淡水景點 ｜ 齊柏林空間 全新特展《覓城》

和家人到淡水走走，順便到淡水老街看齊柏林空間的覽展

目前在看見齊柏林基金會一樓有免費的攝影展

延伸閱讀：改變的力量，看見台灣10週年攝影巡迴展

每一幅都超美的，謝謝齊導演讓我們看到不一樣的台灣

看完攝影展後，志工說附近的齊柏林空間正在展出全新特展《覓城》

有興趣可以買票進去看

齊柏林空間匯集了齊導60萬珍貴影像作品，透過每一次不同策展，讓大家看見這片土地的故事

不定期與國外影像創作者合作，交流友善土地、關懷生命

從下方這個入口往裡面走，在德記洋行後棟，入口處較為隱秘

現場購票成人是$150，線上買更便宜！

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裡面可以拍照，但不能錄影

全新特展《覓城》

每整點跟30分會有看見台灣幕後花絮影片放映，時長約20分鐘

看完真的很感動，回家想把看見台灣再看一次



延伸閱讀：

看見台灣friday線上看 只要花$69元即可在48小時內線上看

2024年看見台灣3即將上映，預購片：https://www.youtube.com/watch?v=LRRUWJGQtIM

從不一樣的角度看台灣

站在每幅作品前慢慢感受照片所要傳達的故事

最後逛完展覽也可以捐款

捐款後，自己的名字就會秀在直升機上囉

非常適合帶小朋友來場深度之旅，好好認識台灣的美

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