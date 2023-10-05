朝日萬事屋 追述紅金之夢 遊戲旅遊南方澳

宜蘭博物館實境遊戲三部曲「朝日萬事屋 追述紅金之夢」，一款遊戲融合宜蘭南方澳在地文化的「遊戲旅遊」，手機上網透過圖案、文字提示進行步行踏查，在遊戲過程中隨著故事情節，拜訪珊瑚法界博物館、南天宮、彩繪公車站 (珊瑚船)、南方澳漁港、南方澳第一拍賣魚市場，除了能瀏覽南方澳每個景點的在地特色，一窺「紅金」產業的繁華與沒落，還能體驗解謎及故事所帶來的成就感及趣味性。



宜蘭博物館實境遊戲三部曲「朝日萬事屋 追述紅金之夢」是一款「遊戲旅遊」，將真實世界作為遊戲的平台的實境遊戲，讓玩家身歷其境的體驗遊戲。



「朝日萬事屋 追述紅金之夢」遊戲融合宜蘭南方澳在地文化，手機上網透過圖案、文字提示進行步行踏查，在遊戲過程中，除了體驗解謎及故事所帶來的成就感及趣味性，還能瀏覽南方澳每個景點的在地特色、發掘不同人文環境的風景。

故事由一位理著平頭，年約十六、七歲，學習珊瑚工藝的少年「小林」說起，他在出門買醬油、雞蛋的回家途中，不知原由糊里糊塗的，從民國 65年 (1976) 的時空，穿越到民國 112年 (2023) 的現在，走出「時空門」後，熟悉的日常生活與學習工藝的地方 (現今的南方澳「珊瑚法界博物館」) 突然都變得不一樣，迷惑中完全不知道發生什麼事？二位被「朝日萬事屋」「蘭陽姐姐」指派來接待「小林」的員工「陸生」與「米如」已在此等待多時，將配合你運用六個錦囊，去解鎖七個關卡，協助「小林」尋找為何發生時空穿越的蛛絲馬跡。



根據「小林」的描述，「珊瑚法界博物館」的一樓平常是接待客人的客廳，二樓是雕刻珊瑚的工作室，三樓則是存放材料和作品的地方。



2023年的「珊瑚法界博物館」一樓還是接待客人的客廳



二樓還是雕刻珊瑚的工作室



三樓已成為美輪美奐的博物館，展示珊瑚作品的場域。



關卡一「珊瑚法界博物館一樓」：放在錦囊中的是一張珊瑚圖，圖上貼有各種南方澳可捕獲的魚種名稱，配合「珊瑚法界博物館」一樓牆上的老照片「水產業漁獲物價格統計表」就可以得到答案。

貼心小提示：「珊瑚」在 「水產業漁獲物價格統計表」中以漁獲物「其他」表示。



關卡二「珊瑚法界博物館三樓」：錦囊中有張提示卡，需要仔細觀察珊瑚作品上的小字。



關卡三「南天宮？」：錦囊內一張「填字遊戲卡」，與南天宮匾額有關。

宜蘭南方澳的南天宮是全台少見，集木、玉、金三種材質媽祖的廟宇，一樓供奉樟木雕的媽祖神像 (照片)，二樓供奉的是玉雕媽祖，三樓供奉的媽祖是純金媽祖。



貼心小提示：一樓樟木雕的媽祖神像後方，一個被煙薰黑的匾額，這匾額很不容易被看到。



二樓，玉雕媽祖，使用加拿大翠玉原石雕刻而成，重有 5噸。



三樓，金媽祖，全台首座的金媽祖，高 6尺 3吋，動用 203.8公斤黃金、20多名師傅，耗時一年多完成。



宜蘭縣南方澳東側的陸連島能阻擋太平洋長浪進逼，讓南方澳形成天然良港，是漁港重要屏障，因外形像筆架，被稱為「筆架山」，有人認為風水好，預言當地會出重要文官，果然多年來有多名南方澳子弟出任政府要職。



關卡四「公車站旁的珊瑚船」：放在錦囊中的是「座標工具卡」。



貼心小提示：珊瑚船上通常會有綁著許多繩子的尼龍網。



雕刻的寶石珊瑚 (紅珊瑚科) 通常出自深海一百到兩千公尺，不同於身為保育類的淺海造礁珊瑚，深海珊瑚目前仍開放捕撈，並進入加工製造產值。開採珊瑚所使用的漁具，主要有網片 (網目約 12公分)、沉石 (約 30公斤重的鵝卵石)、連結索和曳繩四部分。抵達漁場時先將船首正對著海水的流向，慢速倒退，同時每隔約 2 - 3秒投下一顆沉石。投石完畢後，等到它重直沉到海底，再把曳繩延伸到大約水深的 1.4 - 1.8倍。然後拖行約 30分鐘到 2小時，再捲揚曳繩，把沉石和網片拉上船整理，同時取下珊瑚，每天大約可以重複作業 6到 9次。



