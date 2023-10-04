Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車 |可登機嬰兒推車推薦，輕巧秒收不佔空間，帶嬰兒出國最強幫手！ - 艾薇覓食趣

Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車 |可登機嬰兒推車推薦，輕巧秒收不佔空間，帶嬰兒出國最強幫手！
最後更新時間 2023-10-03
愛出國旅遊的我們，以前出國想去哪就去哪，今年帶上了9個月的女兒，簡直是多了一個大行李，好在我帶上了「Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車」，讓我這趟日本沖繩旅遊超輕鬆！ Goody Pro魔術瞬收手推車是可登機嬰兒推車，一鍵秒收超方便的，放在車上不佔空間，重點輕巧好提，就算我一手抱娃一手提著也可以，帶嬰兒出國最強幫手就是它了！
帶寶寶出國一定要帶嬰兒推車嗎？
帶小孩出國大包小包，
想要省麻煩用背帶不帶推車嗎？
我跟你們說千萬別有這想法，
因為嬰兒推車才能減輕負擔，
就算小孩不坐至少還能當購物車，
不然又要抱小孩又要提東西，
手哪夠用啊～～～～
決定這趟日本沖繩之旅後，
我就開始看可帶出國的嬰兒推車，
網路上有很多可登機嬰兒推車推薦文章，
以下幾點是我個人的考量
- 推車重量輕巧，可一手抱娃一手提車
- 可單手收摺推車，收車後可獨立站立
- 可單手展開推車
- 推車可登機或機邊托運
- 座椅有舒適或平躺的角度
- 需有收納空間
當然不可能為了出國買嬰兒推車，
也是因為老公後車廂東西太多，
原本推車算是戰車型的，
在擺放時總要清出空間，
出國帶戰車型推車又超重超佔位，
所以乾脆再買一台輕量型嬰兒推車，
讓我們日常和之後出國都能更便利。
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車 |可登機嬰兒推車推薦
參考了網路的輕量型嬰兒推車，
以及可登機嬰兒推車推薦資料後，
最後選擇跟汽車座椅相同的chicco歐洲品牌，
chicco嬰兒推車種類很多，
我是選了…..
「Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車」
這款是可登機嬰兒推車，
不管是價格還是外型、功能，
通通符合我們的需求！
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，
有銀灰，白灰、綠、粉、藍和黑6種顏色，
我們是選擇帶有神秘又時尚的黑色，
拿到時質感真的超級好，
不管擺在哪裡都好美哦～
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜規格
展開尺寸(長x寬x高)：79cm x 46.5cm x 105cm
收摺尺寸(長x寬x高)：25cm x 46.5cm x 56cm
推車重量：6.9公斤
承重量：15公斤
適用年齡：0~4歲
安全認證：國家CNS檢驗合格
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜嬰兒推車推薦實話說
這台Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，
我們已經用4個多月了，
剛好趁這次出國旅遊，
把我們整個使用過程，
以及帶出國的優缺點，
分享給你們做參考～
車身外型美觀
媽媽我偏愛簡約色調，
霧黑色的嬰兒推車，
在哪個地點都很好看。
輕量化設計｜一手可提起，方便攜帶且符合登機尺寸
全車身都有輕量化設計，
推車結構穩定且該有的都有，
不會為了輕巧車身而少東少西的～
嬰兒推車收摺起來的就長這樣，
前圍扶手可變成提把，
單手就可以輕鬆提起～
老公手拿東西又背背包，
又提著嬰兒推車上樓梯，
背影看起來好MAN啊XD
Chicco Goody Pro手推車，
輕巧好收納真的很好靈活運用，
我們在沖繩租的車後面放行李都滿了，
好在推車夠小可以放前座，
跑行程需要換乘交通工具收納也很方便，
重點搭飛機可以機邊托運，
還可以提上飛機的可登機推車，
