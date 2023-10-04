﹝新北市新莊﹞點22　下午沒休息營業至凌晨，很平價並好吃且環境佳的港式點心專賣店　　∕新莊富國店∕新莊港式點心推薦∕新莊必吃港式飲茶



近兩個月，看到家住的下新莊，在四維路商圈附近，新開幕了一家港式點心專賣的餐廳，很吸引我的目光。一是，這是我印象中，在這區域第一家具規模的港式飲茶餐廳，且看起來很平價；二是，有時親戚來訪，想說不要煮，就找間附近的店家吃，但老爸牙口不好、又有很固定吃的喜好，選擇真不多。而老爸，對港點還頗能接受，這間我想可以找個時間，和老婆、女兒、兒子先來試試。

才想要找個時間，先來試，但隔週假日，和我們家感情很好的姑姑及表妹來訪，我心想看到這家的網路上評價還不錯，於是就直接，全都帶來這間「點22-新莊富國店」吃看看。還好沒〝漏氣〞，而且還有幾道，他們都沒看過，覺得很新奇特別，也覺得不錯吃～

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】





▲店外觀

位在新莊四維路商圈邊，

富國路上。

附近有兩座公有停車場（四維立體停車場&後港新公園地下停車場），

距離約不到200公尺，

開車前往停車還算方便。





▲1樓

一半是櫃台與工作區，

一半是用餐區。





▲2樓

一上樓看到這畫面，

感覺頗有吃港點的氣氛～





▲2樓用餐區

充滿新穎，

且有氣氛的港式茶餐廳感覺。

另牆面的燈飾為蒸籠造型，

也增添不少用餐氣氛。





▲2樓用餐區靠牆八人座

最大桌面是八人座，

且無圓桌。





▲菜單

大類別有：找點心、找點腸、、找點炸、找點飯與粥、找點湯、找點飲、找點甜。

餐點無大小盤差別，

看起來每盤約1~2人份，

價位以港式點心來說，

算是平價。

對於我們家，

心花花的母女子三人，

總想每樣都點來吃看看而言，

這小份量且價位不高，

倒是很可以。

但如像我們這次是八人前往，

同樣的餐點，

至少要2盤，

才夠分一人一口。





▲菜單II

還有2~6人的套餐選擇，

比較划算，

但只有下午13:30~16:30時段提供。





▲醬料區

提供有：薑絲、蒜蓉醬、主廚辣椒醬





▲平價港式點心上桌（局部）

很多樣東西，

看起來就很有吃飯的感覺。





▲海鮮粥、佛跳牆、腸粉





▲挪威干貝海鮮粥

老爸牙口不好，

海鮮粥是專為他點的，

這還頗合他口味。





▲御品魚翅佛跳牆

想說帶三個長輩來吃飯，

點個熱湯給他們。

以一碗才百元的佛跳牆而言，

算是物美價廉。





▲澎湖絲瓜湯包

幾位女生想吃絲瓜湯包，

於是點了兩籠，

不要問我好不好吃，

因為我原本就沒很愛絲瓜湯包，

老婆覺得好吃就好～





▲黃金蘿蔔糕

表面煎炸至金黃赤赤，

且厚實的模樣，

看起來就很不賴。

老婆和兩位女性長輩，

吃了幾口直說好吃。

老婆甚至還說，

這是在我們下新莊，

目前她吃過的，

覺得最好吃的蘿蔔糕。





▲金鉤葫瓜鹹水角

因為當天大部份的人，

都沒吃過這道，

也不知道這是什麼，

加上模樣很特別，

所以點來給大家嚐嚐。





▲金鉤葫瓜鹹水角，剖面

小巧逗趣類似葫蘆的外觀，

有點吸睛。

鹹水角是港澳常見的點心，

但多為橢圓型。

這或因加了葫瓜，

所以刻意製成類葫蘆外觀，

且帶點綠色。

表皮酥脆，

吃起來帶有Q感，

內餡為金鉤蝦米、肉末、葫瓜小丁...等。

個人覺得這風味不錯，

且特別。





▲黃金沙拉韭菜餃

不錯吃的炸物點心





▲水晶鮮蝦餃





▲腐皮鮮蝦捲

老婆說這好好吃～





▲爆漿流沙包

這大概是到許多港點店，

必點的人氣餐點，

且要趁熱吃。

撥開熱騰騰鬆軟的包子外皮，

看著金黃，

且香氣十足的爆漿流沙流出，

不僅誘人，

且是很邪惡讓人無法抗拒的美味～





▲荷葉糯米飯

吃起來，

有如我很愛的水煮南部粽，

只是控肉塊變成了肉末。





▲臘味排骨飯

對要吃飯，

還要有肉的兒子來說，

這是最適合他的～





▲橙食豆沙包

很有大吉大利的感覺，

品名也很詼諧。





▲橙食豆沙包，剖面

我個人原本就沒有愛豆沙包，

所以就跳過。





▲留影

由於想帶幾位長輩，

在自家附近吃點不一樣的，

