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【桃園】 派大鮮精緻鍋物｜時尚新潮鍋物，現撈活體海鮮 海鮮套餐最低只要299元，CP值超高！而且還是日本進

2023-10-05 09:25:05 mika 人氣：104
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窩客好文

mika

發表篇數：408篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：派大鮮精緻鍋物
place桃園市桃園區經國路681號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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是說這家經過無數次，覺得時尚又新潮的外型很吸引人注意，看外觀會擔心價格會很高貴，結果一查也還好啊！最低價海鮮套餐也只要299元起。而且查google評價竟然是5顆星滿分，高達800多則好評居多，老闆原來是做海產批發出身，難怪海鮮很捨得給，而且都是活體海鮮居多，很狂啊！

派大鮮精緻鍋物｜交通位置

桃園區經國路上，福斯汽車的正對面
在桃園蛋黃區還有專屬停車位，這對我們來說很加分。

時尚新潮的外觀，總讓人覺得這家應該很貴
但別擔心，勇敢走進去，從平價到奢華的套餐都有，任你選啦。

還有一點是我覺得有專屬停車位非常加分就是了。
天知道這裡有多難停車，吃個飯光繞停車位就飽了。

重點是停車沒有低消限制，有來消費即可停車。

裝潢真的夭壽氣派！
真的不能怪我們以前不敢進來啊XD

座位的選擇也比較多樣化
有這種邊緣人專區，一人一鍋，免社交的
也有兩人桌與四人桌還可以併成長桌的那種。

灰階搭配紅黑色調，本來會覺得偏冷硬的工業風
只要用這溫馨的吊燈陪襯，整體風格就大方又溫馨起來了。

兩人或四人桌區
桌與桌之間也有維持一定間距，互不打擾。
也有包廂，不過要提前預訂！

兒童座椅也是有的喔。

像我們就帶了一個嬰兒同行，可惜他太小甚至上不了桌。

沾醬區的部分
因為我們吃火鍋不太喜歡沾醬
所以這一區沒人去動，其實這裡海鮮很新鮮，原味就夠了。

派大鮮精緻鍋物｜MENU

點餐順序是：選主餐→選湯底→選附餐。低消一份主餐/1人，共鍋需點滿300元，每份主餐（299海鮮套餐除外）皆附菜盤、湯底、附餐、飲品、甜點（加價60元還可升級為哈根達斯冰淇淋），菜盤也可更換成5oz雪花牛/霜降牛/梅花豬。而且火鍋料還是日本進口的喔

湯底有昆布、乳香、中藥麻辣、重慶麻辣、麻辣牛奶、故鄉泡菜5種選擇，副食有越光米飯、手工烏龍麵、紅薯粉和日本葛粉、王子麵中5選1，也可加價升級和牛/麻辣和牛滷肉飯、鮭魚卵/鮭魚卵干貝蓋飯。

   

新鮮活體海鮮水族箱

這裡除了新潮時尚的裝潢與外觀以外，新鮮活體海鮮也很吸引人！老闆可是做海產批發，新鮮海鮮自然是手到擒來，而且還可以拿到第一手價格，現點現撈的活體海鮮，活跳跳上桌，甚至還直接撈給你看。

我們有點活體澳洲龍蝦套餐
所以就現場看工作人員直接撈龍蝦這樣。

這是比波士頓龍蝦等級還高的水姑娘龍蝦，肉質更好吃。

其實才點兩份海鮮套餐而已，怎麼感覺就塞滿整桌了呢！

飲料部分推薦阿嬤的烏梅汁，很好喝
另外原萃無糖綠茶也是我們喜歡的，還是無糖綠最解膩。

點主餐都會附上的菜盤
看得出來蔬菜非常新鮮翠綠。
除了蔬菜以外，其中火鍋料部分是由日本進口的。

但如果人多的話，可以不用出這麼多盤菜
你也可選擇更換成5oz雪花牛/霜降牛/梅花豬。

澳洲活體龍蝦套餐＋美國PRIME牛小排

我們真的只點了澳洲活體龍蝦＆海鮮總動員兩份套餐，然後感覺就擺滿整桌這麼熱鬧！然後還忙著看工作人員現撈龍蝦很嗨，然後看這整桌滿滿海鮮，讓我那些愛吃海鮮的朋友興奮死了，直呼好超值。

