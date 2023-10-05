[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro 」特別又溫馨的巷弄內北歐開放式三明治/蔬菜超新鮮給料超大方/氣氛悠閒環境舒適(附菜單)

光權

地址:220新北市板橋區光正街32號

電話:0229696259

營業時間:09:00–18:00

<正文開始>

哈摟大家

今天要來和大家分享頗特別的早午餐

光權

這間店位於板橋光明街巷弄內

整體裝潢都有種叢林無拘無束感

<菜單>

<上菜搂>

人手不多很容易客滿

所以建議先訂位 早點去

油漬鯷魚燻鮭魚

這就是傳說中北歐開面三明治拉

上面有滿滿的燻鮭魚

還有提味用的鯷魚醬

下面的土司也是有精挑細選過喔

有雜糧的香味

旁邊還附了薯塊

完全不怕吃不飽阿

香料孜然豬肉

孜然豬還有加洋蔥一起料理

整體很搭

滿滿的蔬菜還有肉好滿意

油醋沙拉

實在太喜歡她的蔬菜了

又單點了一份生菜

各種種類都有

旁邊還有附烤過的麵包條

<來個小總結>

滿滿新鮮的蔬菜 吃了就滿意

第一次嘗試開放式三明治

也是好好味

＜資訊欄＞

光權

地址:220新北市板橋區光正街32號

電話:0229696259

營業時間:09:00–18:00

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