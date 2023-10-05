林口龜山燒烤推薦｜豬對有燒烤吃到飽林口文化店～韓式烤肉．火鍋無限吃到飽，當月壽星用餐本人享85折優惠

豬對有燒烤吃到飽有林口文化店、桃園中正店兩家店

這次跟著同事來到豬對有燒烤吃到飽有林口文化店大口吃肉

只要439元起，享有各式肉品、海鮮、時蔬、韓式小菜、飲品、冰淇淋等無限吃到飽

想吃豪華一點的，也可以肉品升級成頂級饗宴689元／人吃到飽

喜歡韓式燒烤、大口吃肉的朋友們，趕快訂位起來！！

【目錄索引】

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-環境介紹

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-壽星及優惠活動

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-菜單

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-計費標準

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-自助吧介紹

‧豬對有燒烤吃到飽林口文化店-餐點介紹

‧豬對有燒烤吃到飽-店家資訊

豬對有燒烤吃到飽林口文化店位在林口長庚醫院附近的文化二路上，有著偌大的招牌

距離機場捷運「長庚醫院」站步行約9分鐘，距離長庚醫院步行約7分鐘

附近也有多個收費停車場、路邊停車格，以交通來說非常便利

Logo是一隻可愛豬豬的圖案

門口旁也有放置菜單

有肉品、海鮮、蔬菜、韓式小菜，另外也有加點的韓式啤酒及燒酒

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-環境介紹】

座位大多以4人桌為主，烤盤上方都有抽風的

吃燒烤最惱人的就是吃完後全身上下及隨身物品都有濃重的燒烤味

但吃完豬對有燒烤後，身上居然完完全全沒有燒烤的味道，這一點非常加分！

以兩家分店來說，林口文化店比桃園中正店小一點點的，但座位也不少

明明今天是補班日，人潮也是陸續湧進，沒多久就客滿了

烤盤是帶有斜度的，所以多餘的油脂會順流而下

這樣就不用擔心攝取太多的油脂了

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-壽星及優惠活動】

座位旁的隔板上有活動優惠、用餐須知及壽星禮

●只要在『FB置頂文章標記三位好友並留言』或『GOOGLE評論』贈送新潮流無糖氣泡飲

●加入會員後，當月壽星用餐本人享85折優惠

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-菜單】

豬對有燒烤吃到飽林口文化店價位有439、689元兩種價位吃到飽

439元吃到飽可以無限享用自助吧的所有食材

而選擇689元吃到飽除了自助吧的所有食材外，還可以掃QR CODE點頂級饗宴的11 種食材

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-計費標準】

成人及身高140公分以上，每人439元

120～139公分，每人200元

100～119公分，每人170元

未滿100公分免費

用餐時間100分鐘，酌收一成清潔費

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-自助吧介紹】

439元吃到飽的食材都擺在自助區，且擺放位置非常集中都歸在這一區

所以在取用食材、餐點時非常方便

擺放肉品的後方就是廚房，可以看到店員不斷的在切肉、補食材

完全不用擔心吃不到，所以記得要酌量取用，吃完再拿不要浪費唷

肉品有香油前腿豬、泡菜豬排、大醬豬五花、香草雞腿排、黑胡椒豬肉、照燒雞丁、黑胡椒牛肉、原味梅花豬、原味牛五花、原味羊小排、豬小排、香腸、帶皮豬五花、深海魷魚、挪威鯖魚、嚴選白蝦、扇貝

適合火鍋的食材有油條、豆皮、冬粉、鑫鑫腸、玉米、蟹肉棒、蟹肉丸、黑輪、地瓜、芋頭

自助區都有標示肉品、口味，還有產地

肉類有原味跟調味，原味部份要拿來燒烤或煮火鍋都可以

每一種食材各有一個專用的夾子

時蔬有茄子、豆腐、蒟蒻、地瓜片、麻吉燒、馬鈴薯片、香菇、玉米筍、鴻喜菇、花椰菜、杏鮑菇、絲瓜、金針菇、甜不辣、紫洋蔥絲、青龍椒、小豆苗、南瓜、青江菜、白菜、高麗菜、包肉生菜