不要每次都是熱炒合菜店。

但老爸又很不愛異國美食，

於是帶來這家新開不久，

沒吃過的「點22港式點心專賣店-新莊富國店」。

其實點了不少種港點，

但和幾位長輩吃飯，

不好讓大家等我一一拍，

我只隨意拍了些。

還好沒漏氣，

大家吃得都還滿意，

花費也不高。



後來我才知，

「點22」是近一年多，

新創的港式點心專賣店連鎖品牌，

主打「美味、快速、方便、衛生、平價」，

還重金禮聘正統的港式點心主廚坐鎮。

我在網路上看到已開的幾家分店，

其評價與星等都還不錯。

雖然整體口感上，

我個人覺得，

還是比我們很愛的台北某幾家名店有些距離，

但這的價位很平價庶民，

口感也能保有一定水準與品質，

且有些品項，

也讓我老婆，

以及在座幾位女性覺得非常好吃，

像是黃金蘿蔔糕；

有些則是看起來很吸睛與特別，

像是：金鉤葫瓜鹹水角＆橙食豆沙包。

我們覺得，

這間是在新莊當想吃港式點心時，

很不錯的選擇。

不僅平價、口感有一定品質、環境佳，

且下午沒休息還營業至凌晨。

（據說上新莊也有一間分店，但我們只光顧過，離家最近的下新莊這間）

唯，

最大桌是8人長桌（8人坐在一起會有點擠），

超過8人就需分開坐，

且無圓桌。

喜歡吃飯要坐圓桌的感覺，

或是超過8人的聚會，

又不想分桌坐的，

需考量。



【營業時間】11：30～02：00

【地 址】新北市新莊區富國路129號

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】

【延伸閱讀】

◎﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅 無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓 巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓

◎﹝新北市新莊﹞四維路銅板小吃、高CP值、老字號...庶民美食地圖，從早餐到宵夜都有～

◎﹝新北市新莊﹞後港一路美食地圖 17家擁有高人氣在地人的庶民小吃美食＋2家輔大前的特色美食

◎﹝新北市新莊﹞北港鵝肉 在地巷弄內好吃的鵝肉麵（飯）30多年老店攤，但蔥酥飯更是令人驚艷

◎﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館 低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！

◎﹝新北市新莊﹞茶之鄉泡沫紅茶店 令人泛起五六年級生的濃濃回憶殺！在地老字號人氣泡沫紅茶店

◎﹝新北市新莊﹞鴨禾寶東山鴨頭 不用回鍋油、不賣隔夜，一週只賣三天的人氣老字號東山鴨頭

◎﹝新北市新莊﹞北方牛肉麵 當地居民才知，隱身巷內、物美價廉，肉多大塊才150元的大碗公牛肉麵

◎﹝新北市新莊﹞燕覺早午 隱藏巷弄內在地高人氣，多達31種口味的手工脆皮蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞龍門客棧 菜色眾多、出菜快、環境古色古香，俗閣大盤且很有〝吃飯〞感的高人氣老字號熱炒店餐廳

◎﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯 外觀清新簡潔，口感類健康餐盒，使用去骨雞腿肉的新開幕雞肉飯專賣店

◎﹝新北市新莊﹞林口忠孝米苔目 自製手作米苔目與黑糖糖漿，30多年知名剉冰店之新二代店

◎﹝新北市新莊﹞鐵鍋叔叔 攤車外觀特別，脆皮蛋餅與滿福堡比擬餐廳口感，真可打掛許多早午餐與速食連鎖店~

◎﹝新北市新莊﹞川豫麵館 手扯麵條寬如皮帶，原味優、辣油潑麵更夠勁，豫家鄉的媽媽味~

◎﹝新北市新莊﹞鼎鼎香涮涮屋 日式文青鍋物圖繪、環境寬敞明亮，口感自然鮮美的高人氣平價涮涮鍋

◎﹝新北市新莊﹞硬氣哥鈑烤吐司 隱藏巷弄內在地人才知，硬氣粗曠但好吃的鐵板吐司三明治＆地瓜起司蛋餅

◎﹝新北市新莊﹞後菜園艋舺腿庫飯（新址） 會肥膩也無怨尤的邪惡美味，市場雨棚攤區的高人氣腿庫飯有了新店面

◎﹝新北市新莊﹞樂製滷食 七種乾滷、四種湯滷風味，十二種麵條、青菜區有如小型菜攤，客製化自由度極高的人氣加熱滷味

◎﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵 百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤

