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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 鹿港伴手禮 新口味蛋黃酥｜彰化人帶路，一吃成主顧～SOGO忠孝館快閃購買攻略，一人限購兩盒！！

鹿港伴手禮 新口味蛋黃酥｜彰化人帶路，一吃成主顧～SOGO忠孝館快閃購買攻略，一人限購兩盒！！

2023-10-05 09:20:03 算命的說我很愛吃 人氣：108
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：新口味食品行 SOGO快閃店
place台北市大安區忠孝東路四段45號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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得知彰化鹿港新口味 蛋黃酥快閃台北以後，當然是第一天就去報到，以往網頁開放的時候，都是搶到以後請朋友去拿完後再寄到台北給我。六年以前彰化朋友送我一盒以後就做了一篇盲測蛋黃酥，榜上有名的全部都有評比，我最愛的就是新口味蛋黃酥！！！真的超強

快閃地點：台北SOGO忠孝館B2 Fresh Club
快閃期間：2023/9/15(五)~9/29(五)
9:30開賣，9:00開始發放號碼牌

 

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary

彰化鹿港老店 新口味蛋黃酥，幾年前朋友買送我一次以後，我就做了一篇盲測。

蛋黃酥懶人包 新口味蛋黃酥就是我的第一名，為此新口味蛋黃酥就在我心裡深耕至今

聽到新口味要到北快閃，心裡超雀躍！！位置是在台北SOGO忠孝館B2 Fresh Club

手扶梯下來以後左轉，在服務櫃檯旁邊

幸運的排到兩盒，這一次在新口味蛋黃酥在台北SOGO快閃只賣一款六入禮盒

禮盒精緻也是大大提升，一盒要留給自己吃～另外一盒則是分享給家人

蛋黃酥最迷人的地方就是豆沙以及鹹蛋黃的搭配

新口味豆沙甜度不高，搭配濕潤鹹蛋黃很涮嘴～

有別於其他蛋黃酥的不同就是新口味外層酥皮的香氣

底部脆口的口感，以及酥皮酥油的香氣才是耐吃的重點。

每一年都要吃很多蛋黃酥的我，新口味蛋黃酥的品質相當穩定

每一顆到手都還是完整的樣貌，今年也是第六年買來分享給親朋好友

蛋黃酥要能夠一顆接著一顆，甜而不膩 心目中非新口味不可了～

9:30開賣以後基本上號碼牌每一天都是被秒殺，由此可見新口味蛋黃酥迷人的地地方

新口味食品行 蛋黃酥 一整顆很有份量，重量也挺沈的～中間塞著一顆大大的鹹蛋黃

豆沙甜度適中，個人平常不太吃甜～搭配濕潤鹹蛋黃，嘴裡尾韻散發滿滿的香氣

平日的時候，我會自己先到官網預訂

再到店自取，以防撲空

新口味食品行官網：https://www.yolkpastry.com.tw/Home/Index

新口味食品行 官網：https://www.yolkpastry.com.tw/Home/Index

地址：彰化縣鹿港鎮頂草路一段36號

電話：04-7713482

營業時間：10：00-12：00，13：00-18：00

 

快閃資訊：

快閃地點：台北SOGO忠孝館B2 Fresh Club
快閃期間：2023/9/15(五)~9/29(五)
9:30開賣，9:00開始發放號碼牌
喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary
 
 
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