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﹝新北市新莊﹞點22　下午沒休息營業至凌晨，很平價並好吃且環境佳的港式點心專賣店　　∕新莊富國店∕新莊港式點心推薦∕新莊必吃港式飲茶

2023-10-04 17:41:48 阿發的簡單幸福 人氣：122
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：893篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：點22港式點心專賣店(新莊富國店)
place新北市新莊區富國路129號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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點22港式點心專賣店all.jpg
近兩個月，看到家住的下新莊，在四維路商圈附近，新開幕了一家港式點心專賣的餐廳，很吸引我的目光。一是，這是我印象中，在這區域第一家具規模的港式飲茶餐廳，且看起來很平價；二是，有時親戚來訪，想說不要煮，就找間附近的店家吃，但老爸牙口不好、又有很固定吃的喜好，選擇真不多。而老爸，對港點還頗能接受，這間我想可以找個時間，和老婆、女兒、兒子先來試試。
才想要找個時間，先來試，但隔週假日，和我們家感情很好的姑姑及表妹來訪，我心想看到這家的網路上評價還不錯，於是就直接，全都帶來這間「點22-新莊富國店」吃看看。還好沒〝漏氣〞，而且還有幾道，他們都沒看過，覺得很新奇特別，也覺得不錯吃～
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點22港式點心專賣店01-店外觀.jpg
▲店外觀
位在新莊四維路商圈邊，
富國路上。
附近有兩座公有停車場（四維立體停車場&後港新公園地下停車場），
距離約不到200公尺，
開車前往停車還算方便。
 

點22港式點心專賣店02-1樓.jpg
1
一半是櫃台與工作區，
一半是用餐區。
 

點22港式點心專賣店03-2樓.jpg
2
一上樓看到這畫面，
感覺頗有吃港點的氣氛～
 

點22港式點心專賣店04-2樓用餐區.jpg
2樓用餐區
充滿新穎，
且有氣氛的港式茶餐廳感覺。
另牆面的燈飾為蒸籠造型，
也增添不少用餐氣氛。
 

點22港式點心專賣店05-2樓用餐區靠牆八人座.jpg
2樓用餐區靠牆八人座
最大桌面是八人座，
且無圓桌。
 

點22港式點心專賣店06-菜單.jpg
▲菜單
大類別有：找點心、找點腸、、找點炸、找點飯與粥、找點湯、找點飲、找點甜。
餐點無大小盤差別，
看起來每盤約1~2人份，
價位以港式點心來說，
算是平價。
對於我們家，
心花花的母女子三人，
總想每樣都點來吃看看而言，
這小份量且價位不高，
倒是很可以。
但如像我們這次是八人前往，
同樣的餐點，
至少要2盤，
才夠分一人一口。
 

點22港式點心專賣店07-菜單II.jpg
▲菜單II
還有2~6人的套餐選擇，
比較划算，
但只有下午13:30~16:30時段提供。
 

點22港式點心專賣店09-醬料區.jpg
▲醬料區
提供有：薑絲、蒜蓉醬、主廚辣椒醬
 

點22港式點心專賣店10-平價港式點心上桌.jpg
▲平價港式點心上桌（局部）
很多樣東西，
看起來就很有吃飯的感覺。
 

點22港式點心專賣店11-海鮮粥佛跳牆腸粉.jpg
▲海鮮粥、佛跳牆、腸粉
 

點22港式點心專賣店12-挪威干貝海鮮粥.jpg
▲挪威干貝海鮮粥
老爸牙口不好，
海鮮粥是專為他點的，
這還頗合他口味。
 

點22港式點心專賣店13-御品魚翅佛跳牆.jpg
▲御品魚翅佛跳牆
想說帶三個長輩來吃飯，
點個熱湯給他們。
以一碗才百元的佛跳牆而言，
算是物美價廉。
 

點22港式點心專賣店14-澎湖絲瓜湯包.jpg
▲澎湖絲瓜湯包
幾位女生想吃絲瓜湯包，
於是點了兩籠，
不要問我好不好吃，
因為我原本就沒很愛絲瓜湯包，
老婆覺得好吃就好～
 

點22港式點心專賣店15-黃金蘿蔔糕.jpg
▲黃金蘿蔔糕
表面煎炸至金黃赤赤，
且厚實的模樣，
看起來就很不賴。
老婆和兩位女性長輩，
吃了幾口直說好吃。
老婆甚至還說，
這是在我們下新莊，
目前她吃過的，
覺得最好吃的蘿蔔糕。
 

