忠孝復興站│咖哩日和 日本先生vs台灣太太 以愛之名而開的道地日式咖哩文青小店

走過，路過，千萬別錯過！

「酒香不怕巷子深 ，味美不怕無人問」隱身正義國宅的牌樓內，竟然藏著超濃郁的日式咖哩專賣店。

這家「咖哩日和CurryBiyori 」（以下簡稱「咖哩日和」是真正的巷弄美食，給懂吃的美食老饕聞香而來的……

用餐當天吃的那三碗咖哩飯，真的是底蘊深厚，滋味豐厚，令人一吃難忘，長時間烹煮至軟嫩好咬的厚切牛舌、平川家的漢堡排，是真材實料的日本家庭料理、尤其我最愛那個乾咖哩，一顆潔白的溫泉蛋鋪躺在乾咖哩上，當蛋黃劃破，瞧它汨汨向下奔流，與白飯和咖哩搭在一起入口，那股黯然銷魂的滋味，幾天沒吃就會想念~

咖哩日和CurryBiyori

電話：02-2752-5255

地址：台北市忠孝東路三段216巷4弄23號(建議由忠孝東路三段188號「永慶房屋」旁的走道進入)

粉絲專頁：咖哩日和CurryBiyori

營業時間：12：00-15：00 / 17：00-21：00

交通：捷運忠孝復興站 2號出口 步行5分鐘

今年七月一日正式營運的「咖哩日和」，老闆娘Lynn本身有經營日式和牛燒肉店 ，每次都是整頭牛買進，精修過後有些部位不適合做燒烤，卻很適合做咖哩，除了達到物盡其用，也才是對得起付出生命的那頭和牛。

「咖哩日和」其實是因為燒肉店而衍生出來的，原本在燒烤店就能單點咖哩飯，因為太受歡迎，乾脆就開一家咖哩專賣店，提供六種咖哩飯、飲品和甜品，以相同的職人精神，做好每一道料理。

▲「咖哩日和」菜單。

▲「咖哩日和」是一家小小的咖哩店，開店的地理位置有點妙，是在大樓底下的聯通道ㄧ側，若不是有人指路，我應該也不會發現這裡竟然有這麼一家可愛的文青小店。

穿過正義國宅牌樓，裡面有小小的公園，眼前是舒服的綠意，用餐當天正值放學時間，看見幾位媽媽們牽著剛下課的小孩，叨叨絮絮念著學校裡發生的事，這氛圍就像眼前這家小店的溫暖日常。

▌「日和」是日本晴天的意思，店裡又剛好是賣日本和牛，感覺就是一家水到渠成的好店。

▲店內小巧精緻，只設置10席座位，佈置和擺設卻完全不馬虎，光是店名「日和ㄏㄜˊ」說明賣的是日本和牛；牆上的logo是平川家的家徽，老闆娘Lynn的日本先生就姓「平川」；比較偏日式的裝潢，走溫暖的木質調色系，一如咖哩的色澤；送餐托盤是懷舊毛玻璃手工製；甚至那扇大窗，在秋冬天氣轉涼之際也可以打開，一如日式檐廊，坐在那裡用餐超放鬆。

（▲打開這扇窗，就像日式檐廊，坐在這裡用餐超放鬆。）

▲以自動點餐機點餐，餐點內容有照片和說明，飯量標準或加量？要加蔥？或想加點漢堡排？雞胸肉？飲料？溫泉蛋或溏心蛋？或加咖哩醬？商品內容和標價清楚，可依口袋和胃袋自行點餐，餐點現點現做，需要一點時間等待。

▲等待餐點上桌前，先稍微逛了一下，飲料櫃裡有自製的甜點和冷泡茶，櫃台上有和牛來源和日本產食材認定證明等，清楚說明和標示，讓人可以吃得更安心。

求學時期的「平川先生」是棒球選手，有參加甲子園的那一種，因為練球關係，對於拋接球很在行，這個動作有助於把漢堡排裡面的空氣打出來，再加上這個漢堡排是屬於平川家的調味，真材實料的日本家庭料理，平川先生從小吃到大，現在住在台灣，偶爾懷念起媽媽的味道，因為這樣的思鄉情緒，我們才有機會吃到。

