊很好買的必訪老屋咖啡廳

咖啡：Fritz coffee company Dohwa

地址：서울시 마포구 새창로 2길 17

電話：+82 2-3275-2045

營業時間：08:00~22:00(周末10:00~22:00)

官網：https://fritz.co.kr/

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來到韓國，跑咖啡館也可以說是一種韓國旅行的文化，身為咖啡師和深度跑咖人一定要找一些值得推薦的真正咖啡館給大家，那麼這間孔德站的Fritz coffee company Dohwa就是我很想推薦給大家的名單，我們這次因為入住孔德站的格萊德麻浦(Glad Mapo)，從飯店走到咖啡店只要10分鐘，算是非常便利的好選擇。

Fritz coffee目前有五個據點，大家比較熟悉的有三個，這間應該是孔德站本店，然後在安國站cafe onion附近也有一間分店，第三間則是在瑞草的良才站，另外兩間其中一間好像是進駐在HYBE，最新的則是拓點濟州島，本店的風格有點像半韓屋半老屋的風格，店門口不是那麼高調顯眼，門旁的小海象就是它們的招牌LOGO。

Fritz coffee company 可以說是韓國非常具有代表性的烘豆咖啡館，甚至可以說是一個擁有非常完整概念跟設計的品牌，原有的五位創始人在咖啡大賽奪得優勝後，再加上一位後來參與的烘焙師就是Fritz coffee company的主理人，它們並不打算僅僅只做一間咖啡館，「傳遞超越味道的價值」是這個品牌所有營造的理念，從一開始就以韓屋來打造，在懷舊的空間裡打造出令人愉悅的咖啡世界。

就像之前分享Cafe Onion說的，現在韓國有不少這種專業咖啡師和專業烘焙師合作的咖啡館，在釜山海雲台也去了一間同類型的Raw & Sweet，而Fritz coffee company每日新鮮烘焙出爐的麵包看起來就相當專業好吃，也有不少人是專門來買麵包的。

Fritz coffee company的生豆90%以上是自己直接貿易進口的，是從來源就非常講究咖啡品質的專業店家，最特別的是它們的咖啡吧檯設計，開放式的吧檯常常會看到工作人員同時在吧檯內和吧檯外工作跟製作飲料，一般咖啡廳中咖啡師與客人還是有著一點隔閡和距離，但在這裡彷彿彼此都能參與其中模糊了界線，工作人員忙碌的清潔杯具沖煮咖啡，完全不遮掩地呈現出來給予客人更親近也更安心的環境。

在Fritz coffee company的理念中，設計也是很重要的一環，是用來串起與客人連結的語言，所以它們也有自己專屬的設計團隊，因此它們不管是空間、咖啡豆或是周邊商品都有很厲害的表現，這趟來喝咖啡，一不小心就這樣買了雙襪子、一個杯子和一個胸章，一度還很想買它們的咖啡禮盒。

這天我們一入住完飯店就立刻馬不停蹄的趕來喝咖啡，但晚上還要去汝夷島的現代百貨吃晚餐所以就只快速點了咖啡和一份麵包，Fritz coffee company的品質還是很不錯的，咖啡選豆很不錯，從拉花來看也都依然是有水準之上，麵包部分有自己的專業烘焙師就是不一樣，基本完全有麵包店的水平，加上這裡的環境和空間設計都很得我心，完全是那種我自己平常會經常去的咖啡店名單。

Fritz coffee company的二樓空間更大，而且有很多復古的懷舊櫥櫃和家具，整體來說這裡絕對是愛咖啡的人必訪店，除了店家本身創始團隊就是咖啡賽出身的主理人，再搭配上人氣麵包師，而且店內不但有專業的視覺設計團隊更把每個工作人員都當作夥伴來培養，從進店就能感受到對自身品牌的熱愛，營造出的氣氛舒適又輕鬆，是那種讓人空閒時又沒什麼計劃就會想去坐坐的咖啡店!

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