【永和美食】饗泰多泰式餐廳，超厚月亮蝦餅濃郁咖哩軟殼蟹 | 推薦必點泰國料理 | 比漾廣場美食

這間泰式風格餐廳「饗泰多」在永和比漾廣場開設新分店後，真的是好評不斷，招牌的「黃咖哩軟殼蟹」跟厚達2公分的「月亮蝦餅」幾乎是每桌必點的佳餚，其他的菜色不管是涼拌菜還是熱食口味也非常道地，讓顧客身在台灣卻能味在泰國，讓人一吃成主顧，如果每月壽星還會額外提供一份甜點饗用，想要前往用餐的人強烈建議一定要上網預約，連假時段甚至要一個月前就先卡位才能順利享用美食。

餐廳資訊

饗泰多 店名 : 饗泰多 Siam More 泰式風格餐廳(永和比漾店)

電話 : (02)2231-0598

地址 : 新北市永和區中山路一段238號2F

營業時間 : 週一~週五 11:30-15:00、17:30-21:30，週六~週日 11:00-16:00、17:00-21:30

粉絲專頁 : 饗泰多Siam More 泰式風格餐廳

官方網站 : 饗泰多Siam More 泰式風格餐廳| 官方網站

訂位資訊 : 饗泰多訂位系統

如果是開車前來的人比漾廣場樓下就有附設停車場，搭車的話可以搭到頂溪捷運站從1號出口步行大約18分鐘就可抵達，可以當作飯前的小運動

餐廳環境

店內的用餐空間滿大的，全部都是四人以上的座位，前來用餐大多也都是家庭聚餐或是朋友聚會

入座前會先將基本餐具都先擺放好，入座後只需要點餐即可

菜單跟餐盤都有泰國最著名的動物「大象」當作Logo，整個設計風格非常活潑

上方的燈飾有採用類似竹籠的設計，讓人彷佛置身在泰國的小餐館裡

牆上滿滿都是跟大象有關的圖畫或裝飾，最左邊還有LED燈的造型非常吸晴

菜單

以下是實際點餐使用的菜單，如果想要看到更多圖示或是多人套餐組合，都可以直接到官網菜單「饗泰多菜單」去查看，如果真的不知道怎麼點，第一頁就是「饗泰多Top 10」可以直接參考

涼拌菜可以當作前菜享用，酸辣冰涼的滋味非常開胃

看到右邊超級厚的月亮蝦餅，真的是完全不會猶豫就點下去

咖哩的部分也是泰式料理著名的一道菜，基本上都是以綠咖哩跟黃咖哩兩種為主

海鮮的部分軟殼蟹是我第一次在泰式餐廳看到，幾乎是大家必點的餐點之一

甜點的部分稍微少一點不過經典的甜點這裡也都有，飲料的部分選擇也滿豐富的

餐點介紹

飲料的部分點的是「椰饗露露」，這杯是把泰式奶茶跟椰漿西米露搭配在一起，底下還能看到還沒有完全溶解的椰漿

喝起來甜度剛剛好，剛開始是泰式奶茶獨有的味道後面是椰漿的甜味

第一道是「酸辣海鮮涼拌」，上面三大顆的孔雀蛤非常搶眼

裡面主要有花枝、鮮蝦、孔雀蛤、白木耳等配料，吃起來Q彈清爽，酸辣醬汁調配得恰到好處

孔雀蛤非常飽滿，吃起來鮮甜完全沒有腥味

第二道是「蝦醬空心菜」，這也是泰式餐廳經典的菜餚之一

空心菜顏色鮮艷非常新鮮，搭配蝦醬吃起來爽脆多汁

雖然只有先上兩道菜，我就已經先吃完一碗飯，因為兩道菜的醬汁拌飯吃非常對味

第三道是「黃金咖哩雞」，每一塊雞肉都非常大塊

雞肉的部分應該是剛好一整個部位一起切塊燉煮，吃起來軟嫩搭配咖哩醬非常夠味

馬鈴薯燉煮到十分軟嫩，有一部分甚至已經跟咖哩融合起來，可以直接拌飯一起吃

第四道是「冠軍月亮蝦餅」，一份裡面總共有八大片

每一片的厚度都非常厚幾乎快跟一個10元銅板有得比

裡面主要是草蝦跟白蝦，搭配醬汁吃起來香濃美味，會讓人想一片接一片

第五道是「香茅鹹酥二頭雞」，外觀看起跟台灣的鹹酥雞有幾分相似

雞肉的外皮沒有沾甚麼粉就直接下鍋油炸，吃起來不會過於油膩

外皮炸得酥脆裡面軟嫩帶有肉汁，很適合當下酒菜

底下還有鬆軟薯塊，裡面的口感吃起來軟綿香氣十足

最特別的地方是有加入腰果，搭配起來有種說不出的奇妙，但腰果香氣濃郁非常對味

第五道是「黃咖哩軟殼蟹」，法國麵包的部分是可以無限續的，如果吃不夠可以跟服務人員說

湯匙用力一挖整隻軟殼蟹就慢慢出現，搭配那個濃郁醬汁看到口水就已經流出來了

軟殼蟹的優點就是整隻都能直接入口，再沾點醬汁吃起來又是非常美味的一道美食，而且軟殼蟹新鮮不會有任何的腥味

法國麵包烤得十分酥脆，一口咬下可以清楚聽到喀滋的聲音

上面沾上一些黃咖哩醬汁，裡面充滿軟殼蟹的鮮味，吃下去不僅濃郁又鮮味十足，真的讓人一吃就愛上

甜點的部分左邊是點的「摩摩喳喳」，右邊是當月壽星甜點「椰香黑糯米」

「摩摩喳喳」顏色非常繽紛，一端上來馬上就變成所有人的焦點，裡面的水果有亞達子、紅毛丹、波羅蜜

紅毛丹的外觀長得跟荔枝有點像，吃起來果肉比較紮實

另一個白色透明的是亞達子，這是泰國有名的水果品種，又名水椰子，吃起來脆嫩水分多

波羅蜜吃起來有點像是芒果乾的口感，帶點微微的酸甜感

西米露是呈現綠色的，不過吃起來都是椰漿的香味，搭配其他的配料一起吃更過癮

「椰香黑糯米」跟菜單上的「芋香黑糯米」比少了芋頭配料，不過這道甜點也是在意料之外的收穫

黑糯米搭配椰漿吃起來滿滿的糯米香味，反倒不會很甜而是一道十分溫順的甜點

結語

整體來說從餐廳的環境、餐點的視覺到品嚐的味道體驗都非常好，雖然吃過不少泰式餐廳，但「饗泰多」卻是會讓我印象深刻的一間店，除了經典的菜色外，還有相對少見的料理，以及吸引人的烹調方式，光月亮蝦餅跟黃咖哩軟殼蟹就足以讓我願意再來光顧一次，即便離開還是會想到那厚實飽滿的蝦餅跟口味濃郁咖哩醬，讓我能吃上比平常還要多的白飯。記得前來用餐的人要先上網訂位，因為用餐時段幾乎都是滿桌的狀態，事先訂位才不會讓自己白跑一趟。