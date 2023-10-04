傑佛瑞原汁火鍋-新崛江美食傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭~結合美式霓虹的現代風格高雄新崛江火鍋

高雄新崛江火鍋-傑佛瑞原汁火鍋

以傳承40年手藝的紅燒火鍋湯頭為賣點

結合美式霓虹的現代風格外觀

逗趣來說~這裡沒有賣漢堡或是薯條唷

全新的新崛江美食餐廳給喜歡來逛街的大家

傑佛瑞原汁火鍋

紅燒湯頭

非市售濃縮高湯粉調製

主要採用羊骨和豬骨熬煮而成

有羊肉爐的濃郁也有龍骨湯頭的順口

整體來說味道算是鮮甜有味

如果湯不夠的話都還可以免費續加唷!

肉品

🔸翼板牛肉片

翼板牛肉的油脂含量分布均勻

而且筋少~因此吃起來相當軟嫩

🔸五花牛肉片

油脂稍微多一點點

配上紅燒湯頭讓味道添上一層特色



🔸小羔羊肉片

羊騷味不會太重~口感也不會太硬口

最適合搭配紅燒湯頭的肉品

綜合火鍋料

傑佛瑞原汁火鍋的單點火鍋料

包括手工黃金餃、手工魚餃、黃金魚蛋

鱈魚丸和羊肉丸等等...

最推薦手工黃金餃和手工魚餃

因為吃起來比市售的火鍋料更有肉多汁

海鮮

🔸花枝漿 & 蛤蜊

花枝漿與大顆的蛤蜊都很新鮮

尤其是蛤蜊燙熟後都會自然開口

吃起來無沙更是軟嫩多汁

還摻雜少許的鮮海味

A&W麥根沙士

跟小時候常喝的黑松沙士比起來

稍微多了一點類似藥酒或是啤酒味

比較沒那麼甜~多了一點chill感

優惠資訊

【以下優惠二擇一】

🔸美式小遊戲籃球遊戲機，只要投進就會打9折

(可以先練習試玩，結帳時一次見真章~)

🔸9/15~10/10打卡就送一盤五花牛肉片

營業資訊

📍 高雄市新興區文橫一路9號

⏰ 17:00–01:00

☎️ 07-2410094