台北美食 | 拾起兒時好味道~走文青風的古早味「七彩粉粿」!

粉粿，聽起來就是超兒時回憶的食物，

尤其是小時候第一次吃到紅豆粉粿冰的初體驗根本是味蕾上的衝擊，

沒想到組合起來這麼好吃！

隨著長大～這兒時的甜品，也跟著時光與時俱進，

除了小時候最常見的黃色粉粿外，也有店家加入了豐富元素，

讓粉粿有了不少變化喔！

今天胖達跑到了新莊，主打各式粉粿的甜品，有挫冰、雪花冰等！

還有七彩斑斕的粉粿們～～！

這家就位在新莊捷運站不遠的的「覓糖」啦～！

覓糖

覓糖，目前在新竹、桃園、台北等都有分店喔！

胖達今天則是到了他們開幕不久的新莊店，

也約了住在附近的朋友一起來開箱看看啦！

外觀整體乾淨明亮，走一個日式文青風，

入口櫃檯邊有放置一個蛋糕櫃式的冰箱，

裡面放著粉粿，跟最著名的七彩粉粿！

裡面則是清水模牆面搭配木製裝潢、小圓桌、

與暖黃色的軌道燈打在產品的無框畫上面，氣氛營造得很不錯。

覓糖 菜單

覓糖，也有著豐富的菜色內容，

不只有單點的招牌「七彩粉粿盤」外，

也有把它們搭配到各品項上喔！

例如：刨冰、仙草凍系列、雪花冰；另有茶飲、特調飲品等等。

而胖達跟朋友點了雪花冰系列的「奶蜜黑粿雪花冰」與「宇治金時雪花冰」喔！

餐點完成後，服務人員會叫編號取餐喔！

覓糖 宇治金時雪花冰

宇治金時是胖達點的～我超喜歡濃郁的抹茶香搭配紅豆的吃法～；

看到完成的宇治金時雪花冰，上面佈滿著滿滿的紅豆，

與抹茶粉粿，搭配起來視覺感棒棒！

挖起一匙雪花冰，裡面整體超綿密！

抹茶醬在紅豆與雪花冰間，

入口是的滿滿的濃濃抹茶香與些微苦味，

與甜滋滋的紅豆有了不錯的口感層次。

覓糖 奶蜜黑糖粿

另一款則是胖達朋友選的～奶蜜黑糖粿，

基本上是珍奶+黑糖珍珠的概念喔！

喜歡入口喝珍奶風味的朋友，可以嘗試這款看看喔！

覓糖 七彩粉粿盤

雖然現場沒有點到招牌七彩粉粿，

不過胖達買了一盒回家開箱啦～

基本上每一種口味都不失原本粉粿柔軟Q彈的口感，

更多的在裡面做了不少顏色與滋味上豐富的變化喔！

抹茶

其中抹茶香氣入口濃郁而吃起來苦味的風味較淡。

芝麻

藉由上面的芝麻粒，讓整個較無味道的粉粿提了不少風味。

山梔子

因山梔子本身的黃色素，

將原本為透明的粉粿染成黃色的型態，

也是我們常見粉粿的顏色；吃起來本身味道偏淡，

建議可以加店家附的黑糖膏食用喔！

桂花

裡面可以看到還有桂花入裡喔！

入口散發陣陣清香而不厚重，還帶有有一點清爽感

黑糖

黑糖味道不會太死甜，風味還算濃郁！

椰香口味

整個口味最濃厚的一款，裡面還有豐富的椰絲，

喜歡椰奶的朋友一定會喜歡

玫瑰

粉粿本身帶有玫瑰的淡淡果香，建議可以率先品嚐，

如果是做後續吃，有可能在味道上會被其他口味的粉粿蓋過去喔！

覓糖 相關資訊

當天胖達去的是新開幕的新莊店，剛開幕人潮還不算多，

有興趣的朋友可以揪一波喔！吃吃看兒時甜品的回憶，

->google 更新 目前好像已結束營業

提供官網 資訊給大家~參考其他分店資訊喔!

官方網站 : 覓糖官網