帶寶寶出國真的超便利，
不用抱著小孩過海關等飛機，
如果這樣我手會斷掉！
單手瞬收瞬開｜收摺時自動站立
Chicco Goody Pro嬰兒推車，
皮革製握把是人體工學設計，
握起來蠻舒服的！
而且這是款魔術瞬收的手推車，
只要按手把上的鍵一秒瞬收，
打開則是單手拉開就展開～
實際操作真的超驚訝，
單手一鍵就收摺，
完全不費力氣，
出門需要上下車就超方便，
單手抱小孩又立馬收展推車，
對白天毫無後援的我來說，
絕對是最佳的好幫手！
坐墊柔軟可拆洗｜五點式固定更安全
背靠硬挺，
但有軟墊增加Q度，
表布很親膚還算透氣，
而且還可以拆洗！
我們在推車上都會加裝電風扇，
讓體溫高的甯不會被熱到，
但Chicco Goody Pro嬰兒推車，
真的讓我們超級驚艷的，
本來怕超曬超熱的沖繩，
會讓她坐到背部流汗，
沒想到完全沒有呢～
假如你們家寶寶真的超怕熱，
加上涼感坐墊會更好散熱哦～
chicco推車對安全很嚴謹，
選用五點式固定安全帶，
還有可拆洗的保護套，
讓寶寶坐在上面更舒適安全！
專屬新生兒坐墊，頭靠軟墊保護｜從出生就可以坐的嬰兒推車
這款Goody Pro嬰兒推車，
是寶寶從新生兒時期就能坐的推車，
有附上專屬新生兒坐墊，
大概可坐到6個月左右，
坐墊有頭部保護、透氣孔的設計，
讓寶寶坐在上面不會太悶熱，
此外也有固定坐墊的扣子，
確保加裝上去的坐墊不會滑落！
可調式腳踏墊｜大朋友、小寶寶腳部輕鬆放置
推車的腳踏墊的位置，
做成可調式的設計，
輕鬆一扳就能調整，
可以按照小朋友喜歡的方式坐著，
像10個月大的甯還是小短腿，
腳踏墊抬高成平行的位置，
對她的腳部比較輕鬆，
但她坐姿都超不熟女的拉XD
特殊版扣設計輕鬆調整靠背｜近全平躺角度讓寶寶舒服的睡覺
會選擇Chicco Goody Pr0手推車，
除了看中它是秒收、可登機推車外，
可調式近全躺的靠背也是重點之一，
特殊的版扣設計輕鬆就上下調整。
甯白天小睡大概只有兩小時，
這趟出國旅行真的玩得很累，
三不五時都能看到他在推車上睡著，
近全平躺的靠背讓她睡得更久更沉，
也讓我們逛街吃飯更自在，
不然買藥妝她在亂真的很難逛XD
除了睡覺以外，
我覺得喝奶也很好用，
放在只要調整到傾斜角度，
就能輕鬆瓶餵！
四輪培林流暢設計｜煞車一踩就鎖固
Chicco Goody Pro手推車，
是輕量型的嬰兒推車，
輪子小巧但推起來還蠻順的，
碰到路上的窟窿稍微有點震，
但我覺得還是可以接受～
後輪有煞車設計，
一踩就會煞住，
在滑坡上踩著也很穩，
但煞車板設計的有點小，
踩的時候需要低頭看一下位置XD
置物空間｜讓你購物也有小空間放
Chicco Goody Pro嬰兒推車，
雖然是可登機的嬰兒車，
但置物空間還是有的，
底下放購物的東西還OK，
但甯的米餅或茶壺包巾等，
我會放在上面的小空間，
但這邊是用扣子固定，
不能放太重的東西哦～
可調式遮陽篷｜拉鍊式隱藏延伸設計、網狀通風又能看小孩
上面的遮陽篷是可調整的，
有拉鍊的隱藏延伸設計，
不要用可以收起來，
而且還有網布設計，
可以通風又能看小孩。
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車｜評價
這次出國旅遊攜帶Chicco嬰兒推車，
真的是最正確的選擇了！
這款Goody Pro魔術瞬收手推車，
雖然有一些小地方我覺得可以再更好，
但整體使用上我都超滿意，
它的單手不費力秒收展，
輕巧好提收納又不佔空間，
坐大眾交通工具最方便，
而且還是可以登機的嬰兒推車，
讓我們出關完全不用全程抱小孩，
以及近全躺的座椅甯睡得很安穩，
讓我出國可以輕鬆逛血拼～
就算小朋友想要抱在身上，
也可變成購物車或是收起來提著，
每種做法都很方便，
帶寶寶出國嬰兒推車推薦 輕巧好收納就對了，
像Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車，
就很適合推薦給你們，
希望這次分享的嬰兒推車文章，
能夠幫助你們出國玩得更盡興！
Chicco 嬰兒推車哪裡買｜實體門市
Chicco官網：https://www.chicco.com.tw/
Chicco Goody Pro魔術瞬收手推車：https://chiccotw.com/AY9aK
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