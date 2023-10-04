為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

2023-10-04 22:16:12 胖達 帶你吃好料 人氣：111
share
窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：50篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：覓糖
phone02-2279-1123
place新北市新莊區新泰路66號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

粉粿，聽起來就是超兒時回憶的食物，

尤其是小時候第一次吃到紅豆粉粿冰的初體驗根本是味蕾上的衝擊，

沒想到組合起來這麼好吃！

隨著長大～這兒時的甜品，也跟著時光與時俱進，

除了小時候最常見的黃色粉粿外，也有店家加入了豐富元素，

讓粉粿有了不少變化喔！

今天胖達跑到了新莊，主打各式粉粿的甜品，有挫冰、雪花冰等！

還有七彩斑斕的粉粿們～～！

這家就位在新莊捷運站不遠的的「覓糖」啦～！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

 

覓糖

覓糖，目前在新竹、桃園、台北等都有分店喔！

胖達今天則是到了他們開幕不久的新莊店，

也約了住在附近的朋友一起來開箱看看啦！

外觀整體乾淨明亮，走一個日式文青風，

入口櫃檯邊有放置一個蛋糕櫃式的冰箱，

裡面放著粉粿，跟最著名的七彩粉粿！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

裡面則是清水模牆面搭配木製裝潢、小圓桌、

與暖黃色的軌道燈打在產品的無框畫上面，氣氛營造得很不錯。

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

 

覓糖 菜單

覓糖，也有著豐富的菜色內容，

不只有單點的招牌「七彩粉粿盤」外，

也有把它們搭配到各品項上喔！

例如：刨冰、仙草凍系列、雪花冰；另有茶飲、特調飲品等等。

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

而胖達跟朋友點了雪花冰系列的「奶蜜黑粿雪花冰」與「宇治金時雪花冰」喔！

餐點完成後，服務人員會叫編號取餐喔！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

覓糖 宇治金時雪花冰

宇治金時是胖達點的～我超喜歡濃郁的抹茶香搭配紅豆的吃法～；

看到完成的宇治金時雪花冰，上面佈滿著滿滿的紅豆，

與抹茶粉粿，搭配起來視覺感棒棒！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

挖起一匙雪花冰，裡面整體超綿密！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

抹茶醬在紅豆與雪花冰間，

入口是的滿滿的濃濃抹茶香與些微苦味，

與甜滋滋的紅豆有了不錯的口感層次。

 

覓糖 奶蜜黑糖粿

另一款則是胖達朋友選的～奶蜜黑糖粿，

基本上是珍奶+黑糖珍珠的概念喔！

喜歡入口喝珍奶風味的朋友，可以嘗試這款看看喔！

 

覓糖 七彩粉粿盤

雖然現場沒有點到招牌七彩粉粿，

不過胖達買了一盒回家開箱啦～

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

基本上每一種口味都不失原本粉粿柔軟Q彈的口感，

更多的在裡面做了不少顏色與滋味上豐富的變化喔！

台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

  • 抹茶

其中抹茶香氣入口濃郁而吃起來苦味的風味較淡。

  • 芝麻

藉由上面的芝麻粒，讓整個較無味道的粉粿提了不少風味。

  • 山梔子

因山梔子本身的黃色素，

將原本為透明的粉粿染成黃色的型態，

也是我們常見粉粿的顏色；吃起來本身味道偏淡，

建議可以加店家附的黑糖膏食用喔！

  • 桂花

裡面可以看到還有桂花入裡喔！

入口散發陣陣清香而不厚重，還帶有有一點清爽感

  • 黑糖

黑糖味道不會太死甜，風味還算濃郁！

  • 椰香口味

整個口味最濃厚的一款，裡面還有豐富的椰絲，

喜歡椰奶的朋友一定會喜歡

  • 玫瑰

粉粿本身帶有玫瑰的淡淡果香，建議可以率先品嚐，

如果是做後續吃，有可能在味道上會被其他口味的粉粿蓋過去喔！

 

覓糖 相關資訊

當天胖達去的是新開幕的新莊店，剛開幕人潮還不算多，

有興趣的朋友可以揪一波喔！吃吃看兒時甜品的回憶，

->google 更新 目前好像已結束營業

提供官網 資訊給大家~參考其他分店資訊喔!

官方網站 : 覓糖官網

#覓糖
morechevron_right
文章關鍵字
覓糖 七彩粉粿 黑糖珍奶 宇治金時 more
檢舉
share
chevron_left

基隆美食｜浮誇系海鮮美食！新鮮必點「海三寶滷

浮洲美食|巷弄中的烘焙香，遇見吃不胖的「生吐

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：50篇

胖達愛到處走走吃好料，也將好吃的帶給你

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
默野森林紅樹林外帶店 照片

默野森林紅樹林外帶店

4.90 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區
JaFun 照片

JaFun

5.00 (0人評鑑)

區域：新北市林口區
德里斯咖啡 照片

德里斯咖啡

5.00 (3人評鑑)

區域：新北市中和區
四季現煮甜湯 照片

四季現煮甜湯

4.00 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
臻御行 照片

臻御行

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市中和區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up