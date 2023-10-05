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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro 」特別又溫馨的巷弄內北歐開放式三明治/蔬菜超新鮮給料超大方/氣氛悠閒環境舒適(附菜單)

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro 」特別又溫馨的巷弄內北歐開放式三明治/蔬菜超新鮮給料超大方/氣氛悠閒環境舒適(附菜單)

2023-10-05 08:49:15 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：102
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：254篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：光權 Kuang's Bistro
place新北市板橋區光正街32號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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光權

地址:220新北市板橋區光正街32號

電話:0229696259

營業時間:09:00–18:00

<正文開始>

哈摟大家

今天要來和大家分享頗特別的早午餐[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro光權

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

這間店位於板橋光明街巷弄內

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

整體裝潢都有種叢林無拘無束感[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

螢幕擷取畫面 2023-09-30 093121.png

<菜單>

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

<上菜搂>

人手不多很容易客滿

所以建議先訂位 早點去

 

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro油漬鯷魚燻鮭魚

螢幕擷取畫面 2023-09-30 093046.png

這就是傳說中北歐開面三明治拉[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

上面有滿滿的燻鮭魚[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

還有提味用的鯷魚醬

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

下面的土司也是有精挑細選過喔

有雜糧的香味[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

旁邊還附了薯塊

完全不怕吃不飽阿[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

 

 

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro香料孜然豬肉

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

孜然豬還有加洋蔥一起料理

整體很搭[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

螢幕擷取畫面 2023-09-30 093201.png

滿滿的蔬菜還有肉好滿意[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

 

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro油醋沙拉

[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

實在太喜歡她的蔬菜了

又單點了一份生菜 

各種種類都有

旁邊還有附烤過的麵包條[台北早午餐]板橋新埔站「光權 Kuang's Bistro

<來個小總結>

滿滿新鮮的蔬菜　吃了就滿意

第一次嘗試開放式三明治

也是好好味

 

＜資訊欄＞

光權

地址:220新北市板橋區光正街32號

電話:0229696259

營業時間:09:00–18:00

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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

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嘿嘿嘿~~~~~~~~~~ 我是阿蕊仔
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