《自家製漢堡排咖哩飯 │ 附半顆溏心蛋以及當季時蔬/限定 NT$300 》

▲漢堡排100%全和牛腿肉部位，聽說偶爾會有飛驒牛，吃到的人真的賺到了，透過「平川先生」教導的雙手拋接，漢堡排扎實不會散開，表皮有點焦脆，一咬開，裡面肉汁四溢，害我當下好想喊大喊「Tiida」（是個汽車廣告，一喊一聲瞬間空間加大、浴缸、魚缸、電視....眼前所有事物都加大許多倍）這麼好吃的漢堡排，當然希望它變大、變大、再變大！

▲漢堡排都是當日現作，售完為止，可說是限量版，想要體驗日本媽媽的手工料理好滋味？不用去日本，在台北忠孝東路就可以吃得到。

▲以22種香料先炒製的咖哩，再加入大量蔬果去提甜味，靜置三日之後才使用，時間是最好的魔術師，讓香料與蔬果完全融合，吃起來濃郁溫和，微微辣口又帶有蔬果甜，一整個齒頰留香。

▲配菜是當季的新鮮時蔬，這天我們吃到的是水煮馬鈴薯和豆苗，還有我最愛的溏心蛋，把它弄碎，拌著咖哩飯一起吃更美味。

《牛舌咖哩飯 NT$300》

＊升級套餐 NT$80（附湯品以及小菜/沙拉擇一）

▲牛舌咖哩飯的咖哩醬與漢堡排一樣，選用澳洲和牛牛舌，厚切，至少燉煮12小時以上才能軟嫩不柴，口感Q彈好咬，越咀嚼越能感受它的香甜。

▲友人的牛舌咖哩飯加了80元升級套餐，附湯品以及小菜或沙拉擇一，他選了味噌湯和沙拉。

味噌湯中規中矩；水菜、紅椒、紫菜、小黃瓜等組成的生菜，新鮮看得見，淋上日式胡麻醬，簡單有韻又健康，花少少的銅板，就能夠寵愛自己。

▌美味咖哩飯的三大要素：咖哩醬、肉品和食材、米飯

▲嚴選來自北海道的七星米或是夢美人米，光澤飽滿、粒粒分明的米飯，可能因為我們拍照太久，看起來稍微乾，但與咖哩醬的襯托形成絕配，透過咀嚼可以吃到米飯香甜，最後殘留口中是咖哩香，這樣的好味不斷發出「繼續吃我的邀請」，令人忍不住一口接一口，真的停不了手。

《豚肉蔬菜乾咖哩│夏季限定、附溫泉蛋及湯品 NT$230》

▲以台灣溫體豬絞肉、搭配洋蔥、西洋芹、青椒、番茄等四種蔬菜，剁到極碎，再加入多種較不辣的辛香料與咖哩製成，非常適合不吃牛、兒童、或不嗜辣者食用。

▲利用乾炒方式，將肉末、蔬菜與咖哩的香味引出來，整道菜的味道全都濃縮，最適合搭佐白飯食用，尤其夏季胃口不佳時，超開胃。

▲外觀渾圓的溫泉蛋鋪躺在滿滿的乾咖哩上，當蛋黃劃破，汨汨流出的蛋黃化為醬汁，光看就覺得很好吃。

因為是乾咖哩，所以會貼心的附上一碗紫菜湯。

《日和奶茶 NT$80》

這是我喝的，由老闆親自挑選的阿薩姆茶葉，鍋煮鮮奶茶，黃金比例茶香＆奶香十足，剛剛好的甜，喝起來完全不會有罪惡感。

《冷粹咖啡 NT$100》

使用哥斯大黎加、淺中烘焙的阿拉比卡豆，經過12小時的低溫萃取，香氣甘醇，酸度低，風味乾淨純粹。

這是友人喝的，他說非常順喉，根本三兩下就喝光光。

《自家製布丁 NT$80 》

店家自製的日式布丁，口感細緻綿密又充滿雞蛋香，加上自製焦糖充滿幸福感，一餐既罷，來上一個布丁當結尾，最是完美。

《自家製奶酪 NT$80》

使用純鮮奶製作而成的奶酪，口感滑溜綿密，香濃不膩，搭配季節限定口味，這次是酥脆香甜的Oreo餅乾，多來兩個，我可以。

人們總說好酒越沉越香、好友越老越知心，換成食物呢？大概就只有咖喱可以這樣來形容，多放越多幾天越好吃。

因為經過時間的醞釀，熟成的味道把底蘊變得更深沈，在天氣變涼的此時，吃咖哩可以暖胃、暖味更暖心。