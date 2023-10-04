2023 (內含避雷指南)新竹港式茶餐廳評價開箱》【良家手工港式點心坊】平均價格算親民，鮮蝦腐皮捲異常貴的一家店 I 新竹 I 新竹美食地圖 I 新竹美食 I 新竹美食推薦 I 新竹聚餐餐廳 - 理智

【良家手工港式點心坊】地理位置 / 怎麼去

良家位於東大高架道路旁的光復路與南大路交叉口附近，前往方式提供以下兩種：

。大眾交通工具：可於新竹火車站 or 北新竹站下車，步行前往約10分鐘(距離1公里左右)。

。自行開車前往：開車前往的朋友可以於國一於95A-新竹交流道下，行經光復路約4公里即可抵達。

【良家手工港式點心坊】停車位置

良家的停車算蠻方便的，門口就是東大高架道路下的路邊停車場，附近也有不少收費停車場。唯一的缺點大概是位於新竹動物園附近，假日人潮眾的情況高機率停車位置難找。

【良家手工港式點心坊】價位 I 價目表 I 菜單一覽

良家手工港式點心坊小點類大概落在50-80元、飯麵類等落在120-160元，其中比較特別的鮮蝦腐皮捲(3捲)則是落在220元。湯品則80元左右，和一般燉品屋之價格差不多；飲料則是40-80元。整體價格比起添好運這種集團，價格稍低一點，但鮮蝦腐皮捲則是超乎異常的貴XD(而就是因為他異常的貴，我特地點了一下來吃吃看，有興趣的朋友可以看餐點評價的部分)。

【良家手工港式點心坊】餐點評價

。楊枝甘露。

楊枝甘露喝起來一句話，就是麻古的口味。如果你喜歡麻古的楊枝甘露，來這裡點這道甜品你一定不會失望。西米露、芒果佐紅葡萄柚果肉，喝起來酸酸甜甜的，有種讓人幸福的感覺。

。鮮蝦腐皮捲(3捲)。

重頭戲來了，各位觀眾，這道就是傳說中普遍平價餐點中，異常昂貴的一道大菜。相較於其他家的鮮蝦腐皮捲，良家的從視覺上看起來就比其他人厚了一圈。咬下去的蝦子數量，也比其他家的多了不少的感覺(請注意，這邊都是不專業的咀嚼感受，而非真實有去計算實際數量)。吃起來的口感，個人覺得蠻對得起它的價位，算是過關的一道菜。

。蘿蔔糕(3片)。

良家的蘿蔔糕單吃的話，較沒有味道，是連蘿蔔味都沒有的那種XD。口感吃起來則是外酥內綿，中上水準。搭配店員推薦的醬汁後，蘿蔔糕的好吃程度大概從原本的55分旱地拔蔥似的到80分左右的水準。因此蘿蔔糕無須避雷，而是要搭配合適的醬料作食用。假設你沒有搭配到，只能說你跟良家蘿蔔糕的緣分還沒到(?XD。

。蛋塔(3個)。

良家的蛋塔吃起來僅有淡淡的蛋香味，尺寸則是肯德基蛋塔的2/3版本。價格與口感上算是中規中矩，當作餐點後的結尾可以說是中規中矩。

。酥皮叉燒包(2個)。

良家的叉燒包吃起來只能用{{不符合茶餐廳之水準，但不到有雷請避的那種}}說明。外部波羅包和裡面的叉燒味道都淡淡的，咬下去會有點失望。一開始以為是奶油用的不夠，但是咬完嘴巴還是油油的一圈。這道酥皮叉燒包適合給口味較為清淡的朋友品嘗，吃起來會有種不膩的感覺。

。藥膳雞湯。【有雷請避】

藥膳雞湯視覺上看起來和一般燉品屋的沒有落差，喝起來大概180度的不同。雞肉肉質很不錯，是入口即化的口感。湯喝起來會完全不知道在喝甚麼…，有點像是水加上油的味道。最後這也是唯二沒有吃完的…。

。撈麵雲吞。【有雷請避】

撈麵這個品項，一直是我去港式茶餐廳必吃的選項，公仔麵的口感我真的超愛。這碗送上來的時候，內心真的超級害怕，因為她看起來就是統一肉燥麵。果不其然，吃了一口後，他就是辣味統一肉燥麵…。這碗我真的不知道要講甚麼，統一肉燥麵賣160我傻眼到不行。很抱歉，這款也是我們沒有吃完的其中之一…。

【良家手工港式點心坊】初訪心得

會選擇良家手工港式點心坊，主要是因為剛好很想吃點港式茶餐廳，看了一下他們的平價，有高達4.4顆星，就立刻手刀下訂了。吃完後，應證了網友的話「Google商家評價是可以洗出來的」。這家整體吃完不到2顆星這麼誇張，大概就是2-3中間的水準。兩人吃完的價位雖沒有服務費，但也要將近1000元。平均一人500元，相信有更多更好的選擇。但必須得說，良家還是有讓我們感覺不錯的餐點，畢竟一家餐廳可能不會每一道都是招牌，而我們寫出的菜色無論好壞，都可以給各位做為點餐的參考依據。只是撈麵使用傳統陽春麵攤看到的麵條一樣這點，我真的過不去…。

【良家手工港式點心坊】店家資訊

名稱：良家手工港式點心坊

時間：11:00-21:00

電話：03-5612818

地址：300新竹市東區花園街19號

推薦：楊枝甘露…吧。