點22港式點心專賣店16-金鉤葫瓜鹹水角.jpg
▲金鉤葫瓜鹹水角
因為當天大部份的人，
都沒吃過這道，
也不知道這是什麼，
加上模樣很特別，
所以點來給大家嚐嚐。
 

點22港式點心專賣店17-金鉤葫瓜鹹水角剖面.jpg
▲金鉤葫瓜鹹水角，剖面
小巧逗趣類似葫蘆的外觀，
有點吸睛。
鹹水角是港澳常見的點心，
但多為橢圓型。
這或因加了葫瓜，
所以刻意製成類葫蘆外觀，
且帶點綠色。
表皮酥脆，
吃起來帶有Q感，
內餡為金鉤蝦米、肉末、葫瓜小丁...等。
個人覺得這風味不錯，
且特別。
 

點22港式點心專賣店18-黃金沙拉韭菜餃.jpg
▲黃金沙拉韭菜餃
不錯吃的炸物點心
 

點22港式點心專賣店19-水晶鮮蝦餃.jpg
▲水晶鮮蝦餃
 

點22港式點心專賣店20-腐皮鮮蝦捲.jpg
▲腐皮鮮蝦捲
老婆說這好好吃～
 

點22港式點心專賣店21-爆漿流沙包.jpg
▲爆漿流沙包
這大概是到許多港點店，
必點的人氣餐點，
且要趁熱吃。
撥開熱騰騰鬆軟的包子外皮，
看著金黃，
且香氣十足的爆漿流沙流出，
不僅誘人，
且是很邪惡讓人無法抗拒的美味～
 

點22港式點心專賣店22-荷葉糯米飯.jpg
▲荷葉糯米飯
吃起來，
有如我很愛的水煮南部粽，
只是控肉塊變成了肉末。
 

點22港式點心專賣店23-臘味排骨飯.jpg
▲臘味排骨飯
對要吃飯，
還要有肉的兒子來說，
這是最適合他的～
 

點22港式點心專賣店24-橙食豆沙包.jpg
▲橙食豆沙包
很有大吉大利的感覺，
品名也很詼諧。
 

點22港式點心專賣店25-橙食豆沙包剖面.jpg
▲橙食豆沙包，剖面
我個人原本就沒有愛豆沙包，
所以就跳過。
 

點22港式點心專賣店26-留影.jpg
▲留影
由於想帶幾位長輩，
在自家附近吃點不一樣的，
不要每次都是熱炒合菜店。
但老爸又很不愛異國美食，
於是帶來這家新開不久，
沒吃過的「點22港式點心專賣店-新莊富國店」。
其實點了不少種港點，
但和幾位長輩吃飯，
不好讓大家等我一一拍，
我只隨意拍了些。
還好沒漏氣，
大家吃得都還滿意，
花費也不高。

後來我才知，
「點22」是近一年多，
新創的港式點心專賣店連鎖品牌，
主打「美味、快速、方便、衛生、平價」，
還重金禮聘正統的港式點心主廚坐鎮。
我在網路上看到已開的幾家分店，
其評價與星等都還不錯。
雖然整體口感上，
我個人覺得，
還是比我們很愛的台北某幾家名店有些距離，
但這的價位很平價庶民，
口感也能保有一定水準與品質，
且有些品項，
也讓我老婆，
以及在座幾位女性覺得非常好吃，
像是黃金蘿蔔糕；
有些則是看起來很吸睛與特別，
像是：金鉤葫瓜鹹水角＆橙食豆沙包。
我們覺得，
這間是在新莊當想吃港式點心時，
很不錯的選擇。
不僅平價、口感有一定品質、環境佳，
且下午沒休息還營業至凌晨。
（據說上新莊也有一間分店，但我們只光顧過，離家最近的下新莊這間）

最大桌是8人長桌（8人坐在一起會有點擠）
超過8人就需分開坐，
且無圓桌。
喜歡吃飯要坐圓桌的感覺，
或是超過8人的聚會，
又不想分桌坐的，
需考量。

【營業時間】11300200
【地　　址】新北市新莊區富國路129

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22、港式點心專賣店、新莊富國店、爆漿流沙包、金鉤葫瓜鹹水角、荷葉糯米飯、橙食豆沙包、新莊港式點心推薦、新莊必吃港式飲茶、新莊宵夜推薦

 

 

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點22 港式點心專賣店 新莊富國店 爆漿流沙包 金鉤葫瓜鹹水角 荷葉糯米飯 橙食豆沙包 新莊港式點心推薦 新莊必吃港式飲茶 新莊宵夜推薦
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