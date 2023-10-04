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傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合美式霓虹的現代風格高雄新崛江火鍋

2023-10-04 17:18:04 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：116
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：225篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：傑佛瑞原汁火鍋
place高雄市新興區文橫一路9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

高雄新崛江火鍋-傑佛瑞原汁火鍋
以傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭為賣點
結合美式霓虹的現代風格外觀
逗趣來說~這裡沒有賣漢堡或是薯條唷
全新的新崛江美食餐廳給喜歡來逛街的大家

傑佛瑞原汁火鍋

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

紅燒湯頭

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

非市售濃縮高湯粉調製
主要採用羊骨和豬骨熬煮而成
有羊肉爐的濃郁也有龍骨湯頭的順口
整體來說味道算是鮮甜有味
如果湯不夠的話都還可以免費續加唷!

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

肉品

🔸翼板牛肉片
翼板牛肉的油脂含量分布均勻
而且筋少~因此吃起來相當軟嫩

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

🔸五花牛肉片
油脂稍微多一點點
配上紅燒湯頭讓味道添上一層特色

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合
🔸小羔羊肉片
羊騷味不會太重~口感也不會太硬口
最適合搭配紅燒湯頭的肉品

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

綜合火鍋料

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋的單點火鍋料
包括手工黃金餃、手工魚餃、黃金魚蛋
鱈魚丸和羊肉丸等等...
最推薦手工黃金餃和手工魚餃
因為吃起來比市售的火鍋料更有肉多汁

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

海鮮

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

🔸花枝漿 & 蛤蜊
花枝漿與大顆的蛤蜊都很新鮮
尤其是蛤蜊燙熟後都會自然開口
吃起來無沙更是軟嫩多汁
還摻雜少許的鮮海味

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

A&W麥根沙士

跟小時候常喝的黑松沙士比起來
稍微多了一點類似藥酒或是啤酒味
比較沒那麼甜~多了一點chill感

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

優惠資訊

【以下優惠二擇一】
🔸美式小遊戲籃球遊戲機，只要投進就會打9折
(可以先練習試玩，結帳時一次見真章~)
🔸9/15~10/10打卡就送一盤五花牛肉片

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合

營業資訊

📍 高雄市新興區文橫一路9號
⏰ 17:00–01:00
☎️ 07-2410094

#高雄宵夜
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傑佛瑞原汁火鍋 高雄宵夜 高雄晚餐 高雄美食 more
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