而且工作人員要處理海鮮之前還有特地來給我們確認是活體的喔！真的會動。我當然相信啊，我們可是親眼看到龍蝦被撈上來的呢XD，其中還有活跳跳的野生鮑魚。

澳洲活體龍蝦採用的等級較高的水姑娘龍蝦
真的必須說，這處理過龍蝦肉夾起來時還會動，真的不誇張。
除了龍蝦還有蛤蜊、鮮魚、鮮蚵等，滿滿一盆生鮮活海產。

然後只要有點海陸雙人或自由配套餐都可以將附的肉盤加價升級 美國PRIME牛小排，我真心推薦必須升級！這等級真的很高，油花美成這樣，厚度也適中，柔軟的肉感真的是很高級的享受。

輕輕涮個幾下，還帶著一點粉嫩色澤時最好吃

海鮮總動員＋梅花豬

這海鮮真的是肉眼可見的新鮮，共用了9種海鮮，現撈野生活鮑魚、澎湖小捲、北海道干貝、龍膽石斑魚片、野生大草蝦、藍鑽白蝦、鮮蚵、軟絲和大蛤蜊。

每樣海鮮個個都肥美碩大，飽滿鮮彈。

台灣梅花豬

點海鮮總動員可以搭配 台灣梅花豬/雪花牛/霜降牛  3選1
我喜歡吃豬肉，所以選了梅花豬，加上另一份套餐已經有升級牛小排了
所以牛豬各一盤，滿足我們各自不同的需求。

副食部分有越光米飯、手工烏龍麵、紅薯粉和日本葛粉、王子麵中5選1，也可加價升級和牛/麻辣和牛滷肉飯、鮭魚卵/鮭魚卵干貝蓋飯。

這部分倒是毫無懸念，大家一致同意加價升級麻辣和牛滷肉飯與鮭魚卵干貝蓋飯！這些人看到這兩樣就完全不行，非點不可了！看看這照片多吸引人，這真的忍不了XD。

尤其是鮭魚卵干貝蓋飯，在外面吃超貴的XD
在這裡只要加價369元就吃得到了，滿滿的鮭魚卵還有炙燒過後的干貝。

麻辣和牛滷肉飯是我比較喜歡的
真的是辣香辣香，還有和牛獨特的油脂香氣加持，好吃死。

紅薯粉和日本葛粉也是副食之一
這個搭配麻辣鍋底肯定很好吃，個人很推薦。

湯底的部分
有昆布、乳香、中藥麻辣、重慶麻辣、麻辣牛奶、故鄉泡菜5種選擇。
我們選了乳香四溢、昆布、麻辣牛奶，其實麻辣牛奶還附上一隻牛奶熊呢。

我本身很喜歡牛奶鍋，所以乳香四溢跟麻辣牛奶我很推薦。

尤其是可愛的牛奶小熊端出來時，久違的少女心都跑出來了。

麻辣牛奶鍋最超值！
因為有牛奶小熊在鍋底慢慢融化跟麻辣湯頭彼此交融
那過程簡直不要太療癒了。

我們還很貼心幫小熊蓋上牛小排被被

是說乳香四溢也有一隻牛奶小熊，還附上一片起司
就這樣起司當被的牛奶小熊慢慢融化在乳間，讓湯頭更濃郁香醇。

牛小排真的超級好吃！
柔軟的肉感真的太銷魂了，咬下去那油脂香氣好迷人。

滿滿鮮蝦的蝦滑真的必點欸
也太脆甜Q彈！重點是也太多隻鮮蝦了吧。

海鮮控來這裡會失控，選擇太多會很有障礙
建議乾脆點海鮮總動員，有海鮮也有肉還有菜盤，然後9種海鮮任你吃到爽。

麻辣牛奶湯底煮什麼都好入味
湯頭夠濃郁，食材夠新鮮，真的不用沾醬就很夠味。

還有這裡的服務超讚！
隨時幫忙加湯、清潔，而且員工都是帥氣小鮮肉。

最後甜點提供奶酪
只有原味跟巧克力兩種
也可以＋60元升級哈根達斯冰淇淋喔。
不過奶酪對我們來說就很可以了，綿密又濃郁的奶香很好吃。

帶一群海鮮控來這裡沒有丟面子，大家吃的超滿意！
廢話，老闆就是海鮮批發商，這裡的海產肯定都是品質保證的啊。
而且原本害怕太貴不敢進去，這次吃過後都說這價格很可以，夠超值呢。

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派大鮮精緻鍋物

地址：桃園市桃園區經國路681號
電話：03 3465777
時間：11:30–22:30
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mika

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喜歡旅行 喜歡出走 出走是為了更深刻回到原來的位置^^

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