◎﹝新北市新莊﹞呷牛排 竟有牛排搭牛肝菌燉飯，打卡送螺旋酥皮濃湯，在地人高評價的牛排館

◎﹝新北市新莊﹞騎雞鹽水雞 在地高人氣關東煮之新品牌，炎夏晚餐沒食慾？就要吃鮮爽嫩口不油鹹膩的鹹水雞

◎﹝新北市新莊﹞一串日式關東煮｜焦糖冷滷味 一口接一口、五告好呷！風味獨特、高CP值，在地高人氣的焦糖冷滷味

◎﹝新北市新莊﹞黑傑克原味炭烤牛排 真男人的我，當然要點大份量的真男人炭烤牛排套餐

◎﹝新北市新莊﹞阿忠牛排 巷弄內老字號，在地人家庭聚會首選，一客不到兩百元還含自助沙拉吧的高人氣、高CP值台式牛排館

◎﹝新北市新莊﹞德克斯先生牛排 愛豪邁大口吃牛排者激推！新莊唯一，原肉整塊重量級30盎司厚切牛排

◎﹝新北市新莊﹞IKEA宜家家居 驚！豆鯊包後又一超夯新品，鯊鯊化身成超Q又呆萌的「鯊寶包」（刈包），真是太欠吃～

◎﹝新北市新莊﹞嘉義龍安粉條冰 傳統古早味消暑沁心涼又有飽足感，甜而不膩的人氣手工粉條冰

◎﹝新北市新莊﹞KK手工窯烤pizza 雙北地區街頭巡迴快閃，高人氣的手工薄皮窯烤披薩行動餐車

◎﹝新北市新莊﹞二良脆皮烤饅頭 一天只賣三小時的新竹超人氣秒殺脆皮烤饅頭，新莊也買得到了~

◎﹝新北市新莊﹞壹三找餐 酥脆含汁的日式炸牡蠣，竟是平價早午餐漢堡與吐司的主角！

◎﹝新北市新莊﹞早安有喜(新莊復興店) 竹炭黑金堡、牛奶白金堡、飯食、麵食、拼盤...，上百種選擇的複合式人氣早午餐

◎﹝新北市新莊﹞築間幸福鍋物 網路評價4.8顆星，環境、食材、服務態度都令人感到優質與幸福感，更是火鍋控們的深夜食堂

◎﹝新北市新莊﹞饞饞燒肉鍋物 環境令人眼睛一亮，小份量食材單點多樣的選擇，點餐高自主性、高自由度的平價燒肉鍋物店~

◎﹝新北市新莊﹞強尼兄弟健康廚房（幸福店） 少油、少鹽、低卡、低GI，豐富多樣化菜色，味美又親民價，營養師認證的輕食尚健康餐盒

◎﹝新北市新莊食記﹞阿淑清蒸肉圓 皮軟嫩帶Q、餡如札實肉丸子、醬料鹹甜含蒜泥香嗆之人氣清蒸肉圓老店

◎﹝新北市新莊食記﹞許家小館 藏身新莊區公所旁街巷內，在地人吃的人氣平價北方麵食館，好吃的牛肉捲餅

◎﹝新北市新莊食記﹞咪咪紅豆餅 紅豆餅竟有龍蝦沙拉起司口味，還只賣30元的銅板價！

◎﹝新北市新莊食記﹞真有味鹹酥雞 網路地圖查不到，在地人才知，30年傳統鹹酥雞人氣老攤

◎﹝新北市新莊食記﹞忠將蔥蔬餅 黃昏市場裡，酥香脆、蔬菜爆量、高CP值、高人氣的蔥抓餅

◎﹝新北市新莊食記﹞ㄚ亦の腿庫飯 肉肉控必吃便當，肥美腿庫肉+現炸紅燒肉+大香腸，讓你吃的肥到深處無怨尤的大綜合飯

點22、港式點心專賣店、新莊富國店、爆漿流沙包、金鉤葫瓜鹹水角、荷葉糯米飯、橙食豆沙包、新莊港式點心推薦、新莊必吃港式飲茶、新莊宵夜推薦

文章標籤