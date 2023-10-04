淡水景點 ｜ 齊柏林空間 全新特展《覓城》

和家人到淡水走走，順便到淡水老街看齊柏林空間的覽展
目前在看見齊柏林基金會一樓有免費的攝影展
延伸閱讀：改變的力量，看見台灣10週年攝影巡迴展
每一幅都超美的，謝謝齊導演讓我們看到不一樣的台灣
看完攝影展後，志工說附近的齊柏林空間正在展出全新特展《覓城》
有興趣可以買票進去看
齊柏林空間匯集了齊導60萬珍貴影像作品，透過每一次不同策展，讓大家看見這片土地的故事
不定期與國外影像創作者合作，交流友善土地、關懷生命
🔴 景點名稱：齊柏林空間
🔴 粉絲團：https://www.facebook.com/chipolin.org
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/chipolin_space?fbclid=IwAR3U0rOTirRs6jqKc4_rm1Vme4N_YytgZIPBu7sLmhJwzz_0ZQ9WPyOs9pE
🔴 地 址：25158新北市淡水區中正路316-1號
🔴 營業時間：週三～週一10:00–18:00(週二公休) 最後入場時間：17:00
🔴 官 網：https://www.chipolin.org/
🔴 kkday線上購票：
🔴 klook線上購票：
從下方這個入口往裡面走，在德記洋行後棟，入口處較為隱秘
現場購票成人是$150，線上買更便宜！
🔴
🔴
裡面可以拍照，但不能錄影
全新特展《覓城》
每整點跟30分會有看見台灣幕後花絮影片放映，時長約20分鐘
看完真的很感動，回家想把看見台灣再看一次
延伸閱讀：
看見台灣friday線上看 只要花$69元即可在48小時內線上看
2024年看見台灣3即將上映，預購片：https://www.youtube.com/watch?v=LRRUWJGQtIM
從不一樣的角度看台灣
站在每幅作品前慢慢感受照片所要傳達的故事
最後逛完展覽也可以捐款
捐款後，自己的名字就會秀在直升機上囉
非常適合帶小朋友來場深度之旅，好好認識台灣的美
🔴 景點名稱：齊柏林空間
🔴 粉絲團：https://www.facebook.com/chipolin.org
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/chipolin_space?fbclid=IwAR3U0rOTirRs6jqKc4_rm1Vme4N_YytgZIPBu7sLmhJwzz_0ZQ9WPyOs9pE
🔴 地 址：25158新北市淡水區中正路316-1號
🔴 營業時間：週三～週一10:00–18:00(週二公休) 最後入場時間：17:00
🔴 官 網：https://www.chipolin.org/
🔴 kkday線上購票：
🔴 klook線上購票：