南方澳南寧路「彩繪公車站」，壁畫藝術家蕭士堯彩繪作品，以漁港常見的鐵工廠為靈感，創作出機械外觀的「蒸氣怪魚」，天馬行空的「大漁旗」、「歷史照片」、「海底世界」也很吸睛。



煤炭稱「黑金」，茶葉稱「茶金」，紅珊瑚也有一個響亮的名字「紅金」。靠著台灣漁民的勤奮和打拼精神，於 1960 至 70 年代紅珊瑚「紅金」達到生產高峰，一季採收的收穫最高上看億元，曾占世界產量 80%，建立台灣為「珊瑚王國」的美譽，鼎盛時期的全台寶石珊瑚加工廠有 300多家 (目前僅剩 2家)。



紅珊瑚經過常年的過度補撈，生長地被破壞，紅珊瑚產量開始銳減，再加上國際海洋保育意識升高，珊瑚產業逐漸蕭條沒落。為保護珍貴的海洋資源，目前農委會漁業署規定每艘漁船每年限捕 200公斤，並限制在台灣經濟海域內的 21個漁區，採休息輪替進行作業，作業時應開啟船位回報器，並填報漁撈日誌，控管數量。



關卡五「回憶錄音帶」：錦囊袋子中有字卡、磁條與錄音帶，配合南方澳第一漁港岸邊的大地圖尋找答案。



南方澳漁港 (第一漁港) 為台灣三大漁港之一，並為東部遠洋漁港重要基地，南方澳漁港三面環山，天然地形相當隱蔽又近漁場，堪稱是最自然的良港，南方澳漁港和對面的島，以沙洲相連形成一個天然屏障，每到酷夏刮起西南勁風時，船隻便可進港避風，故昔日有「南風澳」之稱。南方澳漁港的漁場漁群種類繁多，尤其是鯖魚，故有鯖魚的故鄉之稱。



關卡六「魚市場的回音」：錦囊袋子放的是一張印有破碎字樣的彩紙，需要在南方澳第一魚市場中找尋線索，透過折紙的方式找出答案。

南方澳第一拍賣魚市場，2023年2月1日全新開幕，外觀設計成類似船的造型，坐落於港邊，遠觀頗有「大船入港」的氣勢。南方澳第一拍賣魚市場借鏡日本魚市場，實施徹底的「殺魚、賣魚」分離，提供衛生舒適的行銷環境，預計未來將和食魚教育、小型加工廠等結合，打造多功能的綜合型賣場。



貼心小提示：走入南方澳第一拍賣魚市場後，抬頭看看廣告旗上的魚種文字。



關卡七「第一件作品」：回到珊瑚法界博物館，拿起剪刀 (或小刀) ，依照指示完成你的第一件作品。



成功過關後，回到珊瑚法界博物館，別忘記進入「成功過關看結語」填問卷，憑「問卷填寫完成畫面」及「遊戲流程說明卡」可兌換紀念品 (每份道具包兌換一份)。

珊瑚法界博物館

地址：宜蘭縣蘇澳鎮南安路220號 (遊戲起點)

電話： 03 996 3355

開放時間：10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 (每週日、一休館，請於遊戲日期兩天前預約遊戲時間)

官網：http://www.coralmuseum.net/

公共交通：

1. 國光客運：國光客運【1879】捷運圓山站－南方澳(國道) (羅東)，圓山轉運站、南港展覽館、羅東轉運站、蘇澳站都有站牌上車，南方澳南天宮站下車，再走江夏路至南安路左轉約 200公尺可達。

2. 搭火車至蘇澳火車站，轉搭國光客運【1879】，在南方澳南天宮站下車，再走江夏路至南安路左轉約 200公尺可達。

宜蘭博物館實境遊戲三部曲「朝日萬事屋 追述紅金之夢」購買資訊：

現場購買：羅東文化工場

網路購買：芒果遊戲 (https://mangogame.com.tw/Game.aspx?ID=1523&pg=1&key=&d=63)

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