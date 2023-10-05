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【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理 必點生菜包肉、夢幻彩色燒酒 信義區餐廳

2023-10-05 00:28:18 foodtinne 人氣：103
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窩客好文

foodtinne

發表篇數：113篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：梨谷韓式鐵板炭火烤肉
phone02-8785-101
place台北市信義區忠孝東路五段699號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

信義區生意爆好的韓式你不能不知道 而且韓式小菜無限續吃到飽🔥

多種還原韓國節目的韓粽料理 如姜食堂、尹食堂這邊都能吃到🇰🇷

「梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 」結合鐵板燒、韓式烤肉 重點是有多款韓式調酒🍹

重點是營業到凌晨12點鐘 在台北想吃宵夜這家很可以唷🙌🏻

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

「梨谷-韓式鐵板炭火烤肉 」位於台北市信義區忠孝東路五段699號。

在捷運永春站與後山埤站之間 從後山埤走過來比較近唷❤️

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

切記！他們家用餐時間生意真的很好～建議一定要先訂位😍

中間沒有休息！一整天都有營業 下午來吃也ok！【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

 

店內座位寬敞舒適 也有包廂座位 有需要記得要先預訂！

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

每日精選五樣小菜吃到飽 店員會到桌邊協助增添小菜 讓你輕鬆吃免移動❤️

小菜都很夠味 海帶芽、小黃瓜 酸度夠 搭配餐點格外清爽解膩！

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍韓式生菜包肉(牛/豬）💲 300（必點👍）

🔎肉片調味鹹香軟嫩 搭配洋蔥、蒜頭、韓式泡菜一同包生菜吃超爽口😈

🔎生菜包肉的生菜都能免費續 這點超加分 讓你營養更均衡🥬

🔎私心覺得不用沾醬就超好吃 答應我來這邊一定要點啊！！！

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍韓式炸蝦炸醬麵💲 240

🔎超推這款炸醬麵 份量很足 攪拌後麵條緊緊扒著醬汁～

🔎炸醬味道濃郁 麵條軟Ｑ 讓人愛不釋手 還有兩隻彈牙炸蝦🦐

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍韓式魚卵起司蒸蛋💲 270

🔎來吃韓式必點的開胃菜絕對是這道❤️ 蒸蛋澎澎的有夠可愛 ！

🔎上面點綴一大匙魚卵 蛋體ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ讓人口水直流🤤

🔎蒸蛋口感綿密 搭配邪惡起司 不知不覺一口接著一口 超好吃😍

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍綜合海鮮煎餅💲 320

🔎海鮮煎餅料好實在 外皮超酥脆 厚度很夠 海鮮都快爆出來～

🔎沾上靈魂醬汁整個超好吃 不誇張！連冷掉都好讚 必點💗 

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍燒酒蛤兩吃（鮑魚粥）💲 390

🔎超酷的一鍋兩吃 第一吃先從鮑魚、蛤蠣開始吃 微麻微辣吃起來超爽！

🔎第二吃店員會協助將海鮮精華湯底煮成粥 調味辣度很夠 喜歡吃辣的會愛～

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

📍黎谷彩虹燒酒💲 260

✔️草莓✔️可爾必思✔️柳橙✔️彈珠汽水✔️哈密瓜✔️水蜜桃✔️蔓越莓

🔎一上桌整個超夢幻 共有七種口味 類似果實酒的燒酒！

🔎燒酒加入果汁後 酒感輕盈 很適合女生喝 是我超愛的咩酒ＸＤ

🔎私心很愛柳橙、水蜜桃 讓燒酒變得更好喝了❤️

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

餐點都無雷好吃 快揪姊妹、朋友一起來這邊吃韓式吧！！！

他們家生意超好 記得一定要先訂位（真的很重要 我要說三次😂）

附上店家資訊：

【梨谷韓式鐵板炭火烤肉｜信義區美食】小菜無限量供應的韓式料理

⭕️梨谷-韓式鐵板炭火烤肉

🏷台北市信義區忠孝東路五段699號

⌛️11:00-00:00（下午無休息）

☎️02 8785 1014

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foodtinne

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跟著呋亭台北美食吃起來😤 帶女朋友吃美食追蹤我就對了 Foodtinne 象徵著 foodtime 兩個nn連在一起就變m 啦 話說小編不叫呋亭就零蛋很會喇咧喔🤪 🔺邀約注意我圖片為主·文字為輔^_^ 🔻追蹤我就不會困擾要帶另一半吃什麼了啦‼️
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