Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車 |可登機嬰兒推車推薦，輕巧秒收不佔空間，帶嬰兒出國最強幫手！ - 艾薇覓食趣

最後更新時間 2023-10-03

愛出國旅遊的我們，以前出國想去哪就去哪，今年帶上了9個月的女兒，簡直是多了一個大行李，好在我帶上了「Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車」，讓我這趟日本沖繩旅遊超輕鬆！ Goody Pro魔術瞬收手推車是可登機嬰兒推車，一鍵秒收超方便的，放在車上不佔空間，重點輕巧好提，就算我一手抱娃一手提著也可以，帶嬰兒出國最強幫手就是它了！

帶寶寶出國一定要帶嬰兒推車嗎？

帶小孩出國大包小包，

想要省麻煩用背帶不帶推車嗎？

我跟你們說千萬別有這想法，

因為嬰兒推車才能減輕負擔，

就算小孩不坐至少還能當購物車，

不然又要抱小孩又要提東西，

手哪夠用啊～～～～

決定這趟日本沖繩之旅後，

我就開始看可帶出國的嬰兒推車，

網路上有很多可登機嬰兒推車推薦文章，

以下幾點是我個人的考量

推車重量輕巧，可一手抱娃一手提車 可單手收摺推車，收車後可獨立站立 可單手展開推車 推車可登機或機邊托運 座椅有舒適或平躺的角度 需有收納空間

當然不可能為了出國買嬰兒推車，

也是因為老公後車廂東西太多，

原本推車算是戰車型的，

在擺放時總要清出空間，

出國帶戰車型推車又超重超佔位，

所以乾脆再買一台輕量型嬰兒推車，

讓我們日常和之後出國都能更便利。

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車 |可登機嬰兒推車推薦

參考了網路的輕量型嬰兒推車，

以及可登機嬰兒推車推薦資料後，

最後選擇跟汽車座椅相同的chicco歐洲品牌，

chicco嬰兒推車種類很多，

我是選了…..

「Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車」

這款是可登機嬰兒推車，

不管是價格還是外型、功能，

通通符合我們的需求！

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，

有銀灰，白灰、綠、粉、藍和黑6種顏色，

我們是選擇帶有神秘又時尚的黑色，

拿到時質感真的超級好，

不管擺在哪裡都好美哦～

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜規格

展開尺寸(長x寬x高)：79cm x 46.5cm x 105cm

收摺尺寸(長x寬x高)：25cm x 46.5cm x 56cm

推車重量：6.9公斤

承重量：15公斤

適用年齡：0~4歲

安全認證：國家CNS檢驗合格

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜嬰兒推車推薦實話說

這台Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，

我們已經用4個多月了，

剛好趁這次出國旅遊，

把我們整個使用過程，

以及帶出國的優缺點，

分享給你們做參考～

車身外型美觀

媽媽我偏愛簡約色調，

霧黑色的嬰兒推車，

在哪個地點都很好看。

輕量化設計｜一手可提起，方便攜帶且符合登機尺寸

全車身都有輕量化設計，

推車結構穩定且該有的都有，

不會為了輕巧車身而少東少西的～

嬰兒推車收摺起來的就長這樣，

前圍扶手可變成提把，

單手就可以輕鬆提起～

老公手拿東西又背背包，

又提著嬰兒推車上樓梯，

背影看起來好MAN啊XD

Chicco Goody Pro手推車，

輕巧好收納真的很好靈活運用，

我們在沖繩租的車後面放行李都滿了，

好在推車夠小可以放前座，

跑行程需要換乘交通工具收納也很方便，

重點搭飛機可以機邊托運，

還可以提上飛機的可登機推車，

帶寶寶出國真的超便利，

不用抱著小孩過海關等飛機，

如果這樣我手會斷掉！

單手瞬收瞬開｜收摺時自動站立

Chicco Goody Pro嬰兒推車，

皮革製握把是人體工學設計，

握起來蠻舒服的！

而且這是款魔術瞬收的手推車，

只要按手把上的鍵一秒瞬收，

打開則是單手拉開就展開～

實際操作真的超驚訝，

單手一鍵就收摺，

完全不費力氣，

出門需要上下車就超方便，

單手抱小孩又立馬收展推車，

對白天毫無後援的我來說，

絕對是最佳的好幫手！

坐墊柔軟可拆洗｜五點式固定更安全

背靠硬挺，

但有軟墊增加Q度，

表布很親膚還算透氣，

而且還可以拆洗！

我們在推車上都會加裝電風扇，

讓體溫高的甯不會被熱到，

但Chicco Goody Pro嬰兒推車，

真的讓我們超級驚艷的，

本來怕超曬超熱的沖繩，

會讓她坐到背部流汗，

沒想到完全沒有呢～

假如你們家寶寶真的超怕熱，

加上涼感坐墊會更好散熱哦～

chicco推車對安全很嚴謹，

選用五點式固定安全帶，

還有可拆洗的保護套，

讓寶寶坐在上面更舒適安全！

專屬新生兒坐墊，頭靠軟墊保護｜從出生就可以坐的嬰兒推車

這款Goody Pro嬰兒推車，

是寶寶從新生兒時期就能坐的推車，

有附上專屬新生兒坐墊，

大概可坐到6個月左右，

坐墊有頭部保護、透氣孔的設計，

讓寶寶坐在上面不會太悶熱，

此外也有固定坐墊的扣子，

確保加裝上去的坐墊不會滑落！

可調式腳踏墊｜大朋友、小寶寶腳部輕鬆放置

推車的腳踏墊的位置，

做成可調式的設計，

輕鬆一扳就能調整，

可以按照小朋友喜歡的方式坐著，

像10個月大的甯還是小短腿，

腳踏墊抬高成平行的位置，

對她的腳部比較輕鬆，

但她坐姿都超不熟女的拉XD

特殊版扣設計輕鬆調整靠背｜近全平躺角度讓寶寶舒服的睡覺

會選擇Chicco Goody Pr0手推車，

除了看中它是秒收、可登機推車外，

可調式近全躺的靠背也是重點之一，

特殊的版扣設計輕鬆就上下調整。

甯白天小睡大概只有兩小時，

這趟出國旅行真的玩得很累，

三不五時都能看到他在推車上睡著，

近全平躺的靠背讓她睡得更久更沉，

也讓我們逛街吃飯更自在，

不然買藥妝她在亂真的很難逛XD

除了睡覺以外，

我覺得喝奶也很好用，

放在只要調整到傾斜角度，

就能輕鬆瓶餵！

四輪培林流暢設計｜煞車一踩就鎖固

Chicco Goody Pro手推車，

是輕量型的嬰兒推車，

輪子小巧但推起來還蠻順的，

碰到路上的窟窿稍微有點震，

但我覺得還是可以接受～

後輪有煞車設計，

一踩就會煞住，

在滑坡上踩著也很穩，

但煞車板設計的有點小，

踩的時候需要低頭看一下位置XD

置物空間｜讓你購物也有小空間放

Chicco Goody Pro嬰兒推車，

雖然是可登機的嬰兒車，

但置物空間還是有的，

底下放購物的東西還OK，

但甯的米餅或茶壺包巾等，

我會放在上面的小空間，

但這邊是用扣子固定，

不能放太重的東西哦～

可調式遮陽篷｜拉鍊式隱藏延伸設計、網狀通風又能看小孩





上面的遮陽篷是可調整的，

有拉鍊的隱藏延伸設計，

不要用可以收起來，

而且還有網布設計，

可以通風又能看小孩。

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜評價

這次出國旅遊攜帶Chicco嬰兒推車，

真的是最正確的選擇了！

這款Goody Pro魔術瞬收手推車，

雖然有一些小地方我覺得可以再更好，

但整體使用上我都超滿意，

它的單手不費力秒收展，

輕巧好提收納又不佔空間，

坐大眾交通工具最方便，

而且還是可以登機的嬰兒推車，

讓我們出關完全不用全程抱小孩，

以及近全躺的座椅甯睡得很安穩，

讓我出國可以輕鬆逛血拼～

就算小朋友想要抱在身上，

也可變成購物車或是收起來提著，

每種做法都很方便，

帶寶寶出國嬰兒推車推薦 輕巧好收納就對了，

像Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，

就很適合推薦給你們，

希望這次分享的嬰兒推車文章，

能夠幫助你們出國玩得更盡興！

Chicco 嬰兒推車哪裡買｜實體門市

Chicco官網：https://www.chicco.com.tw/

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車：https://chiccotw.com/AY9aK

Chicco門市：https://chiccotw.com/MhAhC