種類超多樣化

韓式小菜有韓式泡菜、黃金泡菜、韓式豆芽、和風洋蔥、醃蘿蔔、韓式海帶芽

熟食有韓式年糕、韓式冬粉、韓式炸雞

拿著小鐵圓盤夾取喜愛的熟食享用

胡麻玉米筍、炸雞塊

麵食有意麵、科學麵跟韓式泡麵

調味料有韓式麻油、韓式醬油、韓式辣椒粉、韓式辣醬、鹽罐、生菜醬

大、小朋友喜愛的爆米花

冰淇淋是杜老爺品牌的，當天提供四種口味

火鍋高湯如有需要續加也可以自取

另外還有提供白飯

冰涼的愛玉很適合炎熱的天氣食用

飲品有風味茶、碳酸飲料、咖啡機、茶飲等等

比較特別的是還有薏仁水

【豬對有燒烤吃到飽林口文化店-餐點介紹】

這次來到豬對有，烤盤多了一張烘焙紙，如此一來食材就更不容易燒焦、吃起來更美味

且服務人員很勤勞的在更換紙張

如果有需要要更換也可以隨時呼喊服務人員

豬對有除了韓式燒烤外，還有提供火鍋

火鍋使用的是CJ大喜大韓式蛤蜊風味湯底

自助區也有多種火鍋食材可以加入熬煮

多樣韓式小菜無限供應，味道都相當不錯

全部都吃一輪後，特別推薦韓式豆芽、醃蘿蔔跟韓式海帶芽

飢腸轆轆的我們，先拿些熟食來吃

年糕很Q軟、韓式炸雞、冬粉也很好吃

外面一份韓式炸雞就要價不少，多吃幾塊就覺得好划算XD

依照個人口味裝盛沾醬

後來小麥選了韓式麻油+鹽、韓式辣醬、生菜醬

小麥最喜歡沾韓式辣醬的風味

M6／7和牛

和牛油花分佈均勻，口感鮮嫩、柔軟

肉片搭配著包肉生菜，吃起來更爽口

梨汁胸腹肉

梨汁胸腹肉油花豐富，吃起來充滿著油香

紐西蘭沙朗

紐西蘭沙朗油花少但吃起來口感軟嫩

烤肉除了用生菜包肉外，還可以加入各式韓式小菜

口感豐富又多層次

帶骨牛小排

以前沒有很愛吃帶骨牛小排，因為瘦肉的部份很容易咬不斷且靠近骨頭的地方常會咬不斷嫩筋

沒想到這帶骨牛小排吃起來肉質很好咬，且靠近骨頭的部位很有嚼勁很好吃

經典老饕豬

經典老饕豬肉質超軟嫩，讓同行友人大為驚艷

還說～吃起來會以為是牛肉

厚切節瓜片

簡單燒烤一下，就帶有爽脆多汁的口感

迷你魷魚

這魷魚一點都不迷你吧

肉質脆彈有著滿滿的海味，咀嚼之間在嘴裡散發著鮮甜的滋味

同事拿了原味梅花豬、原味牛五花、扇貝、深海魷魚

扇貝、深海魷魚有著滿滿的海味，很新鮮、肉質彈牙

大醬豬五花、黑胡椒豬肉、黑胡椒牛肉

不管是大醬口味或是黑胡椒風味都很好吃

小麥最喜歡有著獨特黑胡椒風味的口味

泡菜豬排、香草雞腿排、照燒雞丁

味道都很不錯，但小麥特別喜歡照燒的滋味

有些肉很大塊、很厚

桌上都有提供剪刀可以使用

剪成一口的大小、或是將較厚的肉質稍微剪開也比較容易燒烤、比較快熟

豬對有的肉有分原味跟調味的

同事很愛原味的、小麥很喜歡調味的肉品

鯖魚肉質細緻鮮美，不會有油腥味

喜歡吃魚或愛鯖魚的人可以盡情品嚐

五花肉有帶皮跟沒帶皮的部份，兩種都好吃

尤其帶皮五花肉，豬皮的部份吃起來有著Q彈的嚼勁，超好吃

天使紅蝦、雪白干貝

天使紅蝦肉質飽滿很大一隻

一般吃到的天使紅蝦肉質大部份都帶點鬆軟，豬對有的吃起來居然很有彈性且鮮甜

干貝看起來並不是那種很大顆很柔軟的觸感

沒想到一吃驚為天人，帶有軟嫩的口感且味道鮮美

吃到飽的迷人之處就是〞想吃什麼隨便拿！〞

不管你挑食、吃東西慢，都不用怕吃的不滿意、吃的不飽

已經拿了好幾輪後，同事又去拿了扇貝、玉米筍跟杏鮑菇

牽絲起司盅

看到別桌居然在炒泡麵，看起來好可口覺得來炒看看

小麥選了牛五花、包肉生菜、紫洋蔥絲再搭配韓式辣醬，最後灑上些許韓式麻油再加入牽絲起司盅的起司

吃起來帶點淡淡韓式辣醬及麻油的滋味

起司牽絲的畫面好療癒且有著香濃的起司香

布朗尼

布朗尼放在烤盤上加熱一下就可以吃了

搭配冰淇淋享受冰火五重天的快感

飯後來幾球冰淇淋可說是〞基本配備〞，各自挖取喜歡的冰淇淋口味來嚐嚐

小麥後來只挖了抹茶口味

說是抹茶口味，吃起來比較接近台式綠茶的口感

帶有奶香，味道香甜不會只有單茶那種甘醇的滋味

吃到後面覺得很像是「奶綠」的味道，不小心吃了3～4球

豬對有的肉給的很大器，不但很大片也很厚實

有在煮飯的人應該都知道，每次隨便買一點肉就要不少錢

豬對有韓式烤肉吃到飽只要439元真的CP值很高啊！！

【豬對有燒烤吃到飽-店家資訊】

豬對有燒烤吃到飽 林口文化店

地址：桃園市龜山區文化二路33之1號

營業時間：平日11:00~15:00、17:00~22:00／假日11:00~22:00

訂位電話：03-397 5767

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豬對有燒烤吃到飽 桃園中正店

地址：桃園市桃園區中正路841號

營業時間：

週一~週五 11:00~15:00、17:00~22:00

週六~週日 11:00~22:00

訂位電話：03-358 1388

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